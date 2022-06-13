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تعليم

الكويت

اتفاق مبدئي لاندماج تعليمية القابضة في بوبيان للبتروكيماويات

اتفاق مبدئي لاندماج تعليمية القابضة في بوبيان للبتروكيماويات
اتفاق مبدئي لاندماج تعليمية القابضة في بوبيان للبتروكيماويات
شركات

ماذا نعرف عن تعليم الإماراتية؟

ماذا نعرف عن تعليم الإماراتية؟
ماذا نعرف عن تعليم الإماراتية؟
تعليم

مجموعة جي إف إتش تستحوذ على جامعة AMA الدولية في البحرين

مجموعة جي إف إتش تستحوذ على جامعة AMA الدولية في البحرين
مجموعة جي إف إتش تستحوذ على جامعة AMA الدولية في البحرين
بنوك

جي إف إتش البحرينية تستحوذ على مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة

جي إف إتش البحرينية تستحوذ على مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة
جي إف إتش البحرينية تستحوذ على مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة
الكويت

تراجع أرباح المجموعة التعليمية الكويتية بالعام المالي المنتهي في أغسطس الماضي

تراجع أرباح المجموعة التعليمية الكويتية بالعام المالي المنتهي في أغسطس الماضي
تراجع أرباح المجموعة التعليمية الكويتية بالعام المالي المنتهي في أغسطس الماضي
الإمارات

أمانات القابضة الإماراتية تلغي صفقة بيع جامعة ميديلسكس

أمانات القابضة الإماراتية تلغي صفقة بيع جامعة ميديلسكس
أمانات القابضة الإماراتية تلغي صفقة بيع جامعة ميديلسكس
سلطنة عُمان

أرباح الشركة العمانية التعليمية تقفز نحو 198% بالسنة المالية المنتهية في أغسطس

أرباح الشركة العمانية التعليمية تقفز نحو 198% بالسنة المالية المنتهية في أغسطس
أرباح الشركة العمانية التعليمية تقفز نحو 198% بالسنة المالية المنتهية في أغسطس
آخر الأخبار

آخر التطورات: طيران الإمارات ستعيد دفع رواتب موظفيها كاملة اعتبارا من شهر أكتوير المقبل

آخر التطورات: طيران الإمارات ستعيد دفع رواتب موظفيها كاملة اعتبارا من شهر أكتوير المقبل
آخر التطورات: طيران الإمارات ستعيد دفع رواتب موظفيها كاملة اعتبارا من شهر أكتوير المقبل
قطر

بروة العقارية القطرية توقع اتفاقية لإنشاء 8 مدارس بالمشاركة مع الحكومة

بروة العقارية القطرية توقع اتفاقية لإنشاء 8 مدارس بالمشاركة مع الحكومة
بروة العقارية القطرية توقع اتفاقية لإنشاء 8 مدارس بالمشاركة مع الحكومة
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