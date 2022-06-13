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دول مجلس التعاون الخليجي

أخبار اقتصادية

مصرف الإمارات المركزي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد في 2023

مصرف الإمارات المركزي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد في 2023
مصرف الإمارات المركزي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد في 2023
أخبار اقتصادية

إنفوجرافك: ماذا توقع البنك الدولي لنمو الدول العربية؟

إنفوجرافك: ماذا توقع البنك الدولي لنمو الدول العربية؟
إنفوجرافك: ماذا توقع البنك الدولي لنمو الدول العربية؟
مؤشرات اقتصادية

الاقتصاد السعودي ينمو 9.9% بالربع الأول من العام

الاقتصاد السعودي ينمو 9.9% بالربع الأول من العام
الاقتصاد السعودي ينمو 9.9% بالربع الأول من العام
سلطنة عُمان

إنفوجرافك: أداء قوي لميزانية عٌمان أول 4 أشهر من 2022

إنفوجرافك: أداء قوي لميزانية عٌمان أول 4 أشهر من 2022
إنفوجرافك: أداء قوي لميزانية عٌمان أول 4 أشهر من 2022
اقتصاد

المركزي الاماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 5.4% هذا العام

المركزي الاماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 5.4% هذا العام
المركزي الاماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 5.4% هذا العام
الإمارات

نمو نشاط القطاع الخاص الإماراتي لأعلى مستوى في 5 أشهر

نمو نشاط القطاع الخاص الإماراتي لأعلى مستوى في 5 أشهر
نمو نشاط القطاع الخاص الإماراتي لأعلى مستوى في 5 أشهر
تجارة

اتفاق الإمارات وإسرائيل في أسطر: إعفاء جمركي يعزز التبادل التجاري

اتفاق الإمارات وإسرائيل في أسطر: إعفاء جمركي يعزز التبادل التجاري
اتفاق الإمارات وإسرائيل في أسطر: إعفاء جمركي يعزز التبادل التجاري
تجارة

الإمارات توقع مع إسرائيل اتفاقية تجارة حرة

الإمارات توقع مع إسرائيل اتفاقية تجارة حرة
الإمارات توقع مع إسرائيل اتفاقية تجارة حرة
أخبار اقتصادية

محافظ المركزي القطري يتوقع نمو الاقتصاد 3.5% هذا العام

محافظ المركزي القطري يتوقع نمو الاقتصاد 3.5% هذا العام
محافظ المركزي القطري يتوقع نمو الاقتصاد 3.5% هذا العام
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