دبي، الإمارات العربية المتحدة، شهد مشروع "كليو" (CLIO)، المنشأة الفنية الضخمة والغامرة التي ستمتد على مسافة 10 كيلومترات في الصحراء لتغدو ضمن أبرز المعالم الثقافية الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، منعطفاً تاريخياً اليوم بإزاحة الستار عن أولى أعماله الفنية بمساحة 250 متراً مربعاً.

احتضنت منطقة القفز التابعة لـ "سكاي دايف دبي" في نخلة جميرا، إحدى أشهر مواقع القفز بالمظلات عالمياً، حفل الكشف عن الجزء الأول من اللوحة الفنية التي صممها الفنان العالمي أغرون هوتي، ضمن سلسلة عروض حصرية ستقدم خلال مراحل المشروع المختلفة. وسينتقل العمل لاحقاً إلى موقعه الدائم في "منتزه كليو الصحراوي" بعد اكتمال مرحلة التجهيز في "دبي هاربور".

ويعكس تنظيم الحدث الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين "منتزه كليو الصحراوي" و"سكاي دايف دبي" لتطوير تجارب فنية غامرة، حيث سيتسنى للزوار التحليق فوق العمل الفني عبر باقات جوية مخصصة، مما يرسخ مكانة "كليو" كوجهة فنية عالمية استثنائية.

يأتي هذا الإنجاز بدعم متواصل من "شمال القابضة"، الشركة الاستثمارية متعددة الأنشطة ومقرها دبي، التي تبنّت المشروع منذ انطلاقته وتمتلك المساحة التي ستستضيف العمل الفني بشكل دائم في قلب صحراء دبي.

وشكلت لحظة تحليق الفنان أغرون هوتي برفقة فريق من القفازين المحترفين فوق اللوحة الفنية قبل الهبوط على المنصة المخصصة، أبرز محطات الحفل، في مشهد يجسد التكامل بين الفن والأداء والمشاركة الجماعية.

معرباً عن فخره بما تم تحقيقه، قال ماسيميليانو سوجليا، مؤسس "منتزه كليو الصحراوي": "إن الإنجاز الذي نكشف عنه اليوم ليس مجرد لوحة فنية، بل هو بوابة نفتحها على عالم من التجارب الغامرة التي ستضع 'كليو' على الخريطة الثقافية العالمية. ما يشهده المشروع من زخم استثماري وشراكات دولية هو دليل على أننا نسير بالطريق الصحيح، ونحن واثقون أن المنتزه الصحراوي سيغدو وجهةً فنيةً نابضة، ومساحةً للإبداع تلهم العالم".

بدوره، علّق الفنان أغرون هوتي: "شهدنا اليوم عرضاً فنياً سيكون جزءاً من التجارب التي سيحتضنها منتزه كليو الصحراوي عند افتتاحه. فالتحليق فوق عمل فني يحتفي بالشمولية يحوّل اللحظة إلى تجربة عاطفية وإنسانية خالصة".

يذكر أن الأعمال في "كليو" تجري وفق الجدول الزمني المحدد للمشروع الذي يضم 25 ألف وحدة معتمدة، حيث من المقرر افتتاح "واحة كليو" عام 2027، واكتمال المشروع بالكامل عام 2033، متوقعاً استقبال 4.8 مليون زائر خلال ست سنوات.

"كليو" هو مشروع ثقافي بارز مقره دبي يحوّل الصحراء إلى لوحة حية، تروي قصة الإنسانية عبر منشأة فنية غامرة طولها 10 كيلومترات. صممه الفنان أغرون هوتي وقامت بتطويره شركة "كليو أويسس لإدارة مشاريع الخدمات ش.م.ل"، يجمع "كليو" بين الفن والعمارة والتكنولوجيا والمجتمع ضمن برنامج مدته ست سنوات مصمم لإشراك الجماهير المحلية والإقليمية والعالمية. يستهدف المشروع الواقع في "دبي ديزرت سكاي دايف" في منطقة مرغم (VGPX+66)، استقبال 4.8 مليون زائر على مدى ست سنوات، بما في ذلك مليون مشارك معتمد.

