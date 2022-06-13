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مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
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بحوث ودراسات
قطر
المؤشر الشهري لـ"يوتوبيا للعقارات": 1.33 مليار ريال تداولات العقار خلال مايو
شركات
صدور التقرير الفصلي لشركة "إم بي إم" العقارية حول نشاط القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري
أبو ظبي
مختبر الاستثمار الانتقالي التابع لجامعة نيويورك أبوظبي يصدر تقريره السنوي الأول
تجارة الكترونية
الإنفاق عبر منصات التجارة الإلكترونية يسجل نمواً مضاعفاً مقابل معدلاته في نقاط البيع خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بذات الفترة من العام السابق
عقارات
يونيك بروبرتيز تبشّر بآفاق إيجابية لقطاع العقارات في الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2022
الإمارات
مؤشر حالة العلوم 2022: الإمارات الأكثر ثقة في العلوم والتكنولوجيا عالميا
عقارات
سوق العقارات في أبوظبي في طريقه إلى الانتعاش بفضل استمرار تزايد الطلب على الفيلات والشقق
السعودية
ألفاريز آند مارسال تصدر تقرير أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2022
تعليم
دراسة بحثية من ماستركارد تؤكد على أهمية الشمول المالي للوصول إلى خدمات صحية وتعليمية متقدمة
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