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بحوث ودراسات

قطر

المؤشر الشهري لـ"يوتوبيا للعقارات": 1.33 مليار ريال تداولات العقار خلال مايو

المؤشر الشهري لـ\"يوتوبيا للعقارات\": 1.33 مليار ريال تداولات العقار خلال مايو
المؤشر الشهري لـ\"يوتوبيا للعقارات\": 1.33 مليار ريال تداولات العقار خلال مايو
شركات

صدور التقرير الفصلي لشركة "إم بي إم" العقارية حول نشاط القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري

صدور التقرير الفصلي لشركة \"إم بي إم\" العقارية حول نشاط القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري
صدور التقرير الفصلي لشركة \"إم بي إم\" العقارية حول نشاط القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري
أبو ظبي

مختبر الاستثمار الانتقالي التابع لجامعة نيويورك أبوظبي يصدر تقريره السنوي الأول

مختبر الاستثمار الانتقالي التابع لجامعة نيويورك أبوظبي يصدر تقريره السنوي الأول
مختبر الاستثمار الانتقالي التابع لجامعة نيويورك أبوظبي يصدر تقريره السنوي الأول
تجارة الكترونية

الإنفاق عبر منصات التجارة الإلكترونية يسجل نمواً مضاعفاً مقابل معدلاته في نقاط البيع خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بذات الفترة من العام السابق

الإنفاق عبر منصات التجارة الإلكترونية يسجل نمواً مضاعفاً مقابل معدلاته في نقاط البيع خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بذات الفترة من العام السابق
الإنفاق عبر منصات التجارة الإلكترونية يسجل نمواً مضاعفاً مقابل معدلاته في نقاط البيع خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بذات الفترة من العام السابق
عقارات

يونيك بروبرتيز تبشّر بآفاق إيجابية لقطاع العقارات في الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2022

يونيك بروبرتيز تبشّر بآفاق إيجابية لقطاع العقارات في الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2022
يونيك بروبرتيز تبشّر بآفاق إيجابية لقطاع العقارات في الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2022
الإمارات

مؤشر حالة العلوم 2022: الإمارات الأكثر ثقة في العلوم والتكنولوجيا عالميا

مؤشر حالة العلوم 2022: الإمارات الأكثر ثقة في العلوم والتكنولوجيا عالميا
مؤشر حالة العلوم 2022: الإمارات الأكثر ثقة في العلوم والتكنولوجيا عالميا
عقارات

سوق العقارات في أبوظبي في طريقه إلى الانتعاش بفضل استمرار تزايد الطلب على الفيلات والشقق

سوق العقارات في أبوظبي في طريقه إلى الانتعاش بفضل استمرار تزايد الطلب على الفيلات والشقق
سوق العقارات في أبوظبي في طريقه إلى الانتعاش بفضل استمرار تزايد الطلب على الفيلات والشقق
السعودية

ألفاريز آند مارسال تصدر تقرير أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2022

ألفاريز آند مارسال تصدر تقرير أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2022
ألفاريز آند مارسال تصدر تقرير أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2022
تعليم

دراسة بحثية من ماستركارد تؤكد على أهمية الشمول المالي للوصول إلى خدمات صحية وتعليمية متقدمة

دراسة بحثية من ماستركارد تؤكد على أهمية الشمول المالي للوصول إلى خدمات صحية وتعليمية متقدمة
دراسة بحثية من ماستركارد تؤكد على أهمية الشمول المالي للوصول إلى خدمات صحية وتعليمية متقدمة
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