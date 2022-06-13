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القابضة أبوظبي تضخ 10 مليارات دولار في صندوق يستثمر في مصر والأردن

القابضة أبوظبي تضخ 10 مليارات دولار في صندوق يستثمر في مصر والأردن
القابضة أبوظبي تضخ 10 مليارات دولار في صندوق يستثمر في مصر والأردن
أزمة لبنان

أسعار الوقود في لبنان ترتفع قبل أيام من الانتخابات

أسعار الوقود في لبنان ترتفع قبل أيام من الانتخابات
أسعار الوقود في لبنان ترتفع قبل أيام من الانتخابات
لبنان

البنك الدولي يوافق على قرض طارىء للبنان

البنك الدولي يوافق على قرض طارىء للبنان
البنك الدولي يوافق على قرض طارىء للبنان
اقتصاد

وزير الاقتصاد اللبناني يتوقع تعافي اقتصاد بلاده

وزير الاقتصاد اللبناني يتوقع تعافي اقتصاد بلاده
وزير الاقتصاد اللبناني يتوقع تعافي اقتصاد بلاده
اقتصاد

لبنان يتوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد

لبنان يتوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد
لبنان يتوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد
اقتصاد

لبنان يتفاوض مع البنك الدولي لتأمين استيراد الغذاء

لبنان يتفاوض مع البنك الدولي لتأمين استيراد الغذاء
لبنان يتفاوض مع البنك الدولي لتأمين استيراد الغذاء
أخبار اقتصادية

حاكم مصرف لبنان ينفي الإفلاس

حاكم مصرف لبنان ينفي الإفلاس
حاكم مصرف لبنان ينفي الإفلاس
الأردن

في الأردن، القروض والمساعدات لا تكفي

في الأردن، القروض والمساعدات لا تكفي
في الأردن، القروض والمساعدات لا تكفي
الأردن

الأردن: لدينا مخزون ضمن الحد الآمن من القمح والشعير

الأردن: لدينا مخزون ضمن الحد الآمن من القمح والشعير
الأردن: لدينا مخزون ضمن الحد الآمن من القمح والشعير
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