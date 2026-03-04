شهدت مدينة برشلونة انعقاد منتدى هواوي لشمال أفريقيا لتحول العمليات (OTF) 2026، تحت شعار: «بوابة موحدة وعمليات ذكية لإطلاق موجة نمو جديدة»، حيث اجتمع أكثر من 100 من المسؤولين الحكوميين، ومشغلي الاتصالات وقادة وخبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحللين لمناقشة آفاق التحول الرقمي والذكي لمشغلي الاتصالات في أفريقيا، بالاضافة الى استعراض أفضل الممارسات في هذا المجال وتبادل الخبرات.

وخلال المنتدى، أعلنت هواوي بالتعاون مع عدد من مشغلي الاتصالات في شمال أفريقيا عن الإطلاق الرسمي للنسخة الثانية من رابطة "رواد التحول الرقمي للعمليات في شمال أفريقيا"، وهو ما يمثل بداية مرحلة جديدة من مسيرة التحول الرقمي في قطاع الاتصالات بالمنطقة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد لوكاس لو، نائب رئيس خدمات الدعم الفني العالمية في هواوي، "أن الذكاء الاصطناعي أصبح المحرك الرئيسي الذي يهيمن على جميع الصناعات، وأن صناعة الاتصالات دخلت مرحلة جديدة، حيث يتوجب على المشغلين إعادة صياغة استراتيجيات خلق القيمة، وتحسين تجربة المستخدم، وتطوير نماذج الأعمال من خلال الخدمات الرقمية الذكية والعمليات الشاملة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي."

من جانبه، أوضح آرون بوزمان، نائب رئيس TM Forum، أن الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولًا جذريًا في دور مشغلي الاتصالات، لينتقلوا من مجرد "قنوات لتمرير البيانات” إلى "منصات ذكية متكاملة". وأوضح أن المشغلين الذين يدمجون الذكاء الاصطناعي في تشغيل الشبكات، وخدمة العملاء، والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، سيكونون الأكثر قدرة على تحويل مراكز التكلفة إلى محركات ربح، ونقاط دخول المستخدمين إلى بوابات للانضمام إلى منظومة رقمية متكاملة.

وأشار إريك يوان، رئيس قطاع التسليم والخدمات في هواوي شمال أفريقيا، أن هواوي طوّرت حلًا متكاملًا للتحول الرقمي والذكي لمشغلي الاتصالات في أفريقيا، مستندًا إلى إطار E.B.O.I (المدخل، الأعمال، العمليات، والبنية التحتية)، بهدف إعادة تشكيل نماذج الأعمال المستقبلية في عصر الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس. وأوضح يوان أن هواوي، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، تعمل على تعزيز أداء الشبكات، وتحسين تجربة المستخدم، وابتكار حلول جديدة في التشغيل والصيانة، وتطوير سيناريوهات حياة رقمية غنية. كما تدعم المشغلين من خلال إنشاء تطبيقات فائقة (Super Apps) ونقاط دخول موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يمكّنهم من استغلال الفرص وتحقيق نجاح مستدام ومشترك.

وشارك كل من يين شاو تشون، نائب المدير العام لإدارة التسويق في تشاينا يونيكوم (China Unicom) ، وبروك أدهانا، رئيس قطاع خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول في شركة إيثيو تيليكوم Ethio Telecom، والأسعد بن ذياب الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات تونس، رؤاهم حول التحول في خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وابتكار الأعمال الرقمية، والنمو المدعوم ببنية الجيل الخامس، مؤكدين الدور المحوري لهذه التقنيات في دفع عجلة التحول الرقمي في القطاع.

كما ناقش كريس مينج، رئيس تسويق وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هواوي شمال أفريقيا، إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات الاتصالات، تأثير الذكاء الاصطناعي على تشغيل وصيانة الشبكات. وأكد الخبراء أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية معلومات، بل أصبح أداة استراتيجية تمكّن المشغلين من خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة، ثم تحويل البيانات إلى فرص قيمة، وصولًا إلى تبني نموذج منظومة رقمية متكاملة. ومن خلال تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents)، يستطيع المشغلون خلق بوابة رقمية شاملة للحياة الذكية، تتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية المتقدمة وتجارب مبتكرة غير مسبوقة.

وفي ختام المنتدى، شارك كل من لوكاس لو، نائب رئيس خدمات الدعم الفني العالمية في هواوي، وجيم ليو، رئيس مجموعة أعمال هواوي كارير لشبكات الاتصالات – شمال إفريقيا، إلى جانب أمير بن إيدير، رئيس القسم التجاري لاتصالات الجزائر، وهشام النور، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Gabon Moov Money، والأسعد بن ذياب الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات تونس، وبروك أدهانا، رئيس قطاع خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول في شركة إيثيو تيليكوم Ethio Telecom، في إطلاق النسخة 2.0 من رابطة رواد التحول الرقمي للعمليات في شمال أفريقيا. وتهدف هذه الرابطة إلى توظيف أفضل الممارسات العالمية وتوحيد جهود قادة وخبراء القطاع لتسريع وتيرة التحول الرقمي والذكي في أفريقيا.

واختُتمت فعاليات المنتدى بكلمة ألقاها جيم ليو، رئيس مجموعة أعمال هواوي كارير لشبكات الاتصالات – شمال إفريقيا، شدد فيها على أن المدخل الموحد المدعوم بالذكاء الاصطناعي والعمليات الذكية الشاملة لم تعد مفاهيم تجريبية، بل أصبحت ضرورة تشغيلية ملحّة، تمكّن مشغلي الاتصالات من تسريع التحول، وابتكار مصادر قيمة جديدة، وإطلاق شرارة نمو مستدام في مختلف أنحاء القارة الأفريقية.

-انتهى-

