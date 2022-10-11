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بودكاست

اقتصاد

زاوية بودكاست: أسبوع الانخفاضات.. من القطاع الخاص لإنتاج النفط

زاوية بودكاست: أسبوع الانخفاضات.. من القطاع الخاص لإنتاج النفط
زاوية بودكاست: أسبوع الانخفاضات.. من القطاع الخاص لإنتاج النفط
أخبار اقتصادية

زاوية بودكاست: بريطانيا وقصتها .. والغاز مين سربه؟

زاوية بودكاست: بريطانيا وقصتها .. والغاز مين سربه؟
زاوية بودكاست: بريطانيا وقصتها .. والغاز مين سربه؟
أخبار اقتصادية

زاوية بودكاست: معركتين .. وتوقعات

زاوية بودكاست: معركتين .. وتوقعات
زاوية بودكاست: معركتين .. وتوقعات
أخبار سياسية

زاوية بودكاست: جنازة ملكية.. وتحرير ودايع مش رهاين

زاوية بودكاست: جنازة ملكية.. وتحرير ودايع مش رهاين
زاوية بودكاست: جنازة ملكية.. وتحرير ودايع مش رهاين
أخبار اقتصادية

زاوية بودكاست: مؤشرات إيجابية في عالم غير تقليدي

زاوية بودكاست: مؤشرات إيجابية في عالم غير تقليدي
زاوية بودكاست: مؤشرات إيجابية في عالم غير تقليدي
أخبار اقتصادية

زاوية بودكاست: مناصب جديدة وطروحات في الطريق

زاوية بودكاست: مناصب جديدة وطروحات في الطريق
زاوية بودكاست: مناصب جديدة وطروحات في الطريق
أخبار اقتصادية

زاوية بودكاست: تعديلات وزارية واستقالة فجائية

زاوية بودكاست: تعديلات وزارية واستقالة فجائية
زاوية بودكاست: تعديلات وزارية واستقالة فجائية
أخبار اقتصادية

زاوية بودكاست: فوائض ميزانيات عالية وشركات للبيع

زاوية بودكاست: فوائض ميزانيات عالية وشركات للبيع
زاوية بودكاست: فوائض ميزانيات عالية وشركات للبيع
أخبار اقتصادية

زاوية بودكاست: أسعار لسه غالية وحرب تانية جاية؟

زاوية بودكاست: أسعار لسه غالية وحرب تانية جاية؟
زاوية بودكاست: أسعار لسه غالية وحرب تانية جاية؟
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فيديو

فيديو

ما هي الطاقة الاحتياطية للنفط ولماذا يخشى العالم من تراجعها؟

ما هي الطاقة الاحتياطية للنفط ولماذا يخشى العالم من تراجعها؟
ما هي الطاقة الاحتياطية للنفط ولماذا يخشى العالم من تراجعها؟
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بينانس تتوقع الحصول على ترخيص أشمل في دبي خلال 6 أشهر - الرئيس الإقليمي للشركة

بينانس تتوقع الحصول على ترخيص أشمل\u00A0في\u00A0دبي خلال 6 أشهر - الرئيس الإقليمي للشركة
بينانس تتوقع الحصول على ترخيص أشمل\u00A0في\u00A0دبي خلال 6 أشهر - الرئيس الإقليمي للشركة
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الاقتصاد المصري في أرقام: ماذا حدث منذ قرض صندوق النقد في 2016؟

الاقتصاد المصري في أرقام: ماذا حدث منذ قرض صندوق النقد في 2016؟
الاقتصاد المصري في أرقام: ماذا حدث منذ قرض صندوق النقد في 2016؟
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تسهيلات جديدة في نظام التأشيرات في الإمارات.. تنافسية أكثر لسوق العمل؟

تسهيلات جديدة في نظام التأشيرات في الإمارات.. تنافسية أكثر لسوق العمل؟
تسهيلات جديدة في نظام التأشيرات في الإمارات.. تنافسية أكثر لسوق العمل؟
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السياحة في الشرق الأوسط.. تعافي متوقع في 2022

السياحة في الشرق الأوسط.. تعافي متوقع في 2022
السياحة في الشرق الأوسط.. تعافي متوقع في 2022
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كيف يتأثر اقتصاد العراق بالصراع السياسي الحالي؟

كيف يتأثر اقتصاد العراق بالصراع السياسي الحالي؟
كيف يتأثر اقتصاد العراق بالصراع السياسي الحالي؟
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كيف تغيرت حصص مساهمي إعمار في شهر؟

كيف تغيرت حصص مساهمي إعمار في شهر؟
كيف تغيرت حصص مساهمي إعمار في شهر؟
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كيف تحولت دبي إلى تضخم مرتفع بعد سنوات من التضخم السلبي؟

كيف تحولت دبي إلى تضخم مرتفع بعد سنوات من التضخم السلبي؟
كيف تحولت دبي إلى تضخم مرتفع بعد سنوات من التضخم السلبي؟
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الاستحواذات الإماراتية في مصر.. نظرة سريعة

الاستحواذات الإماراتية في مصر.. نظرة سريعة
الاستحواذات الإماراتية في مصر.. نظرة سريعة
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