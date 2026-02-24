دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت أفنيو للتطوير العقاري، الشركة العقارية التي انطلقت من دبي، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع كورا العقارية لإنشاء منطقة تجارية متكاملة جديدة في موتور سيتي، في خطوة تشكّل إضافة مهمة إلى محفظة مشاريع الشركة التجارية.

تجمع هذه الشراكة بين منهج أفنيو التطويري القائم على جودة التصميم ورفاهية الإنسان، وبين المنصة المتكاملة لكورا العقارية المدعومة من مجموعة أبكورب القابضة، إحدى أبرز الشركات متعددة الأنشطة في المنطقة، لتأسيس مشروع شراكة قوي يركز على تقديم أصول عمرانية عالية الجودة وطويلة الأمد.

يحتل المشروع الأول لهذا التحالف موقعاً استراتيجياً في موتور سيتي بجوار دبي أوتودروم مباشرة، ويشمل المخطط الرئيسي ستة مبان مكتبية من الطراز الأول ومستشفى ومركزاً للتسوق، ليشكّل وجهة مكتفية ذاتياً تجمع بين الأعمال ونمط الحياة العصري.

وبتصميمه كمنطقة حضرية عصرية، سيوفر المشروع إطلالات مفتوحة ومساحات عامة خضراء وممرات مخصصة للمشاة، ما يعزز الإنتاجية والرفاهية وسهولة الحياة اليومية. كما يتماشى هذا المشروع مع طموح دبي الأشمل في بناء مجتمعات تجارية أنظف وأكثر ترابطاً واستدامة.

وفي تعليقها على الشراكة، قالت السيدة رشا حسن، الشريكة الإدارية في أفنيو للتطوير العقاري:

" لا نكتفي بتشييد المباني، وإنما نصمم تجارب حياتية متكاملة. تمثّل هذه الشراكة محطة بارزة في نمو مسيرة أفنيو، تتيح لنا توسيع بصمتنا في القطاع التجاري مع الحفاظ على فلسفتنا القائمة على التطوير الهادف. ومن خلال التعاون مع كورا، نمزج بين ذكاء التصميم والقوة التشغيلية لنبتكر وجهة ترتقي بأسلوب العمل والتواصل والإنجاز."

صرح السيد نيلش فيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبكورب القابضة وكورا العقارية ومالك أباريل جروب، قائلاً:

تجسد شراكتنا مع أفنيوللتطوير العقاري رؤية مشتركة تهدف إلى ابتكار وجهات ذات قيمة مستدامة، من خلال دمج خبراتنا الواسعة في مجالات التطوير والتصميم والتنفيذ، فإننا نلتزم بتشييد مشاريع عقارية نوعية تخدم قطاع الأعمال، وتعزز الترابط المجتمعي، لتبقى معالماً بارزة للأجيال القادمة. إن مشروع موتور سيتي يجسد التزامنا بتطوير وجهات تجارية قادرة على مواكبة المتغيرات، بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية لمدينة دبي وأهدافها التنموية الكبرى.

سيجري تطوير مشروع موتور سيتي كبيئة تجارية متكاملة حديثة تجمع بين المكونات المهنية والصحية والتجارية وأنماط الحياة تتخللها مساحات خضراء مفتوحة ومناطق عامة مصممة بعناية.

تعكس هذه الشراكة التزاماً طويل الأمد من الطرفين بدعم التطور العمراني في دبي، ليكون المشروع معياراً جديداً للمناطق الحضرية القائمة على التصميم الهادف والداعمة للتوجه التجاري في المدينة.

نبذة عن أفنيو للتطوير العقاري:

تتجاوز أفنيو للتطوير العقاري مفهوم التطوير العقاري التقليدي، إذ تكرّس جهودها لابتكار أسلوب حياة تتناغم فيه الراحة مع الرقي لخلق ذكريات أزلية. تأسست أفنيو في دبي عام 2024، بالشراكة مع السيّدة رشا حسن، برؤية تهدف إلى تصميم منازل ترتقي بتجربة الحياة اليومية. تؤمن أفنيو بأن المنزل ليس مجرد مساحة سكنية، وإنما مكان يحتضن أجمل لحظات العمر. لذلك، تعتمد في تصاميمها على النزاهة والدقة لتطوير مجمّعات راقية فارهة، حيث تبدو الفخامة طبيعية ويُستغلّ كل تفصيل لتحسين المعيشة والتواصل والاسترخاء.

في أفنيو، لا نبني منازل فحسب، وإنما نصنع تجربة متكاملة تمزج بين الرقي والحميمية، ليغدو كل منزل مساحة انتماء بدلاً من عنوان إقامة. ومن خلال التزامنا العميق بإعادة تعريف مفاهيم الراحة العصرية، نواصل في أفنيو وضع معايير جديدة للحياة الملهمة في دبي، منزلاً استثنائياً تلو الآخر.

نبذة عن كورا العقارية:

تكرس شركة كورا العقارية (KORA Properties) جهودها لتقديم قيمة استثنائية وتلبية الطلب المتزايد على المشاريع السكنية والتجارية مرتفعة الجودة. وتعد كورا العقارية جزءاً من مجموعة أبكورب القابضة (AppCorp Holding) العالمية تعمل في 14 دولة عبر أربع قارات. وتضم المجموعة عدداً من الشركات البارزة، من بينها مجموعة أباريل (Apparel Group)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأزياء ونمط الحياة، وتدير أكثر من 2,500 متجر تمثل من خلالها نخبة من العلامات التجارية العالمية المرموقة، وتمثل أكثر من 85 علامة تجارية عالمية مرموقة. وقد رسخت مجموعة أباريل مكانتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك البحرين والسعودية، والكويت، وقطر، وسلطنة عمان، إلى جانب توسعها الاستراتيجي في الهند، وجنوب شرق آسيا، وجنوب إفريقيا، ومصر.

وتوفر المجموعة تجربة تسوق متعددة القنوات وتمثل علامات عالمية مثل مثل تومي هيلفيغر، وكالفين كلين، وسكتشرز، وألدو، وتشارلز آند كيث، وتيم هورتنز، تضم مجموعة أباريل فريق عمل متنوع يضم أكثر من 27,000 موظف، تحت قيادة مؤسسي المجموعة، السيدة سيما جانواني فيد، والسيد نيليش فيد.

-انتهى-

#بياناتشركات