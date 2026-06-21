القاهرة : أعلنت شركة VIE Communities ، إحدى شركات التطوير العقاري الواعدة في السوق المصري، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة WE، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وصاحب أكبر بنية تحتية متكاملة للاتصالات، بهدف تطوير وتنفيذ البنية التحتية الرقمية ومنظومة الاتصالات الذكية لجميع مشروعتها ابتداً بمشروع Vie Collective بالقاهرة الجديدة ، أول مشروعات الشركة، بما يدعم رؤيتها في تقديم مجتمعات عمرانية متكاملة تواكب متطلبات المستقبل..

وقّع مذكرة التفاهم الدكتور هيثم سمير الرئيس التنفيذي لشركة VIE Communitiesوالأستاذ محمد التوني نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للأفراد بشركة WE

وبموجب مذكرة التفاهم، تتولى WE تطوير بنية تحتية متقدمة للاتصالات داخل مشروع Vie Collective تعتمد على تكنولوجيا الألياف الضوئية (FTTH) ، بما يضمن توفير خدمات الإنترنت فائقة السرعة، إلى جانب خدمات Triple Play التي تشمل الإنترنت والهاتف الأرضي وخدمات التلفزيون الرقمي IPTV كما تشمل الشراكة تقديم مجموعة من الحلول الرقمية المتطورة، من بينها أنظمة Home Automation وتطبيقات Community Mobile App، بالإضافة إلى دمج أحدث التقنيات الذكية داخل المشروع، بما يسهم في تعزيز تجربة العملاء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار رؤية VIE Communities الهادفة إلى تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا كركائز أساسية لتعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وبناء مجتمعات ذكية ومستدامة.

وفي تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم، قال الدكتور هيثم سمير، الرئيس التنفيذي لشركة: VIE Communities

"نؤمن في VIE Communities بأن البنية التحتية الرقمية أصبحت أحد أهم عناصر نجاح المشروعات العقارية الحديثة، ولذلك نحرص على التعاون مع شركاء يمتلكون الخبرات والإمكانات اللازمة لتقديم حلول متطورة تواكب متطلبات المستقبل. وتمثل شراكتنا مع WE خطوة استراتيجية مهمة في تطوير مشروع Vie Collective ، بما يعزز القيمة التي نقدمها لعملائنا ويوفر تجربة معيشية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات والخدمات الذكية."

وأضاف: "تأتي هذه الشراكة ضمن رؤيتنا طويلة المدى لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، تواكب تطلعات الجيل الجديد من العملاء وتوفر بيئة معيشية أكثر اتصالًا وابتكارًا."

ومن جانبه، قال الأستاذ محمد التوني، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للأفراد بشركة WE

"تحرص WE على مواصلة دورها الريادي في دعم جهود التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات في مختلف القطاعات، من خلال تقديم حلول تكنولوجية متطورة تسهم في بناء مجتمعات أكثر اتصالًا واستدامة. وتمثل هذه الشراكة خطوة جديدة نحو دعم المشروعات العقارية الذكية، ونتطلع من خلالها إلى الإسهام في تطوير مشروع Vie Collective ليصبح نموذجًا متكاملًا للمجتمعات الحديثة المعتمدة على بنية تحتية رقمية متطورة توفر خدمات مبتكرة وتجربة استثنائية للعملاء."

وتعكس هذه الشراكة الرؤية المشتركة بين VIE Communities وWE نحو تطوير مشروع يعتمد على بنية تحتية رقمية متقدمة منذ المراحل الأولى للتنفيذ، بما يضمن جاهزيته لاستيعاب أحدث الحلول التكنولوجية والخدمات الذكية، ويعزز من مكانته كوجهة عمرانية عصرية متكاملة تلبي تطلعات العملاء والمستثمرين على حد سواء.

يمثل مشروع Vie Collective أول مشروعات VIE Communities في السوق المصري، ويُعد مشروعًا متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة 186 فدانًا بموقع استراتيجي على الطريق الدائري الأوسطي، ويعتمد على تصميم معماري مبتكر يضم مناطق متنوعة بهويات مستقلة ضمن مخطط عام متكامل، مع تنوع في الوحدات يشمل الفيلات والتوين هاوس والتاون هاوس والدوبلكس والشقق السكنية، إلى جانب مناطق تجارية وإدارية وفندقية تلبي مختلف الاحتياجات. كما بدأت أعمال الإنشاءات بالفعل من خلال شركة صرح للإنشاءات، بما يعكس التزام الشركة بتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد وتحويل رؤيتها إلى مجتمع عمراني متكامل ومستدام.

وقد تأسست شركة VIE COMMUNITIES من خلال تحالف استثماري مصري–إماراتي يجمع بين عدد من الكيانات الرائدة في مجالات الاستثمار والتطوير، وهي: فيوتشر أوف إيجيبت للاستثمار والتنمية ، وشركة جلامور للمجوهرات , وشركة داماس العقارية ، بأستثمارات 150 مليار جنية مصري في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى تقديم نموذج تطوير عمراني مبتكر في السوق المصري.