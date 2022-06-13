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شمال إفريقيا

أخبار اقتصادية

خفض تدريجي للدعم في تونس على مدار 4 سنوات

خفض تدريجي للدعم في تونس على مدار 4 سنوات
خفض تدريجي للدعم في تونس على مدار 4 سنوات
فيديو

المغرب بعد كورونا: تحديات وطموحات

المغرب بعد كورونا: تحديات وطموحات
المغرب بعد كورونا: تحديات وطموحات
أسعار الفائدة

المركزي التونسي يرفع أسعار الفائدة 0.75%

المركزي التونسي يرفع أسعار الفائدة 0.75%
المركزي التونسي يرفع أسعار الفائدة 0.75%
مقال رأي

اقتصاد المغرب: هل استفاد من التطبيع مع إسرائيل؟

اقتصاد المغرب: هل استفاد من التطبيع مع إسرائيل؟
اقتصاد المغرب: هل استفاد من التطبيع مع إسرائيل؟
تونس

الاقتصاد التونسي ينمو 2.4% خلال الربع الأول من 2022

الاقتصاد التونسي ينمو 2.4% خلال الربع الأول من 2022
الاقتصاد التونسي ينمو 2.4% خلال الربع الأول من 2022
أخبار اقتصادية

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
استثمارات

المغرب يوافق على 15 مشروع باستثمارات تفوق 10 مليار درهم

المغرب يوافق على 15 مشروع باستثمارات تفوق 10 مليار درهم
المغرب يوافق على 15 مشروع باستثمارات تفوق 10 مليار درهم
المغرب

حكومة المغرب تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2022

حكومة المغرب تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2022
حكومة المغرب تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2022
تونس

دول تعرض مساعدة تونس بعد غرق سفينة وقود

دول تعرض مساعدة تونس بعد غرق سفينة وقود
دول تعرض مساعدة تونس بعد غرق سفينة وقود
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