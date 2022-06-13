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مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
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تعليم
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شمال إفريقيا
أخبار اقتصادية
خفض تدريجي للدعم في تونس على مدار 4 سنوات
فيديو
المغرب بعد كورونا: تحديات وطموحات
أسعار الفائدة
المركزي التونسي يرفع أسعار الفائدة 0.75%
مقال رأي
اقتصاد المغرب: هل استفاد من التطبيع مع إسرائيل؟
تونس
الاقتصاد التونسي ينمو 2.4% خلال الربع الأول من 2022
أخبار اقتصادية
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
استثمارات
المغرب يوافق على 15 مشروع باستثمارات تفوق 10 مليار درهم
المغرب
حكومة المغرب تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2022
تونس
دول تعرض مساعدة تونس بعد غرق سفينة وقود
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