الاستثمارات الأجنبية المباشر تصل 8.2 مليار درهم بنمو قدره 13%، وتُشكل المناطق الاستثمارية 72 % منها، بقيمة 54.13 مليار درهم.

% منها، بقيمة مليار درهم. شهد السوق نمواً متوازناً بين معاملات البيع بقيمة 99.4 مليار درهم إماراتي ونشاط الرهن العقاري بقيمة 42.7 مليار درهم إماراتي، مدفوعاً بالابتكار الرقمي والشفافية لتحقيق نمو غير مسبوق.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، اليوم، عن أن السوق العقارية في الإمارة حققت نمواً لافتاً وأرقاماً قياسية في إجمالي التصرفات والمعاملات العقارية، خلال العام 2025 الماضي، مما يرسخ المكانة العالمية الرائدة لإمارة أبوظبي كوجهة مُفضلة للمستثمرين، ومركزاً عالمياً موثوقاُ للاستثمار العقاري. وكشفت نتائج الأداء السنوي للسوق العقاري في أبوظبي عن أن إجمالي التصرفات العقارية سجّلت 142 مليار درهم عبر تنفيذ 42,814 معاملة عقارية مُحققةً نمواً بنسبة 44% في قيمة التصرفات، وزيادة بنسبة52 % في إجمالي عدد المعاملات العقارية مقارنة بالعام 2024.

وأظهر القطاع العقاري خلال العام الماضي أداءً قوياً ومتنوّعاً، إذ بلغت قيمة معاملات البيع والشراء 99.4 مليار درهم من خلال تنفيذ 25,604 معاملة، في حين أسهمت معاملات الرهن العقاري بقيمة 42.7 مليار درهم عبر 17,210 معاملة. ما يُظهر حقيقة الطلب واستدامته في السوق العقارية، ويعكس مدى التوازن بين المشترين النهائيين والمستثمرين، كما يؤكد أيضاً استمرار ثقة المؤسسات المالية في أداء السوق، بما يعزّز نُضج المنظومة العقارية في الإمارة من جانب، ويُبرز مدى التطور الذي تشهده البنية التحتية المالية التي تدعم توافر فرص الاستثمار العقاري بشكل أوسع.

كما سجّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري بأبوظبي 8.2 مليار درهم خلال العام 2025، مُحققةً نمواً بنسبة13 % مقارنة بالعام 2024، وتنوعت جنسية المستثمرين من أكثر من 100 جنسية مختلفة حول العالم، جاء في المقدمة، المستثمرين من روسيا، والصين، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وكازاخستان، ما يُظهر مدى جاذبية أبوظبي عالمياً لدى كلا من الأسواق المُتقدمة والناشئة على حد سواء. واستحوذت المناطق الاستثمارية على اهتمام دولي واسع، حيث شكّلت الاستثمارات الأجنبية نحو 72% من إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية بها، مُسجّلةً نمواً كبيراً في قيمتها بنسبة بلغت 65% لتصل إلى 54.13 مليار درهم، مقارنة بــ 32.89 مليار درهم خلال العام السابق.

وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري (ADREC): إن "النتائج التي تحققت خلال عام 2025 لم تكن وليدة الصدفة، بل تعكس أداءً قوياُ لسوق عقارية جرى تشكيلها بصورة منهجية وبعناية فائقة على أسس من الثقة والشفافية والاستدامة طويلة الأجل. وقد أدى مركز أبوظبي العقاري دوراً محورياً ناجحاً في الارتقاء بالقطاع العقاري من مرحلة النشاط إلى مرحلة النضج، عبر ترسيخ المعايير الواضحة للحوكمة، وتوفير البيانات الموثوقة، وبناء إطار تنظيمي يحمي المستثمرين ويدعم مواصلة تحقيق النمو المستدام. كما يُبرهن حجم وتنوّع المُعاملات المُسجّلة خلال العام 2025 على التطور اللافت الذي شهدته السوق العقارية في أبوظبي لتصبح سوقاً لا يكتفي بجذب رأس المال فحسب، بل قادر على الاحتفاظ به عبر الثقة في منظومته المؤسسية المتطورة".

وفي إطار الزخم المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري في أبوظبي والجاذبية التي يتمتع بها بين المستثمرين الدوليين، تم تسجيل 56 مشروعاً جديداً للتطوير العقاري خلال عام 2025، إلى جانب نمو عدد رخص مزاولة المهن العقارية بنسبة 57.7%، ليصل عدد المهنيين المُتخصصين المُرخّصين الذي يعملون في السوق إلى 3,566 مُتخصصاُ خلال العام الماضي، بما يعكس توسّع القاعدة المهنية والتنظيمية للسوق العقاري في الإمارة.

ومن المتوقع خلال العام 2026 الجاري، أن يُرسّخ الأداء المتميز الذي حققته السوق العقارية خلال عام 2025 مكانة القطاع العقاري في أبوظبي بوصفه أحد الركائز الأساسية لدعم الأهداف الاقتصادية الشاملة للإمارة، مُبيناً دوره المحوري في التنويع الاقتصادي وتعزيز الثقة الاستثمارية طويلة الأمد. كما يعمل الإطار التنظيمي المتقدم، والابتكار الرقمي، والأسس السوقية القوية، على جذب المستثمرين إقليمياً ودولياً، بما يُمهد الطريق لمواصلة النمو المُستدام خلال السنوات المقبلة.

نبذة حول مركز أبوظبي العقاري:

يهدف مركز أبوظبي العقاري الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل – أبوظبي في أكتوبر 2023 إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار العقاري عالمياً، وتحفيز الأنشطة العقارية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. يتولى مركز أبوظبي العقاري مسؤولية تحقيق تحول إيجابي في قطاع العقارات من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية هي الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية. ويصب المركز تركيزه على الارتقاء بالمنظومة العقارية مع إعطاء الأولوية لتعزيز النمط المعيشي للمستأجرين والملاك والمطورين والمستثمرين، ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات وتطوير الإطار التشريعي وتسخير التكنولوجيا لتقديم خدمات مستدامة وسلسة. وبالتعاون مع الشركاء في القطاع، سيعمل المركز على تعزيز مستوى مشاريع التطوير العقاري ونمط الحياة في أبوظبي. ومن خلال التركيز على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات مثل تقنية البلوك تشين وصناديق الاستثمار العقاري، سيعمل المركز وفق رؤية شاملة ترسخ التزامه تجاه الشفافية والابتكار والتعاون البناء، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية بالنسبة للسياح والمطورين والسكان على حد سواء.

لمزيد من المعلومات، يُرجي زيارة الموقع الإلكتروني:

www.adrec.gov.ae

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع:

هبة الحاج | مركز أبوظبي العقاري .

Heba.Haj@adrec.gov.ae

-انتهى-

#بياناتشركات