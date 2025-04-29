تعتزم شركة الخزامى للاستثمار السعودية، العاملة في تطوير وإدارة العقارات التجارية، توقيع اتفاقيات لمشروعات في المملكة، قد تصل قيمتها إلى 2.5 مليار ريال (666.7 مليون دولار) الشهر المقبل، ضمن خططها للتوسع، وفق ناصر الحمدان، مدير عمليات الضيافة والتشغيل بالشركة لزاوية عربي.

تعمل الشركة التي تأسست عام 1995 في تطوير وإدارة العقارات التجارية بما في ذلك الضيافة، المطاعم والمكاتب. وتتوسع الشركات السعودية في الاستثمارات المتعلقة بالسياحة وسط تنامي هذا القطاع ضمن خطط المملكة لتنويع الاقتصاد.

"مجموعها (المشروعات) يمكن تصل إلى 2.5 مليار ريال،" وفق الحمدان، متحدثا لزاوية على هامش انعقاد معرض سوق السفر العربي المقام بدبي. وأضاف أن المشروعات ستكون في جدة، المدينة المنورة، مكة والطائف، وستوقَع في قمة الضيافة المستقبلية FHS في الرياض التي تقام بين 11- 13 مايو.

تتضمن المشروعات مستشفيات، مكاتب، مطاعم، منتجعات متنقلة، مناطق ترفيه. ستتم هذه المشروعات بالشراكة مع جهات تمويل محلية، على أن تشارك الخزامى للاستثمار كمطور بالأراضي، وفق الحمدان.

وبحسب الحمدان، من المنتظر أن يتم الانتهاء من المشروعات خلال 4 سنوات بحد أقصى.

كما تعتزم الشركة توقيع اتفاقيات لإدارة فنادق في البحرين، بطاقة استيعابية تصل إلى 600 غرفة، ضمن خطط للتوسع في الخليج، وفق الحمدان، دون مزيد من التفاصيل.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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