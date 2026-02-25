• تسريع خفض الانبعاثات الكربونية عبر المشاريع العقارية من خلال تحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز كفاءة العمليات، وتطبيق حلول استدامة قائمة على البيانات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الفطيم العقارية، الذراع العقارية لـ الفطيم، اليوم عن عقد شراكة استراتيجية مع "سيمنز"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، في خطوة محورية تهدف إلى تسريع جهود التحول الرقمي والاستدامة. وستعمل الشركتان على توظيف قدراتهما المشتركة لتطوير بيئات حضرية أكثر ذكاءً وكفاءةً ومسؤوليةً من الناحية البيئية ضمن محفظة الفطيم العقارية.

تنطلق هذه الشراكة من الرؤية الاستراتيجية للفطيم العقارية الرامية إلى الارتقاء بمحفظتها وتعزيز قيمتها المضافة، حيث ستلعب تقنيات "سيمنز" المتطورة دوراً محورياً في تحقيق هذا التحول، وذلك بالتعاون مع الفطيم للمقاولات. وستشهد الشراكة تكاملاً شاملاً لحلول متطورة تشمل منصة Building X ضمن منظومة Siemens Xcelerator، وأنظمة متقدمة للكشف عن الحرائق وإخمادها، ونظام إدارة المباني المتكامل، إضافةً إلى تقنيات كفاءة الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مختلف أصول الفطيم العقارية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز ذكاء المباني القائمة، وتمهيد الطريق لتطوير مبانٍ ذاتية التشغيل تضع الإنسان في صميم تصميمها وأدائها. وبموجب هذه الاتفاقية الاستراتيجية، تستعد الفطيم العقارية لتعزيز كفاءتها التشغيلية بشكل ملموس والارتقاء بتجربة المستخدمين. ومن خلال تبني الحلول الرقمية المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ستعزز الشركة عملياتها وتوفر مساحات أكثر راحة واستجابة وذكاءً.

وكخطوة أولى ملموسة، ستباشر الفطيم للمقاولات تطبيق منصة Siemens Building X في عدد من مبانيها كنموذج تجريبي لإثبات المفهوم.

ويأتي هذا التعاون في صميم التزام الفطيم العقارية بالاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمثل التحسينات الجوهرية في كفاءة الطاقة عبر محفظتها العقارية خارطة طريق واضحة نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي.

تضع الفطيم العقارية الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية في صدارة أولوياتها الاستراتيجية، وستساهم التحسينات الكبيرة في كفاءة الطاقة عبر محفظتها العقارية برسم خارطة طريق واضحة نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي.

وفي هذا الإطار، سيتم إجراء دراسة استشارية شاملة، تتضمن عمليات تدقيق لاستهلاك الطاقة في جميع مباني الفطيم العقارية، بهدف وضع خارطة طريق نهائية لخفض الانبعاثات الكربونية.

وتسهم هذه الشراكة أيضاً في تعزيز ثقافة الابتكار المستمر ونقل المعرفة داخل الفطيم العقارية؛ حيث سيتم تنظيم برامج تدريبية مكثفة لتمكين موظفيها من اكتساب خبرات متقدمة في أحدث تقنيات "سيمنز" للمباني الذكية، مما يضمن بقاءها في صدارة مسار التطور التكنولوجي ويدعم قدرتها على تقديم أحدث الحلول في الشرق الأوسط. ويعزز هذا الإطار التدريبي المستمر طموح الفطيم العقارية في ريادة السوق من خلال توفير الخدمات الرقمية المتقدمة وتطوير مبانٍ ذكيةٍ ذاتية التشغيل.

وسيمتد أثر هذه الاتفاقية ليشمل مشاريع بارزة، وفي مقدمتها متحف دبي للفنون، حيث ستعمل الفطيم العقارية، بدعم من خبرات "سيمنز" العالمية، على تقديم حلول مبتكرة وموجهة نحو المستقبل للمؤسسات الثقافية. وسيشمل ذلك تطوير منصة رقمية متكاملة، وأنظمة متقدمة لإدارة المباني، وأنظمة أمنية متكاملة، إضافة إلى حلول متطورة للسلامة من الحرائق، صُممت جميعها بعناية لتعزيز تجربة الزوار ورفع كفاءة العمليات التشغيلية لهذا الصرح الثقافي البارز.

كما تبني هذه الشراكة على النجاحات السابقة للفطيم العقارية في نشر حلول "سيمنز" المتقدمة للكشف عن الحرائق لعملائها في قطاعات متعددة، بما في ذلك المباني التجارية ومراكز البيانات. وتشمل الاتفاقية أيضاً دور الفطيم في توزيع حلول "سيمنز" لأنظمة إنذار الحريق وإدارة المباني في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بما يوسع نطاق الوصول إلى تقنيات المباني الذكية في كلا البلدين.

وبهذه المناسبة، قال نعمان عطا الله، رئيس الفطيم العقارية: "تُمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع سيمنز محطة محورية لدى الفطيم العقارية، إذ تُعزز التزامنا بقيادة أجندة التحول الرقمي والاستدامة في قطاع العقارات".

وقال مورالي سرباكام، المدير العام لدى الفطيم للمقاولات: "من خلال دمج تقنيات 'سيمنز ' العالمية، لا نعمل على تحسين أداء وكفاءة محفظتنا المتنوعة فحسب، وإنما نضع أيضاً معايير جديدة للبيئات الحضرية الذكية والمستدامة ستعود بالنفع على عملائنا لأجيال قادمة".

من جانبه، قال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز" في منطقة الشرق الأوسط: "تفخر سيمنز بتعاونها مع شركة رائدة إقليمياً بحجم ومكانة الفطيم العقارية لدعم أهدافها الطموحة في مجال الابتكار والاستدامة. ونتطلع إلى شراكة بنّاءة تُعيد تعريف التميز العقاري في منطقة الشرق الأوسط".

بدوره، قال هاكان أوزديمير، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية الذكية في شركة "سيمنز" الشرق الأوسط: "تم تصميم تقنياتنا، بما في ذلك Xcelerator و Building X، لتمكين المؤسسات الرائدة مثل الفطيم العقارية من تحقيق كفاءة تشغيلية عالية، وحفز جهود خفض الانبعاثات الكربونية، وتمهيد الطريق لتطوير مبانٍ ذاتية التشغيل تدعم احتياجات الإنسان".

تؤكد هذه الشراكة النهج الاستباقي الذي تتبناه الفطيم العقارية في مجال الابتكار، والتزامها ببناء مستقبل مستدام ومتقدم تقنياً لعملائها في مختلف أنحاء المنطقة.

نبذة عن الفطيم

تأسّست الفطيم في ثلاثينيات القرن الماضي كشركة تجارية، لتصبح اليوم واحدة من أبرز الشركات الخاصة المتنوعة والأكثر نموًا في المنطقة، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تمتلك الفطيم عمليات قائمة في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورابطة الدول المستقلة وآسيا، وذلك ضمن قطاعات رئيسية تشمل السيارات والخدمات المالية والعقارات والبيع بالتجزئة و الرعاية الصحة. وتتمثل رؤية الفطيم في تحسين جودة حياة الأفراد والارتقاء بالمجتمعات المحلية من خلال حلول مبتكرة ومبادرات مستقبلية طموحة.

يعمل في الفطيم نحو 40 ألف موظف وتضم محفظة المجموعة أكثر من 200 علامة تجارية عالمية موثوقة، من بينها تويوتا، ولكزس، وإيكيا، وإيس، وماركس آند سبنسر والكثير غيرها. يرتكز نهج عمل الفطيم على خلق قيمة مستدامة للعملاء من خلال الابتكار الرقمي، والذكاء الاصطناعي والنمو المستدام والشراكات الاستراتيجية ودعم الكوادر البشرية وتمكينها. ويسهم نموذج عمل الفطيم المتكامل في ترسيخ مكانتها الرائدة كشريك موثوق لأصحاب المصلحة، بما يتيح لعملائها وشركائها والمجتمع على حدّ سواء تلبية احتياجات اليوم في ظلّ التطلّع لمستقبلٍ واعدٍ.

وتقوم الفطيم على قيمها المؤسسية الراسخة المتمثلة في الاحترام والتميّز والتعاون والنزاهة، لتواصل بناء إرثها العريق الذي يجسّد مسؤوليتها تجاه الأفراد والمجتمع والبيئة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.alfuttaim.com

نبذة عن "سيمنز"

سيمنز إيه جي (ومقرها برلين وميونيخ) هي شركة تكنولوجية رائدة تركز على قطاعات التصنيع والبنية التحتية والتنقل والرعاية الصحية. وتتمثل رسالتها في ابتكار تقنيات تُحدث نقلة نوعية في الحياة اليومية للجميع. ومن خلال دمج العالمين الواقعي والرقمي، تُمكّن سيمنز عملاءها من تسريع مسارات التحول الرقمي والاستدامة، مما يجعل المصانع أكثر كفاءة، والمدن أكثر ملاءمة للعيش، ووسائل النقل أكثر استدامة. وبصفتها شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي الصناعي، توظف سيمنز خبراتها العميقة بهذا المجال – ولا سيما الذكاء الاصطناعي التوليدي - في تطبيقات عملية بالغة الأهمية، مما يجعل الذكاء الاصطناعي متاحاً وفعالاً للعملاء في مختلف القطاعات. وتمتلك سيمنز حصة الأغلبية في شركة سيمنز هيلثينيرز المدرجة في البورصة، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية تُحقق إنجازات رائدة في مجال الرعاية الصحية – عبر توفير حلول مستدامة للجميع أينما كانوا. وحققت مجموعة سيمنز إيرادات بلغت 78.9 مليار يورو وصافي دخل بلغ 10.4 مليار يورو، وذلك في السنة المالية المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2025. كما بلغ عدد موظفي الشركة حوالي 318,000 موظف حول العالم على أساس العمليات التشغيلية المستمرة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.siemens.com.

للمزيد من المعلومات حول المباني ذاتية التشغيل، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني.

