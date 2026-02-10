أبوظبي: أطلق بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات، وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، مبادرته الرمضانية لعام 2026 تحت عنوان "وجودك يفرق"، وذلك تماشياً مع عام الأسرة في الإمارات.

تستلهم الحملة فكرتها من أن المشاركة والدعم جزء من حياتنا اليومية، سواء من خلال قضاء الوقت مع الأسرة، أو تقديم العون والمساندة، أو دعم المشاريع المحلية التي توحّد المجتمع.

وفي إطار هذه المبادرة، يقدّم بنك أبوظبي الأول جوائز نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 40 مليون درهم، حيث يحظى 20 عميلاً بفرصة للفوز بما يصل إلى 2 مليون درهم لكل منهم. ويمكن للعملاء المشاركة في السحب عند التقديم على مجموعة مختارة من خدمات البنك، مثل بطاقات الائتمان، والحسابات الجارية وحسابات التوفير، والقروض الشخصية، والرهون العقارية، وقروض السيارات، مع فرصة للفوز بمبلغ 500,000 درهم عن كل خدمة مدرجة، وإذا تم اختيار العميل، يقوم البنك بمطابقة مدخراته أو إنفاقه أو حتى مبلغ قرضه.

وتعكس المبادرة روح عام الأسرة من خلال تسليط الضوء على دعم بنك أبوظبي الأول المستمر للشركات الناشئة في الدولة، والمشاريع المجتمعية المؤثّرة. فمن خلال دعم هذه المشاريع في لحظات نموّها الحاسمة، أسهم البنك في تمكينها من التوسع بشكل مستدام، وتوفير أماكن تجمع العائلات والمجتمعات.

ومن أمثلة هذه المشاريع تريسيند ستوديو، والبرق، و% أرابيكا، التي تؤكّد قصص نجاحها كيف أن الشراكة المالية المستمرة والالتزام المشترك تتحول إلى أثر ثقافي ملموس، وتوفّر فرص عمل، وتسهم في نمو الاقتصاد الوطني.

ومن خلال مبادرة "وجودك يفرق"، يؤكد بنك أبوظبي الأول التزامه الدائم بدعم الأفراد والعائلات والشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة، عبر حلول مالية مخصصة واستشارات متخصصة، ما يعزّز مجتمع الإمارات ويسهم في ازدهاره على المدى الطويل، خلال شهر رمضان المبارك وما بعده.

