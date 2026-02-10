أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة إمستيل، (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: EMSTEEL)، ("المجموعة")، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، عن نتائجها المالية للعام 2025، محققةً أداءً مالياً قوياً، مدفوعاً بالنشاط المتزايد في السوق الإماراتية ومرونة عملياتها في تلبية الطلب القوي.

المؤشرات المالية والتشغيلية لعام 2025:

خلال عام 2025، حققت مجموعة إمستيل أداءً تشغيلياً قوياً، حيث ارتفعت إجمالي أحجام مبيعات الحديد بنسبة 7% على أساس سنوي. وأسهم الطلب القوي في السوق الإماراتية، إلى جانب زيادة إنتاج منتجات الحديد النهائية، في نمو مبيعات منتجات الحديد النهائية بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليون طن. كما ارتفعت أحجام مبيعات الاسمنت والكلنكر بنسبة 8% على أساس سنوي لتبلغ 3.5 مليون طن .

حققت شركة إمستيل إيرادات بلغت 8.9 مليار درهم خلال السنة المالية 2025، مسجلةً نمواً بنسبة 7% مقارنةً بالسنة المالية السابقة.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.2 مليار درهم، محققةً زيادة بنسبة 34% على أساس سنوي، مع هامش ربح بلغ 13.4%، مقابل 10.7% في السنة المالية 2024. ويعود هذا التحسن في الهامش إلى ارتفاع أحجام المبيعات، إلى جانب مبادرات رفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية.

وسجل صافي ربح إمستيل للسنة المالية 2025 مبلغاً قدره 481 مليون درهم، بنمو نسبته 23% مقارنةً بالعام السابق، مدفوعًا بالأداء التشغيلي القوي للمجموعة.

وساهم قسم حديد الإمارات بإيرادات بلغت 8.0 مليار درهم، بزيادة قدرها 6% مقارنةً بالسنة المالية 2024، فيما ارتفعت أرباحه قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.0 مليار درهم، محققةً نموًا بنسبة 51% على أساس سنوي.

وحقق قسم اسمنت الإمارات إيرادات بلغت 944 مليون درهم، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 24%، فيما بلغت أرباحه قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 172 مليون درهم. وفي الإطار ذاته، أسهم قطاع الأنابيب والقطاعات الأخرى خلال عام 2025 بإيرادات بلغت 187 مليون درهم، وحقق أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 42 مليون درهم. وكانت المجموعة قد استكملت عملية بيع قطاع الأنابيب والقطاعات الأخرى في 18 ديسمبر 2025، وقد انعكس الأثر المالي لهذه الصفقة ضمن نتائج السنة المالية 2025.

وفي 31 ديسمبر 2025، عززت المجموعة مركزها النقدي الصافي ليصل إلى 1.2 مليار درهم، مقارنةً بـ 337 مليون درهم في 31 ديسمبر 2024.

وخلال الربع الرابع من عام 2025، بلغت إيرادات المجموعة 2.5 مليار درهم، متوافقةً مع إيرادات الربع الرابع من عام 2024، في حين ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 51% لتصل إلى 372 مليون درهم، مدفوعةً بزيادة أحجام المبيعات وتحسن هوامش الربحية.

الإنجازات الاستراتيجية لعام 2025:

أعلنت مجموعة إمستيل عن استراتيجيتها الشاملة لإزالة الكربون، والتي تهدف لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40% في وحدة أعمال الحديد، وبنسبة 30% في وحدة أعمال الاسمنت بحلول عام 2030، مع الالتزام بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

أطلقت إمستيل برنامجاً لتعزيز الأصول بقيمة 625 مليون درهم، بهدف رفع القدرات الإنتاجية وتوسيع محفظة منتجاتها من حلول الحديد عالية المتانة وذات القيمة المضافة .

وقعت إمستيل اتفاقيات استراتيجية مع شركة حفيت للقطارات وشركة تنمية معادن عمان، لتمكين النقل المستدام عبر الحدود لما يصل إلى 4.2 مليون طن من المواد الخام سنوياً من سلطنة عمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

حصلت إمستيل على تصنيف مبدئي بدرجة “AA” في معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) من مؤشر MSCI ، ما يضع الشركة في موقع متقدم على صعيد إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية.

وقّعت إمستيل شراكة استراتيجية مع شركة "ماجسورت" الفنلندية لإنتاج اسمنت منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك عقب نجاح تجربة تطبيقية في مصنعها بمدينة العين باستخدام 10 آلاف طن من مادة مزيلة للكربون تم تطويرها بالاعتماد على مكوّنات معدنية ثانوية ناتجة عن صناعة الحديد.

أطلقت إمستيل أول إطار عمل للتمويل الأخضر، بما يتيح إصدار سندات خضراء والحصول على قروض لتمويل مشاريع الحديد والاسمنت منخفضة الانبعاثات الكربونية.

أطلقت إمستيل برنامج الحديد الأخضر TrueGreen™ ، المدعوم بإعلانات الأداء البيئي الموثقة، ونظام تتبع رقمي لانبعاثات الكربون، بما يمكن شركات البناء والمؤسسات التمويلية من تحقيق أهداف خفض الانبعاثات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المرتكزة على معايير الاستدامة.

دشنت إمستيل أول مشروع تجريبي عالمي لسخان الغاز الكهربائي (ePGH) في صناعة الحديد، عبر استبدال السخانات العاملة بالغاز بأخرى كهربائية في مصانع الاختزال المباشر، ما يسهم في خفض أكثر من 2,200 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

سلمت إمستيل أول حديد تسليح معتمد على الهيدروجين في المنطقة، والمخصص لأول مسجد خالٍ من الانبعاثات الكربونية في أبوظبي، والذي تطوره شركة الدار في المدينة المستدامة بجزيرة ياس، في خطوة تمثل إنجازًا نوعيًا في البناء منخفض الانبعاثات والعمارة المستدامة.

أصبحت إمستيل أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على شهادة ResponsibleSteel™ العالمية، بما يعكس مكانتها المتقدمة في إنتاج الحديد المستدام والمسؤول.

وقّعت إمستيل اتفاقية طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي لمدة 20 عامًا مع شركة أدنوك للغاز، بقيمة تتراوح بين 3.5 و4.2 مليار دولار أمريكي، يبدأ سريانها في يناير 2027، بما يضمن إمدادات مستقرة من الطاقة لدعم عملياتها وخطط نموها المستقبلية .

حصدت إمستيل أكثر من 20 جائزة وتقدير لريادتها في مجالات الاستدامة والابتكار والسلامة، وتأكيداً لدورها في دعم انتقال المنطقة نحو الحياد الكربوني عبر مبادرات رائدة في مجال الحديد الأخضر.

وقال حمد عبدالله الحمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إمستيل: "يعكس الأداء الذي حققته إمستيل خلال السنة المالية 2025 مرونة نهجها التشغيلي، وما تتمتع به السوق الإماراتية من مقومات داعمة، إلى جانب حرص المجموعة على ترسيخ قيمة مستدامة على المدى البعيد. إن النتائج المالية الإيجابية، وقوة المركز المالي، والنهج المدروس في توجيه الاستثمارات، تؤكد قدرة إمستيل على مواصلة النمو بما ينسجم مع توجهات الدولة وأولوياتها. وباعتبارها من الركائز الأساسية لمنظومة التصنيع الوطنية، تؤكد إمستيل التزامها بتعزيز التصنيع المحلي، ودعم استقرار سلاسل الإمداد، والإسهام بجدية في تنويع الاقتصاد وتحقيق مستهدفات الدولة للحياد الكربوني".

من جانبه، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: "شكل العام المالي 2025 محطة هامة في مسيرة إمستيل، إذ سجلت المجموعة أداء تشغيلياً قوياً وتحسناً لافتاً في مستويات الربحية، كما حققت تقدماً ملموساً في تنفيذ توجهاتها الاستراتيجية. ويعكس نمو حجم الإنتاج، إلى جانب تعزيز الربحية وقوة المركز النقدي نجاح جهود رفع الكفاءة وتركيز الأعمال على الأنشطة الأعلى قيمة. كما سرعت إمستيل من الجهود الرامية لتعزيز مكانتها العالمية الرائدة في إنتاج الحديد منخفض الانبعاثات ومواد البناء المستدامة، مدفوعة باستثمارات مدروسة، وتقنيات مبتكرة، وشراكات نوعية. ومع دخول المرحلة المقبلة، تواصل المجموعة العمل وفق نهج نمو مدروس يقوم على الابتكار وتقليص الانبعاثات، مع الحفاظ على هدفها في تحقيق قيمة مستدامة لمساهميها ولمختلف أصحاب المصلحة".

نبذة عن مجموعة إمستيل:

مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 14 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات.

تمتلك "القابضة" (ADQ)، وهي جهة استثمار سيادي رائدة تتميز بنشاطها وتركيزها على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.emsteel.com