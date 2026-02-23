أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، اليوم عن تحديث آليات التسجيل الرقمي المتعلقة بالموافقة على التمويل السكني وإصدار البطاقات المصرفية، في خطوة تعكس التزام المصرف بتقديم تجربة مصرفية رقمية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل، وترتكز إلى احتياجات المتعاملين تماشياً مع مستهدفات رؤيته لعام 2035.

وتتوفر آلية التسجيل الرقمي المحدثة لمتعاملي مصرف أبوظبي الإسلامي الحاليين والجدد على حد سواء، بما يمكن الجميع من بدء علاقتهم المصرفية أو الشروع في رحلة تملك مسكن عبر المصرف بسلاسة كاملة، في أي وقت ومن أي مكان.

وقد أسهم توظيف القدرات الرقمية المتقدمة في تقليص زمن استكمال إجراءات التسجيل من أيام إلى دقائق، ليصبح بإمكان المتعاملين الذين يستوفون شروط الأهلية الحصول على الموافقة المبدئية لتمويل السكن أو إصدار بطاقات مصرف أبوظبي الإسلامي فوراً، من خلال عملية رقمية متكاملة تتم بصورة آلية ودون تدخل يدوي.

وفي هذا السياق، ألغى مصرف أبوظبي الإسلامي الحاجة إلى المستندات الورقية أو الحضور الشخصي إلى الفروع، ليصبح بإمكان المتعاملين استكمال إجراءات الانضمام عبر قنوات رقمية آمنة ومتكاملة كلياً. ويؤدي ذلك إلى خفض الجهد والوقت المطلوبين بصورة كبيرة، وتسريع وتيرة اتخاذ القرار، والارتقاء بمستوى الراحة والكفاءة، بما يجسد توجه المصرف نحو تبسيط الإجراءات وتسريعها وتوظيف الابتكار في صميم تجربته المصرفية.

المزايا الرئيسية لآلية التسجيل الرقمي الجديدة

موافقات فورية: تمكن المتعاملين من الحصول على بطاقة افتراضية بشكل فوري، إضافة إلى الموافقة المبدئية على تمويل السكن عبر معالجة رقمية تتم بصورة آلية بالكامل ودون أي تدخل بشري.

تحقق رقمي آمن: تعتمد التجربة على تقنيات مصادقة متقدمة تضمن حماية بيانات المتعاملين والحفاظ على خصوصيتهم على امتداد عملية الانضمام.

تجربة استخدام سهلة: واجهة رقمية واضحة ترشد المتعامل خطوة بخطوة، بما يجعل إجراءات التقديم أكثر بساطة وكفاءة.

تكامل مع منظومة الشركاء: إتاحة الوصول إلى منتجات مصرف أبوظبي الإسلامي مباشرة من داخل تطبيقات الشركاء، بما يوفر تجربة متكاملة تجمع الخدمات في مسار واحد دون تعقيدات.

خدمة متاحة على مدار الساعة: خدمات متوفرة على مدار الساعة، تتيح للمتعاملين تقديم طلباتهم وإنجازها في الوقت الذي يختارونه.

بعد إتمام التحقق البيومتري، يمكن للمتعاملين التقدّم فوراً بطلب إصدار بطاقتهم الرقمية والبدء باستخدامها لإجراء معاملاتهم، إلى حين استلام البطاقة الفعلية. أما الراغبون في تملك منزل، فتتيح لهم تجربة الانضمام الرقمي، عند استيفاء الشروط، التقدّم للحصول على موافقة مبدئية لتمويل السكن، تضمن بيان فوري بقيمة التمويل التي يمكنهم الحصول عليها لشراء العقار. ويمنحهم ذلك تصور واضح ومعتمد لقدرتهم التمويلية قبل الالتزام بإتمام صفقة شراء العقار.

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: "يشكّل إطلاق القدرات المحدثة للانضمام الرقمي نقلة مهمة نحو خدمات مصرفية أكثر سهولة وقرباً من المتعاملين، إذ تتيح لهم الوصول إلى خدمات المصرف بسلاسة عبر القنوات الرقمية وتطبيقات الشركاء. ومن خلال توظيف التقنيات الرقمية المتقدمة وحلول التحقق من الهوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اختصرنا إجراءات كانت تستغرق أسابيع إلى رحلة رقمية لا تتجاوز ثلاث دقائق، ما يوفر وصول سريع وسهل خدماتنا".

وأضاف: "سيسهم هذا التحديث في تعزيز قدرتنا على التواصل مع المتعاملين ضمن المنصات التي يعتمدونها يومياً، سواء أثناء التسوق أو السفر أو إدارة أعمالهم، ليصبح التعامل المصرفي أكثر بساطة وسلاسة. وبالاستفادة من خبرات المصرف ونهجه المدروس في إدارة المخاطر، نعمل على تقديم تجربة مصرفية سلسة ترسخ من علاقاتنا طويلة الأمد مع المتعاملين. سنواصل الاستثمار في تطوير قدراتنا الرقمية لتقديم تجربة ترتقي إلى أعلى المعايير وتتماشى مع رؤيتنا لعام 2035 لأن نصبح المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم".

تعكس هذه التحديثات التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بتبسيط التجربة المصرفية عبر آليات أكثر سرعة وشفافية وتركيز على المتعامل، وبما يعزز من مكانته في صدارة الابتكار الرقمي. ويواصل المصرف العمل لبناء نموذج مستقبلي من خلال تسريع وتيرة النمو، ودفع مسارات التطوير، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، وصولاً إلى تقديم تجارب رقمية متكاملة.

ويأتي هذا الإعلان امتداداً لسلسلة من المبادرات التي أطلقها مصرف أبوظبي الإسلامي لتعزيز قدرات متعامليه، من بينها توفير الانضمام الرقمي لعملاء الخدمات المصرفية للشركات، وإطلاق الخدمات المصرفية المكانية عبر جهاز "أبل فيجين برو"، وتمكين السحب النقدي من دون بطاقة من خلال التطبيق الذكي للمصرف، إضافة إلى طرح صكوك جزئية.

