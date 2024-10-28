أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة أعلنت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة عن مشاركتها في معرض نجاح للتعليم والتدريب 2024، الذي يُعد أكبر حدث دولي للتعليم العالي في دولة الإمارات، والذي يُقام من 27 إلى 29 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). تستعرض الأكاديمية حلولها المبتكرة لتأهيل مقدمي الرعاية المستقبليين من خلال مسار تعليمي وتدريبي متكامل يُعنى بتنمية الطفولة وتعزيز اللغة العربية وترسيخ التراث والهوية الوطنية الإماراتية. تأتي هذه المشاركة في إطار التزام الأكاديمية بتطوير قطاع الطفولة في أبوظبي ودولة الإمارات.

تقدم الأكاديمية للزوار فرصة فريدة لاكتشاف برامجها ودوراتها التعليمية، وعلى رأسها برنامج الدبلوم المهني لتنمية الطفولة، مع إمكانية تقديم طلبات الالتحاق مباشرة. وقد حاز البرنامج، المعتمد من المركز الوطني للمؤهلات، على 13 ألف طلب تسجيل خلال عامين، ووصل عدد الملتحقين الإجمالي إلى 200 طالب من ذوي المؤهلات العلمية المتميزة. يُقدَّم البرنامج بمنحة دراسية كاملة لجميع الطلاب، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأكاديمية والمهنية.

ينقسم البرنامج إلى مرحلتين: المرحلة الأولى تتضمن خبرات نظرية وعملية تمتد على مدار 12 شهراً، مقسمة إلى أربعة برامج مدتها ثلاثة أشهر لكل برنامج، تليها فترة تدريب عملي لمدة 6 أشهر في مؤسسات شريكة للأكاديمية، لتمكين الطلبة من اكتساب خبرات ميدانية عملية.

سيتمكن زوار جناح الأكاديمية أيضاً من الاطلاع على مجموعة من الدورات التعليمية القصيرة التي تُغطي موضوعات رئيسية، مثل حماية الطفل، الصحة والتغذية، والرعاية المبكرة والتعليم. وتم تصميم هذه الدورات لتلبية احتياجات مقدمي الرعاية العاملين بدوام كامل، إضافة إلى دورات خاصة لأولياء الأمور، مما يتيح توسيع دائرة المستفيدين المهتمين بمجال رعاية الطفولة.

وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة ميرا سعيد الكعبي، رئيس فريق الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة: "تأتي مشاركتنا في معرض نجاح بهدف زيادة الوعي بأهمية تنمية الطفولة كاستثمار حيوي للمستقبل وخيار أكاديمي ومهني واعد في دولة الإمارات. ونسعى من خلال هذا المعرض للتواصل الفعّال مع الطلبة والمهنيين وأولياء الأمور، وتعريفهم بالفرص التي توفرها الأكاديمية للراغبين في المساهمة بتطوير قطاع الطفولة. كما نهدف إلى تعزيز التعاون مع شركاء القطاع لتطوير مبادرات ذات تأثير مستدام على المجتمع".

وفي اليوم الأخير للمعرض، ستنظم الأكاديمية جلسة تحت عنوان "التدريب والتعليم المهني"، تقدمها الدكتورة مريم الحمّادي، مديرة إدارة التدريب والتطوير المهني بالأكاديمية. ستتناول الجلسة محاور رئيسية موجهة للراغبين في بدء مسيرة مهنية ناجحة في مجال تنمية الطفولة وتعزيز النتائج التعليمية والتربوية.

يمكن زيارة جناح الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، القاعة 9، المنصة A08 . لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://nacd.ac.ae/#about-sec.

لمحة حول الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة:

تأسست الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة في عام 2023 بموجب القانون رقم 11 لسنة 2023، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبوظبي. تُعد الأكاديمية مؤسسة أكاديمية رائدة تهدف إلى تعزيز مهارات ومعارف مقدمي الرعاية، بما في ذلك أولياء الأمور والعاملين في مجال الطفولة، مع التركيز على اللغة العربية والتراث الإماراتي والهوية الوطنية كركائز أساسية. تقدم الأكاديمية برنامج الدبلوم المهني لتنمية الطفولة المعتمد من المركز الوطني للمؤهلات ومدته 18 شهرًا، إضافة إلى برامج التدريب والتعليم المستمر في مجالات مثل رعاية وحماية الطفولة، التغذية، والرعاية المبكرة.

-انتهى-

#بياناتشركات