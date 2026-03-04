وتقفز بصافي أرباح بنسبة ارتفاع %33.4 لتصل إلى 1.55 مليار درهم

890.3 مليون درهم توزيعات أرباح و التي تتضمن نسبة 100% من صافي الأرباح النصف الثاني من عام 2025 ; إضافةً إلى توزيع أرباح إستثنائية عن السنة المالية 2025

مليون درهم توزيعات أرباح و التي تتضمن نسبة من صافي الأرباح النصف الثاني من عام ; إضافةً إلى توزيع أرباح إستثنائية عن السنة المالية 2025 639.1 مليون إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة خلال السنة المالية 2025

أعلنت شركة "سالك ش.م.ع" ("سالك" أو "الشركة")، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، اليوم عن نتائجها المالية لفترتي الربع الرابع والسنة المالية المنتهيتين في 31 ديسمبر 2025 ("الربع الرابع 2025" و"السنة المالية 2025")، والتي سجلت ارتفاعاً في إجمالي إيرادات الشركة خلال السنة المالية 2025 بنسبة %35.1 على أساس سنوي ليصل إلى ثلاثة مليارات و96 مليون درهم (3,096.9) مليون درهم، مدعوماً بزيادة قدرها %26.3 على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة %35.8 في السنة المالية 2025 لتصل إلى مليارين و143 مليون درهم (2,143.9) مليون درهم، بهامش ربح قوي بلغ %69.2. وعزت الشركة هذا الأداء القوي في السنة المالية 2025 إلى المساهمة السنوية الكاملة للبوابتين الجديدتين اللتين جرى تشغيلهما في نوفمبر 2024، فضلاً عن التطبيق الناجح لنظام التعرفة المرورية المرنة في نهاية يناير 2025، وإلى جانب استمرار البيئة الاقتصادية المواتية. وفيما يخص نشاط سالك الأساسي في تحصيل التعرفة المرورية، بلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 639.1مليون رحلة في السنة المالية 2025، بما فيها 168.6 مليون رحلة في الربع الرابع من عام 2025.

وقال: "نجحنا في تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 35.1%، مدفوعاً بالتشغيل الناجح لبوابتين جديدتين للتعرفة المرورية، والتطبيق الفعّال لنظام التعرفة المرورية المرنة، بالإضافة إلى النمو المستمر في إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة عبر شبكتنا، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تعكس فاعلية الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة في تعظيم العوائد، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القيمة للمساهمين، وتؤكد استمرارية الزخم الإيجابي في مختلف أنشطة الشركة.

وأضاف معاليه أن نمو عدد الرحلات الخاضعة للتعرفة المرورية خلال عام 2025 يعكس النمو الاقتصادي المتواصل في دبي، وزيادة النشاط السكاني والتجاري والسياحي، مؤكداً أن "سالك" تواصل دورها مكوناً رئيساً في منظومة التنقل الذكي، من خلال نموذج تشغيلي مرن وقابل للتوسع يدعم خطط الإمارة طويلة الأمد.

وأضاف: "واصلنا تنفيذ استراتيجية "سالك" طويلة الأمد من خلال توسيع مصادر الإيرادات الإضافية عبر إبرام شراكات جديدة، تعكس قوة "سالك" وقيمتها المضافة في الحلول التي تقدمها لنموذج أعمال الشركات المستهدفة للشراكات الاستراتيجية والتوسعية، مع الاستمرار في التركيز على تعزيز قوة الميزانية العمومية، والحفاظ على نهج منضبط في تخصيص رأس المال وسياسات توزيع الأرباح. وخلال السنة المالية 2025، أحرزنا تقدماً ملموساً في تنفيذ أجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يعزز دور ’سالك‘ في تمكين حلول التنقل المستدامة والذكية التي تتماشى مع رؤية دبي طويلة الأمد.

وأكد الطاير التزام الشركة بمواصلة الابتكار وتعزيز الكفاءة، لترسيخ مكانة "سالك"، شركة ذات أداء مالي قوي وقيمة مستدامة لمساهميها، وبما يواكب طموحات دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد المتقدم والبنية التحتية الذكية.

من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك:""حققت ’سالك‘ نتائج قوية في السنة المالية 2025، مؤكدةً مجدداً متانة نموذجها التشغيلي وتقدمها المستمر في تحقيق طموحاتها الاستراتيجية. فقد ارتفع إجمالي عدد الرحلات بنسبة %33.6 على أساس سنوي، فيما نمت إيرادات التعرفة المرورية بنسبة %37.3، مدفوعةً بتشغيل بوابتين جديدتين للتعرفة المرورية ومواصلة الأثر الإيجابي لتطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة. وتواصل أعمالنا الأساسية المتمثلة في تحصيل التعرفة المرورية تحقيق أداء قوي، بالتوازي مع التوسع المنضبط في الإيرادات الإضافية، بدعم من توسّع نطاق محفظة ’سالك‘ الإلكترونية وشراكاتها في مجال التنقل الرقمي، بما في ذلك التعاون مع ’إعمار مولز‘ و’باركونيك‘ و’ليفا‘. وبالنظر إلى عام 2026، ستقوم سالك بمتابعة التوسع، وذلك من خلال اتفاقيتنا الأخيرة الممتدة لعشر سنوات مع مطارات دبي، والتي ستعزّز دورنا في بنية التنقّل المستقبلية لإمارة دبي. علاوةً على ذلك، تمضي ’سالك‘ قدماً في تطوير حلول الجيل الجديد لشحن المركبات الكهربائية، من خلال تعاونها مع ’شنايدر إلكتريك‘ وVcharge’‘، بالإضافة إلى إتاحة حلول دفع سلسلة للوقود والخدمات عبر شراكتها مع ’اينوك‘. وتسهم هذه المبادرات في تعزيز منظومة التنقل المتكاملة التي تطورها ’سالك‘، ودعم نمو مستدام طويل الأمد".

وأضاف الحداد: " ما زلنا متفائلين إزاء الآفاق الاقتصادية لإمارة دبي، في ضوء استمرار النمو السكاني وازدهار قطاع السياحة، وهو ما نعتقد أنه سيواصل دعم الأداء القوي للشركة. ومع الزخم التشغيلي المتين، والتدفقات النقدية القوية، والميزانية العمومية المدعومة برأس مال قوي، فإننا واثقون بقدرتنا على تحقيق نمو مستدام وتعزيز القيمة طويلة الأمد للمساهمين، من خلال استمرارنا في توسيع أعمالنا وابتكار حلول جديدة ضمن منظومة التنقل والخدمات المرتبطة بها".

مراجعة الأداء التشغيلي

الأعمال الأساسية

ملاحظة: تم البدء بتطبيق التسعير بالتعرفة المرنة في 31 يناير 2025. الربع الرابع من 2025 يمثّل مرور أحد عشر شهرًا منذ تطبيق التسعير بالتعرفة المرنة.

إجمالي عدد الرحلات: شهد إجمالي عدد الرحلات التي أُجريت عبر بوابات سالك، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، نمواً بنسبة %33.6 على أساس سنوي في السنة المالية 2025، مُسجِّلًا 852.7 مليون رحلة، مدفوعاً بزيادة قوية بنسبة %22.0 على أساس سنوي في عدد الرحلات خلال الربع الرابع من عام 2025 ليصل إلى 224.3 مليون رحلة. وجاء هذا النمو مدعوماً بالمساهمات السنوية للبوابتين التي تم تشغيلها في نوفمبر 2024، إلى جانب البيئة الاقتصادية المواتية، وقوة الطلب السياحي، واستمرار النمو السكاني في إمارة دبي.

الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة: بلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 168.6مليون رحلة في الربع الرابع من عام 2025، بعد أن بلغ 152.2 مليون رحلة في الربع الثالث من عام 2025. بلغ عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة خلال أوقات الذروة (6 دراهم) نحو 59.9 مليون رحلة، فيما وصل عدد الرحلات خلال فترة خارج أوقات الذروة (4 دراهم) إلى 91.1مليون رحلة. ومثّل الربع الرابع من عام 2025 مرور أحد عشر شهرًا منذ تطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة.

رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية: حافظت على أدائها القوي خلال السنة المالية 2025، فارتفعت بنسبة %37.3 على أساس سنوي لتصل إلى 2,736.1 مليون درهم، وبنسبة %27.0 على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025 لتصل إلى 724.0 مليون درهم. ويُعزى نمو رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية بشكل رئيسي إلى تطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة الجديد منذ نهاية شهر يناير 2025، بالإضافة إلى الزيادة في حجم الحركة نتيجة تشغيل البوابتين الجديدتين.

المخالفات: بلغت الإيرادات من المخالفات 280.6 مليون درهم في السنة المالية 2025، مشكلة نسبة 9.1% من إجمالي الإيرادات مقارنة بنسبة 10.3% في السنة المالية 2024.

إيرادات تفعيل بطاقات "سالك": ارتفعت بنسبة %14.8 على أساس سنوي لتصل إلى 46.9 مليون درهم في السنة المالية 2025، مدعومةً بنمو عدد السيارات المسجلة بنسبة 8.7% في عام 2025. وساهمت رسوم تفعيل بطاقات سالك بنسبة %1.5 من إجمالي الإيرادات في الربع الرابع من عام 2025.

إجمالي مصادر الإيرادات الإضافية: بلغ 24.0 مليون درهم خلال السنة المالية 2025، وذلك بدعم من حلول مواقف السيارات في إطار الشراكة المبرمة مع إعمار مولز وباركونيك، مسجلةً زيادةً ملحوظةً تجاوزت %300 مقارنةً بالسنة المالية 2024. بالإضافة إلى ذلك، شهدت شراكة سالك مع مجموعة ليڤا زخماً إضافياً في السنة المالية 2025.

الأداء المالي

واصلت سالك تحقيق أداء مالي قوي خلال السنة المالية 2025: مع ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة %35.1 على أساس سنوي ليصل إلى 3,096.9 مليون درهم، وارتفاع الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة %35.8 على أساس سنوي مع هامش قوي قدره %69.2، والمحافظة على مركز مالي قوي.

بلغت أرباح سالك قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 2,143.9 مليون درهم في السنة المالية 2025، بزيادة قدرها %35.8 على أساس سنوي، مع نمو الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الرابع من عام 2025 بنسبة %20.7 على أساس سنوي لتصل إلى 560.2 مليون درهم. وصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى %69.2 في السنة المالية 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 33 نقطة أساس على أساس سنوي مقارنةً بـ %68.9 في السنة المالية 2024. في حين بلغ الهامش قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء %68.2 في الربع الرابع من عام 2025، مقارنةً بـ %71.3 في الربع الرابع من عام 2024.

بلغ صافي أرباح سالك قبل احتساب الضرائب 1,707.0 مليون درهم في السنة المالية 2025، مسجلاً زيادةً بنسبة %33.4 على أساس سنوي. وبلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 450.1 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة %19.6 على أساس سنوي، رغم انخفاض إيرادات التمويل وارتفاع تكاليف التمويل في هذه الفترة.

بلغ صافي أرباح سالك بعد احتساب الضرائب 1,553.4 مليون درهم في السنة المالية 2025، بزيادةٍ قدرها %33.4 على أساس سنوي، في حين بلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب 409.6 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2025، بزيادة قدرها %19.6 على أساس سنوي. وارتفع هامش صافي الربح بنسبة %50.2 في السنة المالية 2025 مقارنةً بـ %50.8 في السنة المالية 2024.

في ضوء الأداء القوي الذي حققته الشركة خلال السنة المالية 2025 ، اقترح مجلس إدارة "سالك" توزيع أرباح إجمالية بقيمة 890.3 مليون درهم تُصرف خلال النصف الأول من عام 2026 (بما يعادل 11.8712 فلساً للسهم الواحد). ويتضمن ذلك توزيع أرباح نقدية بقيمة 782.5 مليون درهم، وهي تمثل توزيع بنسبة 100٪ من صافي أرباح النصف الثاني من عام 2025 بزيادة قدرها 33.4 ٪ على أساس سنوي مقارنة بالأرباح النقدية المعلنة عن السنة المالية 2024؛ إضافةً إلى توزيع أرباح استثنائية بقيمة 107.8 مليون درهم، يمثل هذا التوزيع جزءاً من الأرباح المحتجزة التي تعادل تكاليف التمويل للسنتين الماليتين 2024 و2025 (بعد خصم الضريبة) المسجلة على ديون الشركة مع هيئة الطرق والمواصلات.

موجز المركز المالي: بلغ صافي الدين 4,799.2 مليون درهم، مع تسجيل رافعة مالية بواقع 2.24 ضعفاً خلال آخر 12 شهراً متتالياً

سجلت الشركة صافي رصيد رأس مال عامل بمستوى قدره 672.8- مليون درهم في 31 ديسمبر 2025، أي ما يعادل %21.7 كنسبة مئوية من الإيرادات السنوية، مقارنةً بـ %19.1 في الأشهر التسعة الأولى من 2025. ويأتي الانخفاض في صافي رأس المال العامل في آخر 4 أرباع متتالية مقارنة بالفترات السابقة مدفوعاً بشكل رئيسي بالدفعات نصف السنوية الخاصة بحقوق امتياز البوابات الجديدة. وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2025، بلغ صافي الدين 4,799.2 مليون درهم، بانخفاض قدره %10.1 عن 5,336.7 مليون درهم في نهاية الربع الثالث من 2025. وبذلك تصل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الاثني عشر شهراً المتتالية إلى 2.24 ضعفاً في الربع الرابع من عام 2025، مقارنةً مع 2.61 ضعفاً في نهاية الربع الثالث من 2025، وأقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة والبالغ 5.0 أضعاف.

موجز التدفقات النقدية: تدفق نقدي حر بقيمة 2,079.6 مليون درهم، وهامش إيجابي بنسبة ٪67.1 في السنة المالية 2025.

حققت سالك تدفقاً نقدياً حراً بقيمة 2,079.6 مليون درهم في السنة المالية 2025، بزيادة كبيرة قدرها %42.7 على أساس سنوي، وحقّقت هامش تدفق نقدي حر قدره %67.1، بزيادة بواقع 357 نقطة أساس مقارنةً بـ %63.6 في السنة المالية 2024.

تحقيق الريادة في حلول التنقل الذكية والمستدامة

الأعمال الأساسية

تطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة: بحسب توجيهات هيئة الطرق والمواصلات وفقاً لدراسات الحركة المرورية التي أعدتها، قامت سالك بتطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة بدءاً من 31 يناير 2025، في مبادرة تهدف إلى تحسين تدفق الحركة المرورية عبر شبكات الطرق في إمارة دبي وتحسين كفاءة التنقل عبر كافة أنحاء المدينة.

مصادر الإيرادات الإضافية

تؤكد سالك على ثقتها التامة باستراتيجية التوسع في مصادر الإيرادات الإضافية على المديين المتوسط ​​والطويل.

سالك ومطارات دبي توقعان اتفاقية لتمكين الدفع السلس لمواقف المركبات في محفظة سالك الإلكترونية ضمن مطار دبي الدولي: في يناير 2026، وقعت سالك ومطارات دبي اتفاقية مدتها 10 سنوات لتمكين الدفع السلس لمواقف المركبات باعتماد منظومة الدفع المبتكرة في محفظة سالك الإلكترونية لسداد رسوم مواقف المركبات المدفوعة ضمن مطار دبي الدولي. وبموجب الاتفاقية، ستتولى سالك دمج نظام المحفظة الإلكترونية الخاص بها مع نظام إدارة مواقف المركبات المعتمد لدى الشركة المُشغّلة لمواقف مطارات دبي، بما يُتيح لمرتادي هذه المواقف سداد الرسوم مباشرةً عبر حساباتهم في محفظة سالك موزعة على مباني المسافرين 1 و2 و3، بالإضافة إلى مبنى الشحن الضخم، والتي تم تطبيقها ابتداءً من تاريخ 22 يناير 2026.

سالك تتعاون مع "شنايدر إلكتريك" و"Vcharge" لتشغيل شبكة شحن السيارات الكهربائية من الجيل التالي: التعاون الذي تم إبرامه في بداية شهر نوفمبر 2025 سيمكّن سائقي السيارات الكهربائية من تجربة شحن مدعومة بتكامل نظام المحفظة الإلكترونية لسالك مع شواحن السيارات الكهربائية من شنايدر إلكتريك، مما يبسط عملية الدفع ويوفر تجربة شحن سلسة، مع توقع طرحها اعتباراً من الربع الثالث 2026.

سالك تتعاون مع اينوك لتسديد مستحقات الوقود والخدمات الأخرى: في الربع الثاني من عام 2025، أعلنت سالك عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة اينوك لتقديم حلول دفع ذكية وسلسة لتسديد مستحقات الوقود والخدمات الأخرى عبر المحفظة الرقمية لسالك مع توقع طرحها لمرحلة تجريبية في 4-5 محطات خلال النصف الثاني من عام 2026، ومع نجاح التجربة سيتم توسيعها لتشمل شبكة أوسع من المحطات.

استمرارية حلول المواقف السلسة في "دبي مول": عقب بدء التشغيل في 1 يوليو 2024، أكمل حل سالك للدفع في مواقف السيارات بـ"دبي مول" عاماً كاملاً من التنفيذ المستقر والأداء المتواصل طوال عام 2025، مما أسهم في ترسيخ مصدر إيرادات إضافية متكررة للشركة، وذلك بالشراكة مع شركة إعمار مولز، ليشمل مواقف الأزياء، وجراند، والسينما في "دبي مول".

شراكة سالك مع باركونيك، أحد أكبر المشغّلين من القطاع الخاص لمواقف المركبات في دولة الإمارات: بناءً على الإطلاق الناجح لحل سالك للدفع في مواقف سيارات دبي مول خلال عام 2024، قامت سالك بتوسيع هذا المصدر من الإيرادات الإضافية في عام 2025 من خلال شراكة مدتها خمس سنوات مع باركونيك، وذلك عبر دمج نظام المحفظة الإلكترونية الخاص بسالك عبر جميع المواقع التي تديرها باركونيك في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع بدء العمليات التشغيلية في 110 مواقع من أصل 197 موقعاً ً.

شراكة مع ليڤا للتأمين على السيارات: أبرمت سالك شراكة استراتيجية مع ليڤا (آر إس آيه سابقاً)، وهي شركة تأمين متعددة المجالات تتمتع بمكانة رائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لتقديم حلول تأمينية رقمية أكثر سلاسة، مما يسهل عملية تجديد التأمين على السائقين من خلال إخطارات ترسلها لهم "سالك".

الإنجازات الرئيسية الأخرى

تحديثات التصنيف الائتماني لشركة سالك: في نوفمبر 2025، قامت وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملات الأجنبية والمحلية (IDR) لشركة سالك من الدرجة "A-" إلى الدرجة "A". وفي ديسمبر 2025، أكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني طويل الأجل

لشركة سالك بدرجة "A3". وتعكس هذه التحديثات الوضع المالي القوي للشركة، وتدفقاتها النقدية المرنة القابلة للتنبؤ، وإدارتها المالية الحكيمة، وآفاقها التشغيلية المستقرة.

شراكة سالك مع هيئة تنمية المجتمع: أعلنت سالك عن شراكة مع هيئة تنمية المجتمع بهدف دعم وتمويل برامج التنمية المجتمعية المخصصة لفئة أصحاب الهمم، من خلال تحسين سهولة الوصول، ومبادرات الشمول، وتعزيز التفاعل مع المجتمع، بما ينسجم مع التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية وتعزيز التنقل الشامل في جميع أنحاء دبي.

الرابطة الدولية للجسور والأنفاق والطرق السريعة (IBTTA): أعلنت الرابطة الدولية للجسور والأنفاق والطرق السريعة (IBTTA)، عن انضمام شركة "سالك" لعضوية الرابطة، وذلك على هامش القمة العالمية للتعرفة المرورية بمدينة ليون الفرنسية، إيذاناً بدخول "سالك" إلى القطاع العالمي لتشغيل أنظمة الطرق المُمولة بالرسوم. ويؤكد هذا الإنجاز التزام الشركة بمواءمة عملياتها مع أفضل الممارسات المتّبعة دولياً، إلى جانب سعيها نحو تعزيز دور إمارة دبي كمركز عالمي رائد في حلول التنقّل الذكية وتحفيز الابتكار في هذا المجال، وتوسعة نطاق حضورها الاستراتيجي خارج دولة الإمارات.

جوائز إقليمية ودولية مرموقة في علاقات المستثمرين: حصلت سالك على المركز الأول في فئة "أفضل شركة في إمارة دبي في علاقات المستثمرين" خلال المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA)، كما حصدت جائزة "الشركة الأكثر تكريماً_ فئة الشركات الكبرى" على مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الناشئة المقدمة من "إكستل" (Extel). وقد استند كلا التكريمين إلى تصويت مستقل أجرته مجموعة من أبرز المستثمرين والمحللين الماليين على صعيد العالم، مما يبرز المكانة المتزايدة لشركة "سالك" وريادتها في مجال علاقات المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي.

جوائز الاستدامة في الخليج: حصدت سالك أعلى تقدير على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في حفل توزيع "جوائز الاستدامة في الخليج"، لتفوز بلقب "الفائز العام"، والميدالية الذهبية عن فئة "أفضل نموذج أعمال مستدام"، والميدالية الفضية عن فئة "أفضل مبادرة للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة". وتؤكد هذه الجوائز المكانة الرائدة إقليمياً للشركة في مجال حلول التنقل المستدامة وتميزها في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ما يعكس استراتيجية الشركة طويلة الأمد ومساعيها لخلق قيمة مضافة للمساهمين وأصحاب المصلحة.

مواصلة الاستثمار في الموارد البشرية: في الربع الرابع من عام 2025، زادت سالك عدد موظفيها بدوام كامل بنسبة %22.9 على أساس سنوي إلى 59 موظفاً، وبلغ عدد الجنسيات الممثلة ضمن قواها العاملة 14 جنسية (مقابل 12 جنسية في العام الماضي). وتواصل سالك تحقيق التقدم في معدلات التوطين، إذ بلغت مستوى ٪33.9 في الربع الرابع من عام 2025 (مقابل %31.3 في العام الماضي)، وبلغت نسبة تمثيل النساء في القوى العاملة %23.7 في نهاية الربع الرابع 2025 (مقابل %20.8 في العام الماضي).

أفضل بيئة عمل: في وقت سابق من شهر يناير، حصلت سالك على شهادة «أفضل بيئة عمل» العالمية من الجهة الدولية المعتمدة «Great Place to Work» للفترة 2025–2026 ، بما يعكس التزام الشركة المستمر بتعزيز ثقافة عمل إيجابية وشاملة وعالية الأداء.

تطلعات الأعمال

لا تزال توقعات إجمالي إيرادات السنة المالية 2026 على أساس سنوي دون تغيير عن التوقعات المعلنة خلال الربع الثالث من عام 2025، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة تتراوح بين 4-6%

نمو الإيرادات: من المتوقع أن يتراوح إجمالي نمو الإيرادات في السنة المالية 2026 بين 4-6% على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو حركة المرور العضوية المدعومة بزيادة الناتج المحلي الإجمالي والتوسع السكاني، إلى جانب المساهمة من مصادر الإيرادات الإضافية.

هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء: حيث يُتوقع أن يتراوح نطاقها بين 68.0-69.0%.

-انتهى-

#بياناتشركات