دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية شراكة تاريخية مع مجموعة "إيدج"، إحدى أبرز المجموعات العالمية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والدفاع. وبموجب الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال حفل رسمي، سيقدم "الإمارات الإسلامي" حلولاً تمويلية مصرفية إسلامية مبتكرة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المالية للخزينة المتنوعة لمجموعة "إيدج".

ويمثل هذا التعاون بداية شراكة طويلة الأمد بين الجهتين، تهدف إلى تلبية نطاق واسع من فرص التمويل المحلية والدولية. وتمتد هذه الشراكة لتشمل تمويل الشركات، وحلول تمويل سلاسل التوريد، وحلول الخدمات المصرفية الرقمية، ما يؤكد على اتباع نهج شامل لدعم مسيرة النمو الطموحة لمجموعة "إيدج".

وبهذه المناسبة، قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي": "تؤكد هذه الشراكة التزام ’الإمارات الإسلامي‘ بدعم الشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول مالية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. فنحن نواصل من خلال حجم أعمالنا وابتكاراتنا ومجموعة منتجاتنا المتنامية، تطوير مجال التمويل الإسلامي وتقديم حلول تلبي الاحتياجات المتغيرة للشركات في مختلف القطاعات."

ومن جانبه، قال رودريجو توريس، رئيس الشؤون المالية في مجموعة "إيدج": " يُعدّ توفير حلول تمويلية مبتكرة عنصراً أساسياً بالنسبة لمجموعة "إيدج"، إذ ينسجم مع جهودنا الرامية إلى توسيع حضورنا العالمي وتسريع وتيرة تطوير التقنيات المتقدمة. وتمثل شراكتنا مع ’الإمارات الإسلامي‘ خطوة مهمة في هذا الشأن لتعزيز هيكلنا الرأسمالي. ونتطلّع بدورنا إلى هذا التعاون الذي سيدعم الاحتياجات المالية للخزينة لدينا، ومبادرات تمويل الشركات، كما يسهم في تعزيز قدراتنا عبر عبر سلاسل التوريد، مؤكداً التزامنا بقيادة الصناعات المستقبلية انطلاقاً من دولة الإمارات.."

وعلى مدار أكثر من عقدين من العمل الدؤوب، رسخ "الإمارات الإسلامي" مكانته في تقديم تجارب مصرفية متميزة ومنتجات وخدمات ملائمة تدعم الشركات في مختلف القطاعات. ولا يزال المصرف يمثل محوراً أساسياً في قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ملتزماً بتطوير التمويل الإسلامي من خلال حجم أعماله وابتكاراته ومجموعة حلوله المتنامية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، الذراع المصرفي الإسلامي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 40 فرعاً و229 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد تم تكريم مصرف الإمارات الإسلامي بجائزة " أفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد للعام-الشرق الأوسط"، إلى جانب الفوز بجائزة "المرابحة الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "ذا بانكر للخدمات المصرفية الإسلامية 2025". وحصل المصرف على جائزة "أفضل بنك إسلامي للشركات في العالم" و "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة" خلال حفل توزيع جوائز "جلوبال فاينانس لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية 2025". كما حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي رقمي في العالم" خلال جوائز "يوروموني للتمويل الإسلامي 2025".

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني :www.emiratesislamic.ae

أو التواصل مع:

أمينة الزرعوني

مديرة العلاقات العامة- الإمارات الإسلامي

البريد الإلكتروني: AminaAlZarooni@emiratesislamic.ae

بيرسون

دبي، الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: ei@bm.com

عن ايدج

أطلقت ايدج في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكبر المجموعات الريادية على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد أسست المجموعة بهدف تطوير الحلول الابداعية والمبتكرة للقطاع الدفاعي والمساهمة في دفع التطور والتغيير في العديد من القطاعات الرئيسية. حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

تُركز مجموعة ايدج خصيصاً على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جهودها لتطوير القدرات السيادية سواء لتصديرها عالمياً أو لتعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال تعاونها الوطيد مع مشغلي الخطوط الأمامية والشركاء العالميين وتطوير التكنولوجيا الحديثة مثل القدرات المستقلة، والأنظمة المادية السيبرانية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

-انتهى-

#بياناتشركات