الدوحة، قطر: اختتمت شركة ناصر بن خالد للسيارات، الموزع العام المعتمد لمرسيدس-بنز في قطر، مشاركتها الناجحة بصفتها الناقل الرسمي لبطولة قطر توتال إنرجيز، إحدى فعاليات جولة رابطة تنس السيدات العالمية (WTA) لعام 2026. وأقيمت البطولة في الفترة من 8 إلى 14 فبراير 2026 في مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش في الدوحة، حيث جمعت نخبة لاعبات التنس في العالم في أسبوع حافل بالمنافسات العالمية، واختُتمت بفوز اللاعبة كارولينا موتشوفا.

أكدت البطولة مجدداً مكانة قطر كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية رفيعة المستوى، كما عززت في الوقت ذاته مستوى التكامل بين الشراكة العالمية طويلة الأمد لشركة مرسيدس-بنز مع رابطة محترفات التنس. وتعكس هذه الشراكة دعم العلامة المستمر لرياضة التنس النسائي في قطر، إلى جانب التزامها الراسخ بالتميز والابتكار والأداء على الساحة العالمية.

وبصفتها الناقل الرسمي لبطولة قطر توتال إنرجيز 2026، وفّرت شركة ناصر بن خالد للسيارات أسطولاً متميزًا من سيارات مرسيدس-بنز لتلبية احتياجات نقل اللاعبات والمسؤولين والضيوف طوال فترة البطولة. وتم اختيار الأسطول بعناية ليعكس معايير العلامة التجارية من الفخامة والراحة والسلامة والاستدامة، حيث شمل سيارات السيدان الفاخرة من الفئة-S والفئة-E، والسيارات المتعددة المهام GLB و GLE كوبيه من فئة SUV، بالإضافة إلى سيارات مرسيدس-بنز الكهربائية بالكامل EQS سيدان وEQE SUV، ما ضمن تجربة تنقل سلسة وعالمية المستوى.

كما شهدت البطولة حضوراً مميزاً لمرسيدس-بنز في مواقع رئيسية ضمن مرافق الحدث، حيث تم استعراض الطراز الكهربائي بالكامل G 580 في الملعب الرئيسي، فيما استقبلت مرسيدس-بنز الفئة-E الزوار عند مدخل الجمهور بأناقة لافتة، وتألقت سيارة مرسيدس-AMG GT 63 في منطقة كبار الشخصيات، مجسدةً روح الأداء العالي والدقة التي تميز العلامة.

كما أسهم جناح مرسيدس-بنز الخاص بكماليات واكسسوارات العلامة التجارية في تعزيز تفاعل الزوار خلال البطولة، حيث شهد إقبالاً ملحوظاً واهتماماً كبيراً من الحضور، ما يعكس تنامي الحماس تجاه منتجات العلامة وخياراتها العصرية ومجموعة الإكسسوارات الفاخرة التي تقدمها.

وصرّح سعادة الشيخ فالح بن نواف آل ثاني، المدير العام لشركة ناصر بن خالد للسيارات، قائلاً: "نفخر باختتام شراكتنا الناجحة مع بطولة قطر توتال إنرجيز للتنس للسيدات 2026 بصفتنا الناقل الرسمي. لقد عكست البطولة قدرة دولة قطر على تنظيم فعاليات رياضية عالمية المستوى، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا النجاح من خلال أسطولنا من سيارات مرسيدس-بنز وحضورنا الميداني المميز. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا المستمر بدعم الفعاليات الرياضية الكبرى في الدولة وترسيخ قيم التميز والأداء التي تجمعنا مع مرسيدس-بنز".

تعدّ بطولة قطر توتال إنرجيز منصة رئيسية لأرقى مستويات التنس النسائي في المنطقة. وتعزز الشراكات الاستراتيجية مع العلامات التجارية العالمية المرموقة مثل مرسيدس-بنز مكانة البطولة الدولية وتثري التجربة الشاملة للرياضيين والرياضيات والمسؤولين والجمهور على حد سواء.

تبني ناصر بن خالد للسيارات نجاحها مرتكزة على علاقات قوية ومستدامة مع عملائها القيمين من خلال تزويدهم بمجموعة واسعة من المنتجات والخيارات. وقد أصبح اسم الشركة مرادفاً للفخامة والعراقة ويتميز بتاريخ حافل من الجودة في الخدمة والريادة في السوق. وتعمل الشركة دائماً على تحقيق تطلعات ورغبات العملاء وتقديم أداء يفوق توقعاتهم. تأسست الشركة في عام 1957 وهي الموزع الحصري في قطر لثلاثة من أرقى العلامات التجارية في العالم: مرسيدس-بنز، مرسيدس- AMG ، ومرسيدس-مايباخ.

-انتهى-

#بياناتشركات