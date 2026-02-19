

القاهرة – استعرضت باولا بابانيكولاو، رئيس قطاع البنوك الدولية بمجموعة إنتيسا سان باولو، رؤية المجموعة الاستراتيجية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفرص النمو المستدام، ومشهد التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وذلك خلال زيارتها الأخيرة إلى القاهرة.

وأكدت بابانيكولاو أن قطاع البنوك الدولية بالمجموعة يركز في خطط التوسع الدولي على الأسواق القادرة على الجمع بين حجم الأعمال الحقيقي والالتزام طويل الأمد وأهمية السوق، قائلة: "نحرص على تعزيز مكانتنا الريادية في الأسواق التي نتواجد بها، ودعم عملائنا في تعاملاتهم الدولية، وتمويل الاقتصاد الحقيقي، والعمل كشريك موثوق للشركات والمؤسسات والأفراد".

وأضافت أن استراتيجية إنتيسا سان باولو تقوم على مفهوم "النمو المسؤول"، موضحة أن هذا النهج يعتمد على تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة على مستوى المجموعة، بما يضمن تحقيق نمو مستدام ومتوازن على المدى الطويل.

وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوضحت بابانيكولاو أن المجموعة تتبنى نهجًا انتقائيًا ومدروسًا في تعزيز تواجدها، مع التركيز على الأسواق التي تتمتع بأساسات اقتصادية قوية وإصلاحات مستمرة، مؤكدة في هذا السياق أن "مصر تظل مركزًا استراتيجيًا (Hub) داخل منظومة إنتيسا سان باولو المتكاملة في منطقة البحر المتوسط".

وحول تقييمها للاقتصاد المصري، قالت بابانيكولاو إن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره ركيزة استراتيجية في منطقة جنوب البحر المتوسط، لما يمتلكه من مقومات متعددة، موضحة أن "الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كبيرة مدعومة بسياسات عامة واضحة تسهم في استعادة ثقة المستثمرين، إلى جانب أصول استراتيجية قوية تشمل الموقع الجغرافي المميز، والبنية التحتية المتطورة، والتركيبة السكانية المتنوعة"، مشيرة إلى أن الآفاق المستقبلية تظل إيجابية على المدى المتوسط مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الحالية.

وفيما يتعلق بفرص النمو، أشارت رئيس قطاع البنوك الدولية بالمجموعة إلى أن السوق المصرية تزخر بعدد من القطاعات الواعدة للبنوك والمستثمرين الدوليين، من بينها البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وقطاع الطاقة خاصة مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب الصناعات الغذائية، والتصنيع المرتبط بسلاسل القيمة التصديرية، فضلًا عن السياحة والعقارات. وأكدت في هذا الإطار أن "تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أولوية أساسية، نظرًا لدوره المحوري في خلق فرص العمل، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق عوائد مصرفية مستدامة".

وأكدت بابانيكولاو أن مجموعة إنتيسا سان باولو تطمح خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة إلى أن تصبح المرجع للعمل المصرفي الدولي المسؤول، قائلة: "نسعى للقيام بدور فاعل في دعم النمو والتجارة والاستثمار في مصر والمنطقة، والمساهمة في تعزيز الشمول المالي والتطور الرقمي، والعمل كحلقة وصل بين الاقتصادات المحلية ورأس المال العالمي، برؤية طويلة الأمد والتزام بهدف واضح تجاه هذه الأسواق".

وبالاستناد إلى خبرتها في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، شددت بابانيكولاو على أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في العمل المصرفي الحديث، موضحة أن تجربة بنك IsyBank الرقمي التابع للمجموعة في إيطاليا، والقائم على الحوسبة السحابية، أثبتت أن "التوظيف الصحيح للتكنولوجيا يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، ودعم الشمول المالي، وبناء علاقة ثقة أقوى مع العملاء". وأضافت أن المجموعة تعتمد دوليًا، خاصة في الأسواق الناشئة، على نهجًا عمليًا يجعل التحول الرقمي أداة للنمو المسؤول وتحسين جودة الخدمات المصرفية والوصول إلى شرائح جديدة غير مشمولة مصرفيًا.

-انتهى-

#بياناتشركات