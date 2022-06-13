آخر الأخبار

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نفط

النفط ينخفض مع تراجع آمال انتعاش الطلب في الصين

النفط ينخفض مع تراجع آمال انتعاش الطلب في الصين
النفط ينخفض مع تراجع آمال انتعاش الطلب في الصين
الأردن

وزير أردني: المواطنون سيعانون من نقص المياه هذا الصيف

وزير أردني: المواطنون سيعانون من نقص المياه هذا الصيف
وزير أردني: المواطنون سيعانون من نقص المياه هذا الصيف
قطر

قطر توقع اتفاقية توسعة أكبر مشروع غاز مسال في العالم

قطر توقع اتفاقية توسعة أكبر مشروع غاز مسال في العالم
قطر توقع اتفاقية توسعة أكبر مشروع غاز مسال في العالم
لبنان

مسؤول أمريكي يزور لبنان لتحريك أزمة ترسيم الحدود مع إسرائيل

مسؤول أمريكي يزور لبنان لتحريك أزمة ترسيم الحدود مع إسرائيل
مسؤول أمريكي يزور لبنان لتحريك أزمة ترسيم الحدود مع إسرائيل
مصر

حوار مع الرئيس التنفيذي: جوميا تستهدف شراكات جديدة لخدمات الدفع الإلكتروني في مصر

حوار مع الرئيس التنفيذي: جوميا تستهدف شراكات جديدة لخدمات الدفع الإلكتروني في مصر
حوار مع الرئيس التنفيذي: جوميا تستهدف شراكات جديدة لخدمات الدفع الإلكتروني في مصر
السعودية

شيلا الرويلي.. من هي أول سيدة بمجلس إدارة المركزي السعودي؟

شيلا الرويلي.. من هي أول سيدة بمجلس إدارة المركزي السعودي؟
شيلا الرويلي.. من هي أول سيدة بمجلس إدارة المركزي السعودي؟
أخبار اقتصادية

زاوية بودكاست: توقعات جديدة للنمو .. وبالتوفيق للألعاب

زاوية بودكاست: توقعات جديدة للنمو .. وبالتوفيق للألعاب
زاوية بودكاست: توقعات جديدة للنمو .. وبالتوفيق للألعاب
الكويت

إنفوجرافك: النفط يعود بفائض الميزان التجاري للكويت لمستويات ما قبل كورونا

إنفوجرافك: النفط يعود بفائض الميزان التجاري للكويت لمستويات ما قبل كورونا
إنفوجرافك: النفط يعود بفائض الميزان التجاري للكويت لمستويات ما قبل كورونا
تضخم

معدل التضخم في المدن المصرية يرتفع لمستوى قياسي جديد

معدل التضخم في المدن المصرية يرتفع لمستوى قياسي جديد
معدل التضخم في المدن المصرية يرتفع لمستوى قياسي جديد
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