أعلنت شركة بنيان للتنمية والتجارة عن تحقيق نتائج قوية خلال عام 2025، مدفوعة بنمو الإيرادات الإيجارية بنسبة 20%، مع الحفاظ على هامش صافي ربح قوي بلغ 65%، بما يعكس قوة نموذج أعمال الشركة واستدامة أدائها.

تعليق العضو المنتدب

“شهد عام 2025 أداءً تشغيليًا قويًا لشركة بنيان، مدعومًا باستمرار الزخم في أنشطة التأجير والتقدم المحقق عبر محفظتها من الأصول التجارية والإدارية المتميزة من الفئة الأولى (Grade-A) واختتمت الشركة العام بمعدل إشغال بلغ 97%، بما يعكس جودة أصولها واستمرار الطلب على المساحات الأدارية المتميزة والمدارة باحترافية في القاهرة الكبرى.

وخلال العام، استلمت بنيان مبنى جولدن جيت A5، ونجحت في فبراير 2026 إبرام عقد إيجار طويل الأجل لكامل المبنى مع شركة Nestlé Business Services، بما يولد إيرادات تعاقدية بقيمة 834 مليون جنيه مصري خلال مدة الإيجار الأولى البالغة ست سنوات. كما نجحت الشركة فى نفس الشهر تأجير مبنى 106 B بالكامل لشركة Kortech، إحدى شركات مجموعة حسن علام. وتعكس هذه التعاقدات قدرة بنيان على الحفاظ على معدلات إشغال مرتفعة بالتوازي مع إبرام عقود إيجارية بشروط تنافسية، بما يعزز قوة قاعدة المستأجرين ومصداقيتها.

وتواكب الأداء التشغيلي مع تطورات مهمة على مستوى المركز المالي، شملت استكمال زيادة رأس المال بقيمة 250 مليون جنيه مصري، مع الحفاظ على هيكل تمويلي متحفظ، حيث بلغ معدل القروض إلى قيمة الأصول(LTV) نحو 5.9%، ونسبة القروض إلى حقوق الملكية 8%، بما يدعم استراتيجية النمو ويعزز المرونة المالية للشركة.

وقد تحققت هذه النتائج في بيئة اقتصادية اتسمت بتباطؤ معدلات التضخم وتراجع وتيرة الزيادات في القيمة العادلة. ويعكس أداء بنيان نمو الإيرادات الدورية، بما يميز الشركة عن غيرها من اللاعبين في السوق ويؤكد جودة واستدامة نمو أرباحها.

وبالنظر إلى عام 2026، تتوقع الشركة تحقيق نمو مرتفع في الإيرادات الإيجارية، مدعومًا بمساهمة عقود Nestlé في مبنيA5 بمشروع جولدن جيت وKortech في مبنى 106B، إلى جانب تسجيل إيرادات عام كامل من وحدة بارك ستريت ويست. كما يُتوقع تحقيق مزيد من النمو من خلال إعادة تسعير نحو 42% من المحفظة الأدارية المقومة بالجنيه المصري والمنتهية بأسعار اقل من سعر السوق، حيث وصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة أو تم الانتهاء منها عند مستويات تقارب ضعف الأسعار السابقة. و تترتب علي كافة هذه العوامل تعزيز الإيرادات الدورية، وتحسين أداء المحفظة، ودعم خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين."

أبرز المؤشرات المالية الربع الرابع / السنه الماليه 2025

الإيرادات الإيجارية (وفقا للقوائم المالية) 1 ارتفعت بنسبة 20.2% لتصل إلى 752 مليون جنيه مصري خلال عام 2025، مدفوعة بإعادة تسعير العقود المقومة بالجنيه المصري، إلى جانب بدء تسجيل إيرادات كامل من وحدة بارك ستريت ويست.

ارتفعت بنسبة 14% لتصل إلى 459 مليون جنيه مصري خلال عام 2025، مدفوعًا بزيادة الإيرادات الإيجارية نتيجة إعادة تسعير عدد من عقود الإيجار، إلى جانب العقود الجديدة المبرمة خلال العام. الأرباح الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بلغت 2,230 مليون جنيه مصري خلال عام 2025. ويعكس ذلك الزيادة في بند الاستثمارات العقارية بقائمة المركز المالي، في ضوء استلام وتسجيل أصل جولدن جيت ضمن أصول الشركة.

أهم المؤشرات التشغيلية

نجحت الشركة في إبرام عقود إيجار مع سبعة مستأجرين رئيسيين في شرق القاهرة، شملت تجديدات وتوسعات لمساحات مؤجرة من قبل مستأجرين قائمين، وتمثل مجتمعة نحو 20% من إجمالي الإيرادات الإيجارية الأساسية خلال العام. كما رحبت بنيان بانضمام 14 مستأجرًا جديدًا في مشروع ووك أوف كايرو.

في شرق القاهرة، شملت تجديدات وتوسعات لمساحات مؤجرة من قبل مستأجرين قائمين، وتمثل مجتمعة نحو 20% من إجمالي الإيرادات الإيجارية الأساسية خلال العام. كما رحبت بنيان بانضمام 14 مستأجرًا جديدًا في مشروع ووك أوف كايرو. كما وقّعت الشركة في فبراير 2026 عقد إيجار مع شركة نستله مصر لشغل كامل مساحة مبنيA5 البالغ 6,888 مترًا مربعًا. وتمتد مدة العقد إلى ست سنوات تبدأ في مارس 2026، بقيمة إيجارية شهرية تبلغ 30.4 دولار أمريكي لكل متر مربع، مع زيادة سنوية قدرها 5%.ومن المتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات الإيجارية خلال مدة الإيجار الأولى نحو 834 مليون جنيه مصري، بما يغطي كامل تكاليف للاستحواذ والتشغيل، مع تحقيق فائض إيجابي.

ابرز مؤشرات الدخل في السنه الماليه 2025

الإيرادات الإيجارية (وفقا للقوائم المالية) ارتفعت بنسبة 20.2% لتصل إلى 752 مليون جنيه مصري خلال عام 2025، مدفوعة بإعادة تسعير العقود المقومة بالجنيه المصري، إلى جانب بدء تسجيل إيرادات كامل من وحدة بارك ستريت ويست.

أهم بنود قائمة المركز المالي في 31 ديسمبر 2025

الاستثمار العقاري ارتفع بنسبة 22% ليصل إلى 15,488 مليون جنيه مصري في ديسمبر 2025، مقارنة بـ 12,732 مليون جنيه مصري في ديسمبر 2024. ويعكس هذا الارتفاع بشكل رئيسي استلام وتسجيل مبنى جولدن جيت ضمن بند الاستثمارات العقارية بالقيمة السوقية العادلة. ولا تشمل الاستثمارات العقارية مبنى بارك ستريت إدشن، الذي تبلغ مساحته القابلة للتأجير (GLA) 8,178 مترًا مربعًا، والمقرر استلامه في عام 2027.

النقدية وما في حكمها: في ديسمبر 2025، بلغ رصيد النقدية وما في حكمها 302 مليون جنيه مصري، بما يوفر سيولة مناسبة لدعم خطط الشركة طويلة الأجل.

ولا تعكس القيمة الدفترية للشركة حاليًا مبنى بارك ستريت إدشن، الذي تبلغ مساحته القابلة للتأجير(GLA) 8,178 مترًا مربعًا، نظرًا لعدم استلامه بعد.

