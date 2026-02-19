عجمان، الإمارات العربية المتحدة : شهد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، زيارة ميدانية لمشروع مجتمع «أزهى»، أول مجمع سكني مغلق ومتكامل الخدمات يضم 347 فيلا في منطقة العامرة، والذي يواكب مسيرة التطوير للمشروعات العمرانية النوعية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مفاهيم التنمية الحضرية المستدامة لإمارة عجمان في ظل دعم القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان حفظه الله.

وحضر الجولة سعادة عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، وسعادة عبدالعزيز الجسمي، المدير العام، إلى جانب قيادات تنفيذية وممثلي الجهات الحكومية. كما شهدت الجولة تفاعلاً مباشرا مع المرافق الخدمية والمجتمعية، بما في ذلك المساحات الخضراء وأماكن الترفيه العائلية، وهو ما يعكس الرؤية الشاملة للإمارة في دعم المجتمعات السكنية المتكاملة.

وأكدت مجموعة الإمارات العقارية و"أزهى العقارية" أن الزيارة تعكس الاهتمام المباشر من قيادة حكومة الإمارة بدعم المشاريع السكنية المتكاملة، وتواكب النمو العمراني وتلبي احتياجات الأسر والمجتمع. وأشارت الجولة إلى التصاميم المعمارية العصرية للمشروع، رحابة المساحات الداخلية للوحدات، واستخدام المواد عالية الجودة في التشطيبات، إضافة إلى خطوط التخطيط التي توازن بين الخصوصية والانفتاح على المجتمعات المجاورة.

وقال السيد محمد حجازي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات العقارية: «يمثل المشروع توجهاً متنامياً نحو تطوير مجتمعات سكنية مخططة وفق أعلى المعايير، وتمثل المرحلة الحالية محطة أساسية ضمن استراتيجية طويلة الأمد لتقديم منتج عقاري مستدام يوازن بين الجودة والكفاءة التشغيلية.»

ويجسد المشروع التزام المطوّر بتنفيذ مشروعات تلبي تطلعات السوق العقاري بعجمان، وتعزز الثقة بالقطاع من خلال الالتزام بمعايير التطوير الحديثة، وتوفير بيئات سكنية متكاملة تدعم الاستقرار الأسري وتنسجم مع توجهات التنمية الشاملة في دولة الإمارات.

تم إنجاز المرحلة الأولى التي تضم 347 فيلا سكنية وفق مواصفات إنشائية وتشطيبات عالية الجودة، وتوفر أنماطا متنوعة من وحدات التاون هاوس والتوين هاوس، إضافة إلى مساحات خضراء ومرافق خدمية صُممت لتعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة. مع الإشارة إلى أن مجموعة الإمارات العقارية و«أزهى العقارية» تعتزم طرح المرحلة الثانية من المشروع، بما يعكس استمرار توسّع مجتمع «أزهى» وفق رؤية تطويرية متكاملة.

