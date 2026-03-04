الشارقة، الإمارات العربية المتحدة - وقّع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (سبارك) مذكرة تفاهم استراتيجية مع نوكيا لحلول وشبكات الاتصالات – الإمارات، بهدف توسيع آفاق التعاون في تبادل المعرفة، وتسريع الابتكار، وتطوير برامج نوعية لبناء القدرات وتمكين المواهب، بما يعزز منظومة الابتكار في المنطقة ويدعم مسارات التنمية القائمة على التكنولوجيا.

وجرت مراسم التوقيع خلال فعاليات المجلس الرمضاني السنوي في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حيث وقّع الاتفاقية كلٌ من سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي للمجمع، وريما منّاع، نائب الرئيس لمبيعات البنية التحتية للشبكات في الشرق الأوسط والمدير القطري لدولة الإمارات لدى نوكيا.

وتمهّد هذه الشراكة الطريق لإطلاق مبادرات عالية الأثر تشمل برامج تدريبية متقدمة، وماستر كلاس متخصصة، ومبادرات لبناء القدرات، إلى جانب تطوير مفهوم برنامج «المواءمة التقنية» ومنصات دعم الابتكار. ويهدف هذا التوجه إلى ربط مزوّدي الحلول بالمبتكرين وشركاء الصناعة وأصحاب المصلحة، بما يسرّع تحويل الأفكار إلى حلول عملية قابلة للتوسع وذات أثر ملموس.

وسيتعاون الطرفان عبر أربعة محاور رئيسية تشمل: تبادل المعرفة والتعاون في الابتكار، تعزيز المشاركة ضمن الشبكات الإقليمية والعالمية، التطوير المشترك للماستر كلاس ومبادرات بناء القدرات وتطوير منصات دعم الابتكار.

قيادة مشتركة نحو اقتصاد قائم على الابتكار

وقال سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: "تمثل شراكتنا مع نوكيا خطوة مهمة في تعزيز رسالة سبارك لدعم التنمية القائمة على الابتكار من خلال توظيف الخبرات العالمية وتبادل المعرفة وبناء برامج تمكّن المواهب. وتعكس هذه المذكرة طموحنا المشترك لتطوير مسارات عملية تدعم المبتكرين والمؤسسات في ابتكار حلول ذات أثر قابل للقياس محلياً وإقليمياً وعالمياً."

من جانبها، قالت الدكتورة أسماء محمود فكري، مدير إدارة الشراكات الحكومية والمؤسسية في سبارك: توفر هذه الشراكة منصة قوية للتصميم المشترك لمبادرات بناء القدرات بما يواكب التوجهات الناشئة واحتياجات المنظومة. ومن خلال الماستر كلاس ومفهوم ‘المواءمة التقنية’ نسعى إلى جمع المبتكرين والقطاع الصناعي وأصحاب المصلحة ضمن إطار منظم يسرّع التعاون ويعزز القدرات ويدعم مخرجات ابتكارية قابلة للتوسع."

بدورها، أكدت ريما منّاع، نائب الرئيس لمبيعات البنية التحتية للشبكات في الشرق الأوسط والمدير القطري لدولة الإمارات لدى نوكيا: "تلتزم نوكيا بدعم منظومات الابتكار التي تعزز المعرفة وتبني القدرات وتفتح آفاق التعاون الفعّال عبر القطاعات. وتمثل شراكتنا مع سبارك فرصة مهمة للتطوير المشترك لبرامج تربط المبتكرين بالصناعة وتساعد في تحويل الأفكار الواعدة إلى حلول قابلة للتوسع تحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل."

دعم منظومة الابتكار في الشارقة

وتنسجم هذه الشراكة مع رؤية سبارك الرامية إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وترسيخ مكانة إمارة الشارقة ودولة الإمارات مركزاً متقدماً للابتكار والتكنولوجيا.

