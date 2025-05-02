بلغت الإيرادات الموحدة خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 186.5 مليون درهم، بزيادة سنوية بلغت 26%

مليون درهم، بزيادة سنوية بلغت 26% القيمة الإجمالية للتداول ترتفع بنسبة 61% على أساس سنوي لتصل إلى 41 مليار درهم

سوق دبي المالي يجذب 19,366 مستثمراً جديداً منهم 86% من الأجانب

المؤسسات الاستثمارية تسجل نسبة 72% من إجمالي قيمة التداول، فيما ساهم المستثمرون الأجانب بنسبة 53 %

دبي– أعلن سوق دبي المالي (ش.م.ع) اليوم عن نتائجه المالية الموحّدة للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، والذي شهد نشاط تداول قياسياً مع استمرار المشاركة القوية من المستثمرين. وحقّق السوق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أعلى متوسط يومي لقيمة التداول منذ أكثر من عقد بقيمة 663 مليون درهم، بزيادة سنوية قدرها 67%، إلى جانب ارتفاع القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 61% لتصل إلى 41 مليار درهم، مقارنة ب 25.5 مليار درهم في الربع الأول من 2024.

وبالتزامن مع هذا الأداء القوي في التداول، بلغت الإيرادات الموحدة لسوق دبي المالي خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 186.5 مليون درهم، مقارنةً مع 148.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2024. واشتملت الإيرادات على 86 مليون درهم من الدخل التشغيلي و100.5 مليون درهم من عوائد الاستثمار والإيرادات الأخرى. وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 134.9 مليون درهم، مقارنةً مع 95.6 مليون درهم في الربع الأول من العام 2024، فيما بلغت المصاريف الإجمالية (باستثناء الضريبة) 51.6 مليون درهم، مقارنةً مع 52.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وصرّح معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي قائلاً: "حافظ سوق دبي المالي على أدائه القوي وثقة المستثمرين العالية، وهو ما انعكس في المستويات القياسية لنشاط التداول، على الرغم من التغيرات السريعة في الأسواق العالمية. وتواصل منظومة أسواقنا المرنة والديناميكية دورها الريادي في ترسيخ مكانة دبي كمركز مالي عالمي. كما نحافظ على التزامنا الثابت بالشفافية وتعزيز الابتكار، وإتاحة فرص مستدامة لكافة أصحاب المصلحة".

الأداء القوي للسوق

استمراراً للزخم الإيجابي في عام 2024، حقّق سوق دبي المالي أعلى متوسط يومي لقيمة التداول منذ أكثر من عشر سنوات عند 663 مليون درهم، بزيادة قدرها 67% مقارنة بـ 398 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024. وجاء ذلك مدفوعاً بحجم تداول وتدفقات رأسمالية قوية، على الرغم من الاضطرابات في الأسواق العالمية والتي أثّرت على معنويات المستثمرين.

ومع نهاية مارس 2025، بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق 897 مليار درهم، بانخفاض طفيف بنسبة 1% مقارنة بنهاية عام 2024. وارتفع متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 33% على أساس سنوي ليصل إلى 13,400 صفقة يومياً، ما يعكس نمواً في السيولة ومشاركة نشطة من قبل المستثمرين.

وفي هذا السياق، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يشكّل الأداء القياسي لسوق دبي المالي خلال الربع الأول من عام 2025 دليلاً ملموساً على قوة نشاط السوق واستقراره وتنوّع قاعدة المستثمرين. كما تعكس مستويات التداول المرتفعة وتدفقات رؤوس الأموال المستمرة ونمو مستويات مشاركة المستثمرين المؤسسيين والدوليين الثقة المتزايدة بسوق دبي المالي ورؤية دبي الاستراتيجية كمركز مالي عالمي رائد. ونتطلع إلى مواصلة هذا الزخم، وتعزيز مستويات السيولة، وتحقيق قيمة مستدامة لكافة المشاركين في السوق".

مشاركة قوية من المستثمرين

حافظ إقبال المستثمرين على زخمه خلال الشهور الأولى من هذا العام، حيث استقطب سوق دبي المالي 19,366 مستثمراً جديداً خلال الربع الأول، 86% منهم من الأجانب. وساهم المستثمرون الأجانب بنسبة 53% من إجمالي قيمة التداول، في حين حافظت نسبة ملكيتهم على استقرارها عند 21% من إجمالي القيمة السوقية.

كما استمرت الثقة القوية والمتزايدة لدى المستثمرين من شريحة المؤسسات، إذ شكّلت تداولاتها نسبة 72% من إجمالي قيمة التداول، مقارنة بنسبة 65% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعزز جاذبية السوق لشريحة واسعة ومتنوعة من المستثمرين العالميين.

نبذة عن سوق دبي المالي

تأسّس سوق دبي المالي (DFM) كمؤسسة عامة ذات صفة اعتبارية مستقلة، وهو سوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة، وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى، محلية أو غير محلية، يقبلها السوق. بدأ سوق دبي المالي عملياته في 26 مارس 2000، وبعد طرحه العام الأولي في نوفمبر 2006 من خلال عرض 1.6 مليار سهم، وهو ما يمثل نسبة 20% من رأسماله المدفوع بقيمة 8 مليارات درهم، أصبح سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة، وأدرجت أسهمه في 7 مارس 2007 برمز التداول (DFM). واعتبارًا من نفس العام، أصبح أول سوق متوافق مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم. وتمتلك حكومة دبي نسبة 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام، وتمثل الحكومة في هذه الحصّة شركة بورصة دبي المحدودة. www.dfm.ae

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