أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "تبادلات المحدودة" (Tabadulat)، منصة الوساطة والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمنظمة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، وشركة "مينتد كونكت" (Minted Connect FZCO)، المرخصة في مركز دبي للسلع المتعددة والمتخصصة في البنية التحتية للمعادن الثمينة والأصول الرقمية، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي تهدف إلى توفير وصول مؤسسي لأدوات استثمارية مدعومة بالذهب ومطابقة لأحكام الشريعة.

وبموجب هذا التعاون، ستستفيد "مينتد كونكت" من البنية التحتية لشركة "تبادلات" للوصول إلى الأدوات السلعية المتداولة المدعومة بذهب مادي (ETCs). وتتيح هذه الخطوة لشركة "مينتد كونكت" تنويع أصول خزانتها المؤسسية عبر أدوات ذهب متوافقة مع الشريعة، مع الاعتماد على الأطر المرخصة التي توفرها "تبادلات" في مجالات التنفيذ، وحفظ الأصول، والامتثال الرقابي.

يأتي هذا التعاون في وقت يشهد فيه الذهب طلباً عالمياً متزايداً، حيث سجلت أسعاره ارتفاعاً بنحو 64% خلال عام 2025، وهو أعلى نمو سنوي له منذ عام 1979، مما رسخ مكانته كملاذ آمن لتخزين القيمة وأداة فعالة لتنويع المحافظ، خاصة ضمن أطر الاستثمار الإسلامي.

ويدمج هذا التعاون بين الحضور العالمي لشركة "مينتد كونكت" في قطاع المعادن الثمينة والتمويل الرقمي – حيث تخدم أكثر من 3 ملايين مستخدم وتعمل عبر أذرع مرخصة في المملكة المتحدة وتركيا – وبين منصة "تبادلات" المنظمة من قبل (FSRA)، والتي توفر للمؤسسات نفاذاً آمناً لأسواق المال العالمية وفق الضوابط الشرعية.

أبرز ركائز التعاون:

إتاحة استثمارات الذهب المتوافقة مع الشريعة: توفير وصول منظم لشركة "مينتد كونكت" إلى منتجات الذهب المتداولة المدعومة بذهب مادي ( ETCs )، وذلك عبر الأنظمة التقنية والرقابية لشركة "تبادلات".

توفير وصول منظم لشركة "مينتد كونكت" إلى منتجات الذهب المتداولة المدعومة بذهب مادي ( )، وذلك عبر الأنظمة التقنية والرقابية لشركة "تبادلات". خدمات الوساطة وحفظ الأصول: تلعب "تبادلات" دور وسيط التنفيذ وحافظ الأصول، مع توفير خدمات الحفظ المستقل ( Segregated Custody ) والامتثال الكامل لمتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

تلعب "تبادلات" دور وسيط التنفيذ وحافظ الأصول، مع توفير خدمات الحفظ المستقل ( ) والامتثال الكامل لمتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. المواءمة الرقابية والشرعية: تخضع كافة العمليات لنموذج الوساطة الخاص بـ "تبادلات"، بما يشمل الفحص الشرعي، وإجراءات التحقق من الهوية ( KYC )، ومكافحة غسل الأموال، وفقاً لمعايير التمويل الإسلامي.

تخضع كافة العمليات لنموذج الوساطة الخاص بـ "تبادلات"، بما يشمل الفحص الشرعي، وإجراءات التحقق من الهوية ( )، ومكافحة غسل الأموال، وفقاً لمعايير التمويل الإسلامي. التكامل التقني والتشغيلي: التنسيق المشترك لربط الأنظمة عبر واجهات برمجة التطبيقات ( APIs ) لضمان كفاءة عمليات التداول والتسوية المباشرة.

وبهذا الصدد، صرح سامي محمد، المؤسس المشارك ومدير شركة "تبادلات": "لطالما مثل الذهب ركيزة أساسية في التمويل الإسلامي. هذا التعاون يفتح آفاقاً جديدة للوصول المؤسسي المنظم إلى أدوات الذهب المتوافقة مع الشريعة، ويدفع بجهودنا لبناء بنية تحتية عالمية للاستثمار الحلال."

ومن جانبه، قال إنجين بوتون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "مينتد كونكت": "هذا التعاون يتجاوز كونه مجرد اتفاقية خدمات؛ فهو تحالف استراتيجي نلتزم من خلاله بتقديم منتجات مالية ذات قيمة مضافة وقائمة على المبادئ الأخلاقية لشركة تبادلات وعملائها، لنساهم معاً في تعزيز منظومة الحلول الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة".

عن "تبادلات"

تأسست "تبادلات المحدودة" في عام 2024، وتهدف لبناء أول بنية تحتية موحدة للوساطة العالمية المتوافقة مع الشريعة في دولة الإمارات. توفر الشركة، الخاضعة لتنظيم سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، وصولاً مؤسسياً للأسهم الحلال وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، مع استبعاد الربا والغرر والميسر، وتقديم حلول تداول وحفظ وحوكمة متكاملة. الموقع الإلكتروني: www.tabadulat.com

عن "مينتد كونكت"

شركة مسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) ومرخصة لتجارة المعادن الثمينة وبنية الأصول الرقمية. تدعم الشركة منظومة شركاء تضم أكثر من 3 ملايين مستخدم، وتقدم حلولاً منظمة للمعادن الثمينة عبر فروعها في المملكة المتحدة وتركيا، وتسعى لتنويع أصول خزانتها عبر منصات الوساطة المعتمدة. الموقع الإلكتروني: www.mintedconnect.com

