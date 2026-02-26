أعلنت دبي لينكس، المنصة الرائدة للاحتفاء بالابتكارات والإبداع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن عودة أكاديميات يونغ لينكس لعام 2026، في العام الرابع على التوالي من شراكتها مع مجموعة بوبليسيس جروب الشرق الأوسط. وبعد نجاح النسخة الافتتاحية، تعود الأكاديمية إلى الرياض، المملكة العربية السعودية، يومَي 20 و21 أبريل 2026، على أن تسبقها النسخة المرتقبة في دبي يومَي 30 و31 مارس 2026، التي تقام ضمن فعاليات أسبوع دبي لينكس للإبداع.

وقال فيليب توماس، رئيس مجلس إدارة مهرجان دبي لينكس في هذا الشأن: "تعبّر أكاديميات يونغ لينكس عن التزامنا بتمكين الجيل القادم من المواهب الإبداعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد اضطلعت شراكتنا مع مجموعة بوبليسيس جروب الشرق الأوسط بدور محوري في توفير فرصة فريدة للمواهب الصاعدة للتواصل والتعلّم وصقل المهارات اللازمة للنجاح. ونتطلّع قدماً إلى الترحيب بالمشاركين من مختلف أنحاء المنطقة، بما يتيح لهم فرصاً أكبر للتعاون والنمو والمساهمة في دفع عجلة القطاع إلى الأمام".

وتستقبل أكاديميات يونغ لينكس سنوياً 20 مهنياً شاباً من المنطقة ضمن برنامج إرشادي مصمّم خصيصاً لدعم المواهب الصاعدة وتحدّيها والارتقاء بها. ويقام البرنامج على مدار يومين، ويتضمّن ورش عمل ملهمة مع نخبة من روّاد القطاع، ومعطيات حصرية من علامات تجارية عالمية، إلى جانب إتاحة فرصة للمواهب الشابة لتوسيع آفاقها الاستراتيجية والإبداعية من خلال مسابقة هاكاثون تمتد طوال 24 ساعة. وبتوجيه من بوبليسيس الشرق الأوسط ودعم منها، توفر الأكاديميات فرصاً استثنائية لقادة المستقبل لتحقيق النجاح والتميّز في المشهد الديناميكي للإعلان والتسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف إيان فيرسيرفيس، نائب رئيس مجلس إدارة دبي لينكس، قائلاً: "بعد النجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية للأكاديمية في عام 2025، يسعدنا الإعلان عن عودة نسخة الرياض. وتشكّل الأكاديمية منصة مهمة لدعم وتحفيز المواهب الشابة التي تساهم في رسم ملامح المشهد الإبداعي في المملكة العربية السعودية. ونتوجه بالشكر إلى بوبليسيس الشرق الأوسط على دعمها المتواصل في ترسيخ مستقبل هذا القطاع".

وعن الشراكة للسنة الرابعة على التوالي مع دبي لينكس، قال باسل قاقيش، الرئيس التنفيذي في مجموعة بوبليسيس جروب الشرق الأوسط وتركيا: "تمثّل شراكتنا المستمرة مع دبي لينكس لاستضافة أكاديمية يونغ لينكس التزاماً راسخاً بتطوير الجيل القادم من المواهب في أنحاء المنطقة. ومع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي، ستبقى قدرة الإنسان العامل الحاسم على اتخاذ القرارات والقيادة. تربط الأكاديمية الشباب بقادة من ذوي الخبرات، وتضعهم أمام تحديات واقعية، وتوفر لهم بيئة داعمة للنمو. كما أن استضافة نسخة خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي، إلى جانب نسخة مخصصة للمملكة العربية السعودية، يُعد جزءاً من استثمارنا في الأجيال القادمة من قادة القطاع".

التواريخ الرئيسية وتفاصيل التقديم

• نسخة دبي: ‏31-30 مارس 2026

• نسخة الرياض: ‏21-20 أبريل 2026

باب التسجيل مفتوح في كلتا النسختين للمهنيين الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً ولديهم خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

نسخة دبي: مفتوحة للمشاركين من البحرين ومصر والأردن وكينيا والكويت ولبنان وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة.

نسخة الرياض: مفتوحة للمشاركين المقيمين في المملكة العربية السعودية، بما فيهم العلامات التجارية والوكالات والعاملين المستقلين.

باب التسجيل مفتوح الآن وحتى يوم الخميس 5 مارس. للمزيد من المعلومات حول كيفية التقديم، يُرجى زيارة www.dubailynx.com/talent-and-training.

