تُناقش مستقبل البنية التحتية والتنمية الحضرية والاستثمار وبناء المدن في المنطقة

تستقطب أكثر من 3,000 مشارك من صُنّاع القرار والمستثمرين وقادة الأعمال

تُسهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للبنية التحتية المتكاملة ومدن المستقبل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تنظم فوربس الشرق الأوسط، تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، النسخة الثانية من "قمة بناء المستقبل 2026" في أبوظبي يومي 23 و24 يونيو/ حزيران الجاري، لتجمع نخبة من صناع القرار وقادة الأعمال والخبراء لمناقشة مستقبل التنمية الحضرية والبنية التحتية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتستعرض القمة، التي تعقد بالشراكة مع شركة وان للتطوير العقاري، أحدث التوجهات والتقنيات التي تقود مستقبل البنية التحتية والتنمية الحضرية، مع التركيز على المدن الذكية والتخطيط المستدام والفرص الاستثمارية الناشئة في المنطقة. كما تسلط القمة الضوء على دور البنية التحتية المتكاملة في دعم النمو الاقتصادي والاستدامة، واستعراض تكامل قطاعات الطاقة والتنقل والإسكان والمياه والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ضمن منظومة متكاملة تدعم التنمية طويلة الأمد.

تستقطب القمة أكثر من 3,000 مشارك من قادة الحكومات والقطاعات الحيوية والمستثمرين العالميين ورواد الصناعة، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات السيادية والمطورين والهيئات المعنية بالبنية التحتية. ومن بينهم: معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، سعادة المهندس شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة المهندس محمد المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات، وسعادة المهندس أحمد محمد بالعاجر الرميثي، وكيل دائرة الطاقة - أبوظبي، وسعادة راشد عبد الكريم البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وسعادة المهندس عيسى مبارك المزروعي، مدير عام تطوير البنية التحتية في دائرة البلديات والنقل، وسعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة عبدالله محمد البلوشي، مدير عام مركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل، إلى جانب علي الجبيلي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة وان للتطوير العقاري.

وتُناقش جلسات القمة، مجموعة من الموضوعات المرتبطة بمستقبل البنية التحتية، تشمل تمويل المشاريع، والتقنيات الذكية، والتصاميم المعمارية المستقبلية، وتطوير المجتمعات الشاملة التي تتمحور حول الإنسان، إلى جانب استعراض سُبل تعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها العالمية في هذا القطاع الحيوي، كما تناقش أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتسريع وتيرة تطوير البنية التحتية، ودفع عجلة الابتكار، ورفع مستويات الكفاءة والاستدامة.

وقال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول:" سيُحدَّد مستقبل الطاقة والبنية التحتية من خلال التكامل بين الاستدامة والابتكار والتقنيات المتقدمة، وتواصل دولة الإمارات تبني نهج استشرافي يجمع بين الطاقة النظيفة والتحول الرقمي والبنية التحتية المرنة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز جودة الحياة".

وأضاف سعادته:" من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، نُسرّع تطوير منظومات جاهزة للمستقبل تستفيد من الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والحلول الذكية لبناء مدن مستدامة وكفؤة وقادرة على مواجهة التحديات للأجيال القادمة".

وتابع سعادته:" تمثل قمة فوربس الشرق الأوسط لبناء المستقبل منصة مهمة لتبادل المعرفة واستكشاف الفرص الواعدة وتعزيز الشراكات التي تسهم في تشكيل الجيل القادم من المدن ومنظومات الطاقة والبنية التحتية".

وقالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: "تأتي النسخة الثانية من قمة بناء المستقبل في وقت تشهد فيه المنطقة تسارعاً غير مسبوق في وتيرة تطوير المدن والبنية التحتية، مدفوعاً بالتحوّلات التكنولوجية ومتطلبات النمو المستدام وتنامي الحاجة إلى نماذج تنموية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المستقبل. ومن هذا المنطلق، تُوفّر القمة مساحة للحوار وتبادل الرؤى حول التوجّهات التي ستُسهم في رسم ملامح الجيل القادم من المجتمعات والمدن في المنطقة".

من جانبه، قال علي الجبيلي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "وان للتطوير العقاري" ومجموعة "وان القابضة": "في ظل متغيرات السوق، تمثل قمة فوربس الشرق الأوسط لبناء المستقبل منصةً هامةً لتسليط الضوء على قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرونته وابتكاراته، وجاذبيته العالمية. وبفضل القيادة الرشيدة، والاستقرار، والبنية التحتية عالمية المستوى، وبيئة الأعمال الآمنة، تواصل دولة الإمارات استقطاب المستثمرين والمستخدمين النهائيين، مع تسريع تبني الذكاء الاصطناعي لرسم مستقبل أكثر ذكاءً واستدامةً لهذا القطاع".

وتشهد نسخة 2026 من القمة إطلاق عدد من المبادرات التي تعكس تركيزها على تعزيز الأثر العملي للحوارات والنتائج، من بينها تكريم نخبة من قادة قطاع البناء والتشييد في إطار (Construction Leaders Recognition Awards)، بالتوازي مع حفل (Most Impactful Real Estate Leaders 2026)، إلى جانب إشراك قيادات شبابية يشاركون في النقاشات ويقدمون توصيات ومخرجات تدعم تطوير القطاع.

تحظى القمة بدعم مجموعة من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، والشريك الرئيسي شركة "وان للتطوير العقاري"، إلى جانب عدد من الشركاء الآخرين من بينهم (AHS Properties)، و(Morshedy Group)، و(KEO)، و(Karma)، و(Elementz).

نبذة عن فوربس الشرق الأوسط:

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