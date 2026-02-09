أبوظبي- شاركت "ألف للتعليم"، الشركة المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، في مؤتمر اللغة العربية الدولي الثامن، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتنظيمٍ من المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج.

وجاءت مشاركة الشركة في هذا المحفل اللغوي الرائد، الذي أقيم تحت شعار "بالعربية.. نبدع"، ضمن محور "أفضل الممارسات والتجارب"، حيث سلطت ملاك عبيد، رئيسة تطوير المنتجات في ألف للتعليم، الضوء على منصة "مسارات ألف"، التي تهدف إلى تخصيص تجربة التعلم من خلال منظومةٍ تعليمية متكاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات، تركز على تطوير مهارات القراءة باللغة العربية للمراحل الدراسية من الصف الثالث إلى الصف العاشر.

وخلال الحدث، استعرضت ملاك عبيد نتائج دراسة ميدانية تم إجراؤها خلال العام الدراسي 2024-2025، وشملت أكثر من 26 ألف طالب وطالبة في 306 مدارس، أظهرت تحسناً ملحوظاً في الأداء التعليمي للطلبة الملتحقين بمسار ألف للقراءة العربية، حيث تفوقوا بنسبة 2.78% في الاختبارات مقارنة بزملائهم غير المشاركين في البرنامج. كما سجلت الدراسة تحسناً كبيراً في مستويات الطلبة حسب تصنيف مستوى الأداء، حيث حقق الطلاب المصنفون "أعلى من المستوى" تحسناً بنسبة 4.22%، بينما تحسنت نتائج الطلاب "القريبين من المستوى" بنسبة 2.71%، والطلاب "دون المستوى" بنسبة 2.67%، في حين أظهرت البيانات أن متوسط عدد مستويات القراءة العربية المكتملة بلغ 51 مستوى لكل طالب خلال فترة الدراسة.

وفي عرضٍ قدمته خلال الجلسة، أوضحت ملاك عبيد أن "مسارات ألف" تم تصميمها انطلاقاً من إيمان "ألف للتعليم" بأن التعلم رحلة مستمرة تتكيف مع متطلبات كل متعلم، وتلبيةً لاحتياجات الاستعداد الأكاديمي وسد الفجوات التعليمية. كما ركزت خلال عرضها على التزام الشركة بالمعايير الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، مع التقيد بمبادئ اليونيسكو التي تشمل الشفافية والمساءلة والعدالة والخصوصية والأمان والشمولية. وتعمل "مسارات ألف" على كسر الحواجز التقليدية في مجال التعلم، مقدمةً نموذجاً مخصصاً يراعي الفروق الفريدة لكل طالب، ومتيحةً حلولاً عملية تعزز الفهم العميق للمفاهيم بدلاً من الاكتفاء بالحفظ السطحي، بالإضافة إلى تمكين المعلمين من الوصول إلى رؤىً تعليمية دقيقة تستند إلى بيانات حقيقية عن أداء كل طالب، ما يتيح لهم اتخاذ قرارات تربوية مدروسة. كما توفر المنصة فرص تقييم مرنة وفي الوقت الفعلي، ما يسمح للمعلمين بتتبع تقديم الطلبة على مدار الوقت، وليس في نهاية الفصل الدراسي فقط.

وأشارت عبيد إلى أن منهجية "مسارات ألف" ترتكز على بناء مسارات تعلم مخصصة تعتمد على البيانات، حيث يتم تحليل ودراسة أداء كل طالب لتحديد المهارات التي يحتاج إلى تطويرها، كما تدعم المنصة تجارب التعلم الفردية التي تأخذ بالاعتبار اهتمامات كل طالب، بما يزيد مشاركة الطلبة ويحسِّن قدرتهم على اكتساب المعلومة وحفظها على المدى الطويل.

وتأتي مشاركة "ألف للتعليم" في مؤتمر اللغة العربية الدولي الثامن انطلاقاً من رؤيةٍ تقوم على إمكانية توظيف التقنيات الرقمية المتقدمة لخدمة اللغة العربية، وأهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير التعليم، وضرورة الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرارات التعليمية.

يذكر أن "مسارات ألف" للقراءة العربية تشمل أكثر من 5,000 سؤال تقويمي وتفاعلي، وما يزيد على 350 فيديو تعليمي داعم، و300 كتاب رقمي تم تأليفها وإخراجها بالكامل بالاستناد إلى معايير مشتركة واستبيانات اهتمامات الطلبة. وتغطي المنصة 415 مهارة وفق معايير القراءة في مناهج اللغة العربية للصفوف من الثالث إلى العاشر.

