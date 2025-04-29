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شركات

- تتوقع مجموعة طلعت مصطفى القابضة العقارية المصرية الحصول على أرض بمساحة 14 مليون متر مربع لتطوير مشروع بالعراق بحلول نهاية العام بعد اكتمال المفاوضات مع الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، وفق بيان للبورصة الثلاثاء.

وحسب البيان، يتوقع أن يبلغ إجمالي مبيعات المشروع في حدود 17 مليار دولار ودخل سنوي متكرر يتجاوز 1.5 مليار دولار سنويا عند اكتماله. وكانت تقارير قد نقلت أن المجموعة تتفاوض لإنشاء مدينة إدارية في العراق باستثمارات 10 مليار دولار.

وقالت المجموعة إن التوسع في العراق، يأتي ضمن خططها التوسعية الإقليمية وتوليد العملات الأجنبية والتحوط ضد تقلبات الجنيه، بعد أن أسست مشروع في السعودية مؤخرا.

- تنشط الاستثمارات المصرية في العراق مؤخرا، حيث نقلت تقارير إعلامية أن شركة العقارات المملوكة لعائلة الملياردير المصري نجيب ساويرس "أورا ديفلوبرز" قد بدأت العمل بالمرحلة الأولى لإنشاء مدينة "علي الوردي" السكنية في بغداد بالعراق باستثمارات نحو 7 مليارات دولار.

- أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" العقارية في بيان للبورصة الثلاثاء، نمو صافي أرباح الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 143% على أساس سنوي إلى 953 مليون جنيه، مع نمو إيرادات النشاط بـ 50% إلى 2.8 مليار جنيه.

- نقلت تقارير إعلامية، أن شركة إكسون موبيل الأمريكية، تسعى لبيع كشف "نفرتاري-1" للغاز بالبحر المتوسط في مصر، بعد أن استثمرت فيه 150 مليون دولار، وذلك لأن احتياطيات الحقل غير ملائمة لخططها.

أسعار الذهب

خلال تعاملات الثلاثاء، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4740 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4063 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5417 ​​​​​جنيه للجرام.

أسعار الدولار

بلغ سعر الدولار في البنوك الثلاثاء نحو 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين. وانخفض تحت 51 جنيه الاثنين.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 51.12 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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