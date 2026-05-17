القاهرة، أعلنت اليوم شركة ڤاليو، الشركة الرائدة لتكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، عن توقيع اتفاقية شراكة مع «التوكيل دوت كوم»، منصة رقمية شاملة لخدمات السيارات في مصر، من خلال ذراعها المتخصص «Valu Shift». وتهدف هذه الشراكة إلى إطلاق أول منصة متكاملة للتجارة الإلكترونية للسيارات الجديدة في السوق المصري؛ مما يتيح للعملاء تجربة رقمية فريدة لحجز وشراء وتمويل سياراتهم عبر واجهة واحدة سهلة الاستخدام.

وتمثل هذه الشراكة نقلة نوعية تحوّل النماذج التقليدية والمجزأة لتجارة السيارات إلى منظومة رقمية موحدة. فمن خلال دمج خدمات «Valu Shift» مباشرة في منصة «التوكيل دوت كوم»، ستساهم هذه المبادرة في تعزيز الشفافية وتقليص الفجوة بين المشترين وجهات التمويل. كما تتيح المنصة للعملاء استكشاف طرازات السيارات الجديدة، واستخدام أدوات مقارنة دقيقة، والاطلاع على الأسعار الرسمية، مع ميزة تنافسية تتمثل في إمكانية الحصول على موافقة تمويلية مسبقة خلال ساعة واحدة فقط.

وفي هذا السياق، صرح مصطفى الصحن، رئيس قطاع المخاطر بشركة ڤاليو، أن هذه المبادرة تعد بمثابة خطوة محورية في تعزيز دور «Valu Shift» في قطاع تمويل السيارات في مصر. وأشار الصحن إلى أهمية الشراكة مع «التوكيل دوت كوم»، التي ستمكن «Valu Shift»، من منح العملاء موافقات تمويلية مسبقة في غضون ساعة واحدة فقط، مما يوفر لهم تجربة رقمية شاملة وموثقة تغنيهم عن التعامل مع جهات متعددة. كما أضاف الصحن أن دمج الحلول التمويلية مباشرةً في تجربة شراء السيارات الجديدة لا يهدف فقط إلى تبسيط الإجراءات، بل يعزز أيضًا مستويات الشفافية والكفاءة، ويسهل الوصول إلى خدمات سوق السيارات المصري.

ومن جانبه، صرح علي شعبان، مؤسس منصة «التوكيل دوت كوم»، أن إطلاق منصة تجارة إلكترونية لبيع السيارات يقدم نموذج أعمال مبتكر يعيد صياغة سوق السيارات في مصر بالكامل. وأضاف شعبان أن هدف المنصة هو توفير تجربة شراء متكاملة تتسم بأعلى معايير الشفافية؛ إيمانًا منها بأن التحول الرقمي الحقيقي يتطلب دمج عمليات البيع والتمويل والتأمين في منظومة موحدة، وهو ما نجحت المنصة في تأسيسه بالفعل. كما أشار شعبان إلى أن الشراكة مع ڤاليو تمثل ركيزة أساسية في هذا النموذج، حيث توفر حلولاً تمويلية مرنة وسريعة لتعزيز ثقة العملاء وتبسيط الإجراءات المعقدة.

وإلى جانب الحلول التمويلية، توفر المنصة تغطية تأمينية شاملة تتيح للمستخدمين الاختيار من بين باقات تنافسية تقدمها كبرى شركات التأمين في مصر. ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين الراسخ بتسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع اعتمد طويلًا على المعاملات التقليدية، مع التركيز على تلبية تطلعات قاعدة متنامية من العملاء الباحثين عن حلول رقمية متكاملة في السوق المصري.

عن شركة «ڤاليو»:

تقدم شركة ڤاليو (الاسم القانوني: U Consumer Finance S.A.E) كود (EGX: VALU.CA)، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات. تُعد ڤاليو أول شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة في التمويل الاستهلاكي التي يتم إدراجها في البورصة المصرية (EGX)، وذلك بالإضافة إلى استحواذ شركة أمازون على حصة مباشرة بها، وهو ما يعكس مسيرة نموها القوية ونموذج أعمالها الابتكاري.

وتنفرد الشركة بتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 9,500 نقطة بيع وموقع إلكتروني، وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء، والخدمات التعليمية، والصحية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرامج القروض النقدية والادخار والاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه من خلال منتجاتها الفريدة «Valu Invest» وصندوق AZ Valu وتطبيق EFG Hermes ONE و«شقلباظ» و«Ulter»، و Shop'IT.

وتقوم الشركة بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المالية للشركات من خلال منصة ڤاليو بيزنس. كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة تيتانيوم الائتمانية الجديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وبطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا لتوسيع باقة حلول الدفع، بهدف تزويد عملائها بأكثر الحلول مرونة وسهولة وشمولًا، وهو ما يرسخ مكانة ڤاليو كأفضل مقدمي الخدمات المالية التي تلبي جميع احتياجات العملاء. كما تتسم ڤاليو، الحائزة على الجوائز التقديرية العالمية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتباع فكر متطور، وتنفرد بمجموعة من أفضل الكوادر والكفاءات الذين يكرسون أنفسهم لتصميم حلول مالية ابتكارية ملائمة لتلبية متطلبات العملاء دائمة التغير.

وقد قامت ڤاليو مؤخرًا بإطلاق خدماتها في الأردن في مايو 2026 بموجب رخصة تمويل متخصص، وذلك بعد الحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي الأردني، لتقدم لعملائها حلولاً تمويلية ميسرة.

لمعرفة المزيد عن ڤاليو، يرجى زيارة www.valu.com.eg

