توسعت محفظة أمريكانا للمطاعم بإضافة 159 مطعماً جديداً مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي عدد المطاعم إلى 2,749 مطعماً كما في 31 ديسمبر 2025 .

أبو ظبي والرياض: أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي" ("أمريكانا للمطاعم" أو "الشركة") (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: AMR/ ISIN: AEE01135A222)، و(المدرجة في السوق السعودي للأوراق المالية "تداول" بالرمز: 6015)، أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

أداء قوي في المؤشرات المالية وهوامش الربحية عبر الأسواق الرئيسية

حافظت أمريكانا للمطاعم على زخم أدائها الإيجابي على مدار عام 2025، محققة نتائج قوية عبر مختلف المؤشرات المالية. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 2,508.8 مليون دولار أمريكي، بنمو نسبته 14.2% مقارنة بالعام السابق. وجاء هذا الأداء مدعوماً بتحسن المبيعات المماثلة بنسبة 9.7%، نتيجة استمرار الابتكار في قوائم الطعام، والشراكات الفعالة مع العلامات التجارية، والتميز التشغيلي عبر الأسواق الرئيسية. وخلال الربع الرابع من عام 2025، حققت أمريكانا للمطاعم نمواً سنوياً في الإيرادات بنسبة 13.6%، مدفوعاً بقوة المبيعات المماثلة والانضباط الصارم في إدارة التكاليف.

وشهد هامش الربح الإجمالي توسعاً بمقدار 1.3%، مدعوماً بكفاءة استراتيجيات المشتريات وإدارة الإيرادات، والانضباط التسعيري، وتحسن تكاليف المدخلات.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) خلال العام 595.6 مليون دولار أمريكي، محققة هامش EBITDA بنسبة 23.7%، وبنمو سنوي قدره 23.1% ويعكس هذا الأداء الاستفادة القوية من الرافعة التشغيلية وكفاءة التكاليف الثابتة، ما أدى إلى تدفق قوي للأرباح الإضافية إلى صافي النتائج.

وسجل صافي الربح خلال العام 219.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 38.0% وبهامش ربح بلغ 8.7%، ما يمثل توسعاً في الهامش بمقدار 1.5% مقارنة بالعام الماضي. وخلال الربع الرابع من عام 2025، ارتفع صافي الربح بنسبة 102.4%، مع توسع هامش صافي الربح بمقدار 5.5% ليصل إلى 12.5%. وباستبعاد البنود غير المتكررة في الربع الرابع من عام 2024 ، والمكاسب غير المتكررة في الربع الرابع من عام 2025 الناتجة ارتفع صافي الربح بنسبة 47.4 % مع توسع هامش صافي الربح بمقدار 2.6%.

التوسع المدروس والانضباط في توظيف رأس المال

خلال عام 2025، افتتحت الشركة 216 مطعماً جديداً (إجمالي)، ليصل إجمالي عدد المطاعم إلى 2,749 مطعماً في 12 سوقاً. واستمر التوسع بوتيرة انتقائية، مع التركيز على كفاءة رأس المال، والانضباط في فترات الاسترداد، واختيار المواقع ذات العوائد المرتفعة.

وبلغت النفقات الرأسمالية خلال العام 125.2 مليون دولار أمريكي، بما يمثل 5.0% من إجمالي الإيرادات، بما في ذلك المبالغ المدفوعة للاستحواذ على الشركة التابعة المشغلة لسلسلة بيتزا هت في سلطنة عمان، بما يتماشى مع استراتيجية النمو طويلة الأجل للشركة.

سياسة توزيعات الأرباح والالتزام تجاه المساهمين

تماشياً مع إطار تخصيص رأس المال المعتمد والتزام الشركة بتعظيم القيمة لمساهميها، سينظر مجلس الإدارة في اقتراح توزيع أرباح نقدية بقيمة 201.6 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 0.024 دولاراً للسهم الواحد)، وذلك رهناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

نظرة عامة على النتائج المالية لعام 2025

نسبة التغير 2024 2025 مليون دولار 14.2% 2,196.8 2,508.8 الإيرادات 23.1% 483.7 595.6 الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.7% 22.0% 23.7% هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 38.0% 158.8 219.1 صافي الربح (العائد لمساهمي الشركة) 102.5% 94.8 209.1 التدفقات التشغيلية النقدية الحرة 38.3% 0.01886 0.02609 ربح السهم (بالدولار) 6.1% 2,590 2,749 إجمالي عدد المتاجر

الاستقرار المالي المستدام

تحافظ أمريكانا للمطاعم على ميزانية عمومية قوية مع عدم وجود مديونية، ومركز نقدي متين يعكس نهجاً مالياً حصيفاً وكفاءة تشغيلية عالية. وخلال عام 2025، سجلت الشركة تدفقات نقدية حرة معدلة بلغت 209.1 مليون دولار أمريكي، مع معدل تحويل نقدي قدره 57.7 %

نظرة الإدارة المستقبلية

تتوقع الإدارة استمرار الزخم الإيجابي خلال عام 2026، مدعوماً بالابتكار القائم على العلامات التجارية، وتحسين هيكل المحفظة، والتوسع المنضبط، وتعزيز الحضور الرقمي وقنوات التوصيل. وتبقى الإدارة ملتزمة بتحقيق نمو مستدام، وحماية الهوامش، وتقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين في ظل بيئة تشغيلية وضريبية متغيرة.

اجتماع إعلان النتائج المالية

من المقرر عقد اجتماع إعلان النتائج المالية عبر الهاتف لمناقشة الأرباح، يليه جلسة أسئلة وأجوبة، وذلك يوم الأثنين الموافق 09 فبراير 2026 في تمام الساعة 17:00 (بتوقيت منطقة الخليج) / 14:00 (بالتوقيت الصيفي البريطاني) / 9:00 صباحاً (بتوقيت شرق الولايات المتحدة). وسيتم استضافة المكالمة من قبل السيد/ أمربال سينج ساندو (الرئيس التنفيذي)، والسيد/ هارش بانسال (الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والرئيس التنفيذي للنمو) وبوجيت بارخ (مدير قسم علاقات المستثمرين).

نبذة عن أمريكانا للمطاعم:

تعد شركة "أمريكانا للمطاعم" أكبر مشغّل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في 12 دولة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان. وقد شكّل الإدراج المزدوج والمتزامن للشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية عام 2022 أول إدراج من نوعه في المنطقة.

وتُعد "أمريكانا للمطاعم" شركة رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، تحمل إرثاً يمتد لعقود من النجاح، وتتمتع بحضور جغرافي واسع، وعلاقات طويلة الأمد مع مانحي الامتياز العالميين. وتشمل محفظتها علامات تجارية مرموقة مثل: كي إف سي، بيتزا هت، هارديز، كرسبي كريم، بيتس كوفي، ويمبي، تي جي آي فرايديز، كوستا كوفي، باسكن روبنز، و"كاربو".

وتوفّر منصة المطاعم الرقمية الخاصة بأمريكانا، والتي تضم 22 تطبيقاً فائقاً، تجربة متكاملة تتيح للعملاء الاستمتاع بعلاماتهم المفضلة في أي وقت، ومن أي مكان، وبالطريقة التي تناسبهم.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة www.americanarestaurants.com :

