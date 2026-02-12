يستكشف منتدى الصحة وطول العمر في معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) كيف تُسهم الابتكارات في إطالة سنوات العمر التي يتمتع فيها الناس بصحة جيدة.

تُمكّن الأطر التنظيمية الواضحة، مثل برنامج سلامة في دبي ومراكز طب طول العمر الصحي في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة من وضع نموذج قابل للتطبيق على نطاق واسع لتقديم خدمات طب طول العمر والصحة على مستوى العالم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تُركز دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير نظام الرعاية الصحية لديها، مُركزةً على الوقاية وتحسين الصحة العامة، إذ تُشير الأدلة العالمية إلى أن الناس يعيشون لفترة أطول، لكنهم يقضون سنوات أطول في حالة صحية سيئة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لا تزال الزيادة في متوسط ​​العمر المتوقع بصحة جيدة أقل من الزيادة في متوسط ​​العمر المتوقع عمومًا، مما يُؤدي إلى فجوة عالمية بين متوسط ​​العمر المتوقع بصحة جيدة ومتوسط ​​العمر المتوقع، تُقدر بنحو 9.6 سنوات، حيث يعيش الناس في هذه الفترة مع المرض أو الإعاقة.

وقد شكّل هذا التحوّل الاستراتيجي ركيزة أساسية لمنتدى الصحة والعافية وطول العمر، الذي عُقد في اليوم الأخير من معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) في مركز دبي للمعارض، حيث شهد هذا الحدث مشاركة أكثر من 4300 عارض وحضور 235 ألف زائر متخصص من أكثر من 180 دولة.

وقد ناقش المنتدى، الذي استضافته منصة "فرونتيرز"، كيفية تطوير التعليم والممارسة السريرية والأنظمة الرقابية لدعم حياة أطول وأكثر صحة.

ومن خلال التركيز على الوقاية والكشف المبكر والرعاية القائمة على القيمة، بالإضافة إلى أطر تنظيمية واضحة مثل برنامج سلامة في دبي ومعايير أبوظبي الرائدة عالميًا لمراكز طب طول العمر الصحي، تُهيّئ دولة الإمارات العربية المتحدة الظروف اللازمة لقوة عاملة جديدة في مجال الصحة والعافية، وتُرسّخ نموذجًا قابلًا للتطبيق على نطاق واسع لكيفية تقديم خدمات طب طول العمر والصحة والعافية بشكل آمن وموثوق ومستدام على مستوى العالم.

وفي منتدى العافية وطول العمر، استكشفت جلسة نقاش بعنوان: "التعليم من أجل عصر طول العمر: بناء المهارات والأنظمة لطب الصحة الشاملة" كيف أصبح تطوير القوى العاملة والتعليم المعتمد ونماذج الرعاية متعددة التخصصات أمراً ضرورياً مع تحول أنظمة الرعاية الصحية نحو الرعاية طويلة الأمد القائمة على الوقاية.

وبهذه المناسبة قال الدكتور مشكات شحاتة، العضو المؤسس ونائب الرئيس في جمعية الإمارات لطب نمط الحياة وطول العمر، وكبير المسؤولين الطبيين في شركة أوميكس: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها فرصة فريدة للريادة عالميًا من خلال وضع المخطط لكيفية تدريس طب طول العمر وتنظيمه وتقديمه".

وأضاف شحاتة قائلاً: "من خلال تركيزها القوي على الوقاية والابتكار والحوكمة، المدعوم بتعليم الأطباء المنظم عبر هيئات مثل جمعية الإمارات لطب نمط الحياة وطول العمر (ELLMS)، والتكامل المسؤول للذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات السريرية وتقديم الرعاية، حيث تستطيع دولة الإمارات العربية المتحدة تحديد المعايير الدولية لطب الصحة الشاملة التي تجمع بين التميز السريري والرعاية متعددة التخصصات وسلامة المرضى على نطاق واسع".

بدروها أكدت غارينه سيربيكيان، المديرة المساعدة للتدريب في عيادة بورا لطول العمر، على أهمية ترجمة الرؤى السريرية إلى سلوكيات يومية مستدامة، وضمان تحديد المعايير المهنية بوضوح مع توسع هذا المجال، كما شددت على أهمية مسارات التعليم المعتمدة في بناء الثقة والمصداقية.

وأضافت قائلة: تؤدي عدة مؤسسات مثل معهد CNM للصحة الطبيعية، الذي يعمل تحت رعاية الشيخة سلامة بنت طحنون آل نهيان، دوراً محورياً في تدريب مدربي الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتساهم المسارات التعليمية المعتمدة في حماية كل من المرضى والممارسين، بينما تضمن الشهادات المعترف بها أن الممارسة تستند إلى كفاءات محددة ومعايير أخلاقية وأطر عمل قائمة على الأدلة، مما يعزز الثقة في هذا المجال سريع النمو.

وقد استعرضت شركات عالمية خلال معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس)، تقنيات تدعم الرعاية الوقائية والصحة الإدراكية، حيث استعرضت شركة ماسيمو منصة سيفتي نت، وهي منصة سحابية لإدارة المرضى عن بُعد وخدمات الرعاية الصحية عن بُعد، مصممة لتوسيع نطاق المراقبة خارج المستشفيات ودعم رعاية أكثر كفاءة واستمرارية.

وفي غضون ذلك، سلطت شركة نيو كانتري هيلث كير الضوء على منتج ماجتين®، وهو شكل حاصل على براءة اختراع من المغنيسيوم قادر على اختراق الحاجز الدموي الدماغي، حيث تشير الدراسات المخبرية إلى أنه يدعم صحة الدماغ وقد يُسهّل التعلم والذاكرة ويُحسّن المزاج.

من جهته قال روس ويليامز، المدير التجاري لشركة إنفورما ماركتس للرعاية الصحية: "ما نشهده في معرض الصحة العالمي هو مؤشر واضح للسوق، إذ لم تعد الصحة وطول العمر مجرد نقاشات هامشية فحسب، بل أصبحتا محوريتين في كيفية تفكير أنظمة الرعاية الصحية والمستثمرين ومقدمي الخدمات في الاستدامة والقيمة طويلة الأجل، حيث تتجلى الأهمية المتزايدة للصحة وطول العمر بوضوح في جميع جوانب معرض الصحة العالمي، بدءًا من فرص التعلم المتاحة على منصاتنا وصولًا إلى الابتكارات التي يعرضها العارضون".

وفي عام 2026، يتزامن معرض الصحة العالمي مع معرض دبليو إتش إكس لابز (المعروف سابقًا باسم ميدلاب الشرق الأوسط)، وهو الحدث الرائد في المنطقة في مجال المختبرات والتشخيص، والذي تستمر فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي حتى يوم الجمعة الموافق 13 فبراير الجاري.

