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مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
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تعليم
الكويت
اتفاق مبدئي لاندماج تعليمية القابضة في بوبيان للبتروكيماويات
شركات
ماذا نعرف عن تعليم الإماراتية؟
تعليم
مجموعة جي إف إتش تستحوذ على جامعة AMA الدولية في البحرين
بنوك
جي إف إتش البحرينية تستحوذ على مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة
الكويت
تراجع أرباح المجموعة التعليمية الكويتية بالعام المالي المنتهي في أغسطس الماضي
الإمارات
أمانات القابضة الإماراتية تلغي صفقة بيع جامعة ميديلسكس
سلطنة عُمان
أرباح الشركة العمانية التعليمية تقفز نحو 198% بالسنة المالية المنتهية في أغسطس
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آخر التطورات: طيران الإمارات ستعيد دفع رواتب موظفيها كاملة اعتبارا من شهر أكتوير المقبل
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