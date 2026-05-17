إبرام أكثر من 60 اتفاقية استراتيجية تتجاوز قيمتها 40 مليار درهم من الالتزامات عبر القطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية، وتكنولوجيا الفضاء، والتعدين، والعقارات، والطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ما يعزز دور الشركة العالمية القابضة كمحرك رئيسي لنمو القطاع الصناعي والفرص الاستراتيجية

من أبرز الإعلانات خلال الحدث: توقيع "ألفا ظبي" و"تعزيز" اتفاقية تعاون استراتيجية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي في مجال الكيماويات الصناعية، وتوقيع "إن إم دي سي إنفرا" اتفاقية هندسة ومشتريات وإنشاءات بقيمة 1.05 مليار درهم مع لانتانيا لمحطة تحلية المياه في الفجيرة، إلى جانب شراكة بين "إن إم دي سي إنيرجي" و"بروج" لدعم مشاريع حيوية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية من خلال توفير حلول متقدمة لطلاء أنابيب الصلب، وتوقيع "إن آر تي سي" اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة الإمارات للوجبات السريعة لتعزيز توريد المنتجات الطازجة عالية الجودة ودعم ممارسات توريد الأغذية المستدامة في مختلف أنحاء دولة الإمارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شبكات القيمة الديناميكية وتعزيز النمو المستدام، مشاركتها في منتدى "اصنع في الإمارات 2026" على مدار أربعة أيام حافلة بالابتكار والتعاون على مستوى القطاعات وشراكات تجاوزت 40 مليار درهم من الالتزامات. واستقطب جناح الشركة العالمية القابضة خلال الحدث نحو 100,000 زائر، وجمع أكثر من 40 من الشركات التابعة لها، ليشكّل منصة محورية للتفاعل بين قادة الصناعة وصنّاع القرار والشركاء العالميين، إلى جانب إبرام الشركة أكثر من 60 اتفاقية وشراكة استراتيجية، وتنظيم ما يزيد عن 40 جلسة تفاعلية شارك فيها أكثر من 70 خبيراً ومتحدثاً، ما عزز الدور الريادي للشركة العالمية القابضة في صياغة المشهد الصناعي المزدهر في دولة الإمارات.

وشكّلت مساحة إبرام الصفقات (Deal Space) التابعة للشركة خلال الحدث منصةً لتسريع تنفيذ الشراكات، حيث تم الإعلان عن شراكات عبر قطاعات متعددة تشمل التكنولوجيا، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والأمن الغذائي. ومن أبرز هذه الإعلانات توقيع "ألفا ظبي" و"تعزيز" اتفاقية تعاون استراتيجية بقيمة 36.7 مليار درهم في استثمارات الكيماويات الصناعية، وتوقيع "إن إم دي سي إنفرا" اتفاقية هندسة ومشتريات وإنشاءات بقيمة 1.046 مليار درهم مع لانتانيا لمحطة تحلية المياه في الفجيرة، إلى جانب شراكة بين"إن إم دي سي إنيرجي" و"بروج" لدعم تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، من خلال توفير حلول متقدمة لطلاء أنابيب الصلب، إضافة إلى تعاون استراتيجي بين "إن آر تي سي" وشركة الإمارات للوجبات السريعة لتعزيز ممارسات التوريد المستدام للأغذية وتوفير المنتجات الطازجة عالية الجودة في منظومة الغذاء المحلية بدولة الإمارات، واتفاقية بين مجموعة "تو بوينت زيرو" وكل من "آي إس إي إم" ومجموعة كيزاد لتطوير منشأة جديدة لتصنيع مواد التغليف في أبوظبي، وعدد من المبادرات الأخرى، ما يعكس تركيز الشركة العالمية القابضة المستمر على بناء منصات قابلة للتوسع وتعزيز الترابط والتكامل بين القطاعات، ودعم القدرات الصناعية على المدى الطويل. وشكلت إعلانات الشركة خلال الحدث دليلاً على تنامي دورها ومساهمتها في ربط القدرات الصناعية برأس المال الاستراتيجي والتقنيات المتقدمة، بما يدعم التحول الاقتصادي طويل الأمد لدولة الإمارات.

وفي موازاة ذلك، وفّرت مساحة الحوار (Exchange Hub) منصة للنقاشات التفاعلية، حيث استضافت حوارات شيقة حول مواضيع شملت مصانع الذكاء الاصطناعي السيادية وتعزيز سلاسل الإمداد المرِنة والنمو المستدام، وصولاً إلى التصميم المستقبلي للمناطق الحرة وتوطيد الشراكات الاقتصادية بين الإمارات والمكسيك. وسلّط المتحاورون الضوء على الأهمية المتزايدة لمواءمة الاستثمارات مع القدرات التشغيلية، بما يدعم التنافسية الاقتصادية على المدى الطويل.

وتوزّعت أيام الحدث في جناح الشركة العالمية القابضة على محاور استراتيجية محددة تتماشى مع الأولويات والرؤية الوطنية. وانطلق برنامج الحدث في اليوم الأول تحت شعار "الثقة عبر الاستمرارية"، مسلطاً الضوء على أهمية الأنظمة المرنة واستمرارية تدفقات رأس المال والتجارة، وأقيم اليوم الثاني تحت شعار "الإمارات أولاً" مع التركيز على التوطين وتوسيع القدرات الصناعية المحلية. أما اليوم الثالث فاتخذ شعار "تحويل رأس المال إلى قدرات"، حيث تمحور النقاش حول كيفية الاستفادة من الاستثمارات لبناء المنصات وتطوير البنية التحتية وتنمية الكوادر. واختُتمت الفعاليات في اليوم الرابع تحت شعار "هندسة المستقبل"، حيث تم تسليط الضوء على التقنيات المتقدمة والشراكات العالمية ودورها في تمكين الجيل القادم من منظومات النمو في دولة الإمارات.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "يشكل منتدى "اصنع في الإمارات 2026" محطة مهمة في مسار التحول الصناعي في دولة الإمارات، حيث أصبحت المرونة، وتنمية القدرات، والتعاون الاستراتيجي عوامل أكثر أهمية لتحقيق النمو طويل الأمد. وفي الشركة العالمية القابضة، يتمحور دورنا حول ربط رأس المال بالقدرات التشغيلية، بما يضمن تحويل الاستثمارات إلى سلاسل إمداد مرنة وصناعات وطنية أقوى، ومنصات مستقبلية قابلة للتوسع".

وأضاف: "من خلال مشاركة أكثر من 40 شركة تابعة لمجموعتنا في جناح الشركة العالمية القابضة هذا العام، أكدنا خلال الأيام الأربعة الماضية أهمية نموذج شبكات القيمة الديناميكية ودوره المحوري الذي يتجاوز الاستثمارات المنفردة، نحو بناء منظومات متكاملة عبر قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، والبنية التحتية، والخدمات المالية، وقطاع المستهلك. وفي المرحلة القادمة، ستواصل الشركة دعم النمو والتقدم، من خلال تسهيل الشراكات العالمية وتوظيف رأس المال والخبرات لدعم الأولويات الوطنية في دولة الإمارات، والمساهمة في بناء اقتصاد أكثر ترابطاً وتنافسية وجاهزية للمستقبل".

وبصفتها شريكاً استراتيجياً لبرنامج القيمة الوطنية المضافة في دولة الإمارات، واصلت الشركة العالمية القابضة تأكيد التزامها بدعم التوطين، وتعزيز القدرات الصناعية، وترسيخ المرونة الاقتصادية طويلة الأمد، من خلال أداء الشركات التابعة لها، حيث حققت "إن إم دي سي إنيرجي" درجة متقدمة بلغت 85.16% ضمن البرنامج، ما يعكس مساهمتها في تعزيز القدرات الصناعية والبنية التحتية لقطاع الطاقة. كما سجلت "الدار العقارية" درجة 71.08%، ما يؤكد دورها في دعم التنمية العمرانية المستدامة، فيما حققت "مجموعة تروجان للإنشاءات" درجة 62%، تأكيداً لمساهمتها المستمرة في تطوير قدرات التصنيع المحلي، والقدرات الهندسية، ونمو قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات.

ومع اختتام فعاليات "اصنع في الإمارات 2026"، تؤكد الشركة العالمية القابضة التزامها بمواصلة دعم الأجندة الصناعية لدولة الإمارات من خلال تعزيز القيمة الوطنية المضافة وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية. ومن خلال شبكتها المتنامية من المنصات الصناعية والتكنولوجية والبنية التحتية والمنصات المالية، تواصل الشركة العالمية القابضة مواءمة توظيف رؤوس الأموال العالمية مع الأولويات الوطنية، بما يعزّز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.

أبرز الإعلانات والمبادرات:

" ألفا ظبي" و"تعزيز" توقّعان اتفاقية تعاون استراتيجية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي في مجال الكيماويات الصناعية: أبرمت "ألفا ظبي القابضة" و"تعزيز" اتفاقية تعاون استراتيجية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي تقريباً في مجال الكيماويات الصناعية، في خطوة تدعم الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات وتعزز سلاسل القيمة المحلية في قطاعات التصنيع والكيماويات .

"إن إم دي سي إنفرا" توقّع اتفاقية هندسة ومشتريات وإنشاءات بقيمة 1.046 مليار درهم لمحطة "الفجيرة 1 لتحلية المياه": وقّعت "إن إم دي سي إنفرا" اتفاقية هندسة ومشتريات وإنشاءات بقيمة 1.046 مليار درهم مع ذراع التطوير التابع للاتحاد للماء والكهرباء و"لانتانيا أجواس" لمحطة "الفجيرة 1 لتحلية المياه"، ما يسهم في تعزيز الأمن المائي طويل الأمد في دولة الإمارات ودعم مستهدفات تطوير البنية التحتية المستدامة.

شراكة بين "إن إم دي سي إنيرجي" و"بروج" لدعم تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية: تهدف "إن إم دي سي إنيرجي" و"بروج" إلى المساهمة في تطوير البنية التحتية الحيوية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات من خلال توفير حلول متقدمة لطلاء أنابيب الصلب.

دور محوري لكل من "غذاء" و"إن آر تي سي" و"مزارع العين" في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات: تم توقيع اتفاقيات في قطاع الأغذية مدعومة من شركة "غذاء"، وبقيادة كل من "إن آر تي سي" و"مزارع العين"، بهدف توسيع إنتاج الأغذية الطازجة محلياً، وتعزيز سلاسل الإمداد الوطنية، ودعم قنوات التوزيع في قطاعي الضيافة والتجزئة، إلى جانب تطوير أنظمة غذائية مستدامة على مستوى الدولة. وتعزز هذه الاتفاقيات دور الشركة العالمية القابضة في إرساء بنية تحتية غذائية محلية مرنة، بما يدعم المستهلكين وقطاع الأعمال، ويسهم في تحقيق مستهدفات وتطلعات دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي على المدى الطويل.

شراكة بين "إن آر تي سي" وشركة الإمارات للوجبات السريعة لتعزيز التوريد المستدام للأغذية: وقّعت "إن آر تي سي" وشركة الإمارات للوجبات السريعة اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى تعزيز توريد المنتجات الطازجة عالية الجودة عبر عمليات شركة الإمارات للوجبات السريعة، بما يدعم ممارسات التوريد المستدام، ويرسّخ كفاءة سلاسل الإمداد، ويعزّز معايير جودة الغذاء في مختلف أنحاء الدولة.

شراكة بين "تو بوينت زيرو" و"آي إس إي إم" و"كيزاد" لتطوير منشأة لتصنيع مواد التغليف: وقّعت مجموعة "تو بوينت زيرو" مذكرة تفاهم مع "آي إس إي إم" ومجموعة كيزاد لتطوير منشأة جديدة لتصنيع مواد التغليف في أبوظبي، بما يدعم التوطين وتعزيز القدرات التصنيعية المتقدمة في الدولة.

إطلاق "بنك ريم"، الجيل الجديد من المصارف الرقمية في دولة الإمارات: أعلنت الشركة العالمية القابضة عن إطلاق "بنك ريم"، وهو مؤسسة مالية رقمية بالكامل تهدف إلى تقديم حلول مصرفية سلسة قائمة على التكنولوجيا للأفراد والشركات وشركات التكنولوجيا المالية. وتمثل هذه الخطوة تحولاً نوعياً، حيث تُعد المرة الأولى التي تنجح فيها شركة تمويل في الدولة في التحول إلى مصرف مجتمعي مرخّص، ما يعزز المنظومة المالية في دولة الإمارات .

" برجيل القابضة" تكشف عن مشروع طبي متكامل لتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية: أعلنت "برجيل القابضة" عن إطلاق مشروع طبي متكامل جديد يهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المتقدمة وتعزيز البنية التحتية الطبية في الدولة، ما يعكس التزام المجموعة بالابتكار وجودة الرعاية وبناء قدرات مستدامة في مجال الرعاية الصحية.

مشاركة واسعة للشركات التابعة والشركات الزميلة في محفظة الشركة العالمية القابضة في "اصنع في الإمارات 2026": شملت الشركات المشاركة في الحدث "ألفا ظبي القابضة" ومجموعة "إن إم دي سي جروب"، والدار العقارية، ومجموعة "تو بوينت زيرو"، و"إنترناشيونال ريسورسيسز هولدينغ"، و"إي بوينت زيرو"، والسويدي إلكتريك، و"إي إتش سي"، و"إم إم جي" و"أومورفيا"، و"آي إس إي إم"، و"الإمارات للتنقل"، ومجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات"، و"الصير مارين"، و"بيور هيلث"، و"غذاء"، ومجموعة مزارع العين، و"إن آر تي سي"، ومخازن زي العالمية، و"أسماك"، و"الدولية للصناعات الغذائية"، و"أيبيكس للاستثمار"، و"إينركاب"، وبرجيل القابضة، والدولية للأوراق المالية و"إميركوم"، و"سيريوس إنترناشيونال هولدينغ"، و"إيسيا سوفت"، و"إنفينيا"، و"دي دي إس سي"، "وبيانات إنجينيرنغ" و"بنك ريم"، و"ساند داينامكس"، و"فيرست تك"، و"شوري"، و"سلاش داتا"، و"زيلو"، و"مجموعة تروجان للإنشاءات"، و"سترافيكا"، و"سايبرغيت"، و"بيكو"، و"أدفوك"، و"رأس الخيمة للإسمنت"، و"إيفزا" و"أليريا" و"مارلان سبيس"، و"أوربت ووركس".

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، وتعد الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 855 مليار درهم (أي ما يعادل 233 مليار دولار أمريكي تقريباً). وتُمثل المجموعة اليوم جيلاً جديداً من الشركات الاستثمارية من خلال محفظة تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة تعمل في 4 قطاعات رئيسية، وهي التكنولوجيا، والبنية التحتية، والخدمات المالية، وقطاع المستهلك.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على الربط والتكامل بين الأصول ضمن محفظتها الاستثمارية والبحث عن الفرص الواعدة، بما يمكنها من الاستفادة من شبكات قيمة ديناميكية عبر مختلف القطاعات، وإطلاق إمكانات أقوى على مستوى المجموعة.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

