دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة : أعلنت الوطنية العقارية، الذراع العقاري لشركة الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار في دولة الإمارات، عن وصول نسبة الإنجاز في مشروع "399 هيلز بارك" إلى 97%، ليقترب من تقديم تجربة سكنية عصرية ترتقي بمفاهيم الحياة الحضرية في واحدة من أكثر الوجهات السكنية تميزًا في دبي، وهي دبي هيلز استيت.

ويجسد المشروع رؤية الشركة في تطوير مساحات معيشية تجمع بين التصميم العصري والراحة، ضمن بيئة متكاملة تلبي تطلعات أنماط الحياة الحديثة.

وبهذه المناسبة، صرح محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: "تعكس مؤشرات السوق العقارية في دبي قوة الزخم الاستثماري واستمرار الطلب على المشاريع السكنية والتجارية عالية الجودة. فقد تجاوزت قيمة المبيعات الإجمالية خلال عام 2025 حاجز 540 مليار درهم إماراتي، بنمو سنوي بلغ 25%، فيما تخطى عدد التعاملات 200 ألف عملية، بزيادة قدرها 18% مقارنة بعام 2024. كما استحوذت مبيعات المشاريع على الخريطة على أكثر من 70% من إجمالي التعاملات، ما يعكس الثقة المتواصلة للمستثمرين في المشاريع الجديدة"

وبالبناء على هذا الأساس القوي، فإن الربع الأول من العام 2026 قد حافظ على التوجه التصاعدي، حيث وصلت أحجام المبيعات إلى ما يقارب 145 مليار درهم إماراتي وأحجام التعاملات قد تجاوزت 58 ألف عملية بيع وشراء، ما يعكس تواصل النمو السنوي ويعزز مكانة دبي كأحد أكثر الأسواق العقارية العالمية التي تستقطب اهتمام المستثمرين بفضل طبيعتها التي تتميز بالمرونة.

وأضاف محمد قاسم العلي: "يدفعنا هذا التوجه التصاعدي لنشاط السوق إلى تطوير المزيد من المجمعات السكنية ذات الجودة العالية بما فيها مشروع 399 هيلز بارك، لتلبية احتياجات أساليب الحياة المتطورة بالتوازي مع تقديم عائد استثماري جاذب كأولوية لدى الشركة عند تصميم وتطوير مشاريعها."

ويضم المشروع برجين سكنيين بتصاميم معمارية حديثة، محاطين بمساحات خضراء ومرافق مجتمعية تعزز جودة الحياة اليومية، وقد شهد إقبالًا قويًا من المستثمرين، حيث تم بيع أحد البرجين بالكامل، في مؤشر واضح على جاذبيته للمستثمرين والمستخدمين النهائيين. وفي إطار استراتيجيتها الاستثمارية، ستحتفظ الشركة بملكية البرج الثاني كأصل مدر للدخل بما يعزز من قوة محفظتها العقارية، وذلك بالتوازي مع استعداد "الوطنية العقارية" لإطلاق مشاريع جديدة تعكس رؤيتها في تقديم تجارب سكنية متكاملة تجمع بين الفخامة والقيمة الاستثمارية، تماشيًا مع استمرار الطلب القوي على المشاريع السكنية الراقية في دبي.

نبذة حول شركة الوطنية العقارية

شركة الوطنية العقارية، هي شركة تابعة لشركة الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. تساهم الوطنية العقارية بشكل أساسي في تطوير المشاريع العقارية السكنية في جميع أنحاء مدينة دبي. وتشتهر الشركة بمشاريعها السكنية الراقية والفريدة من نوعها. وهي تمتلك بعض أبرز المشاريع العقارية في دبي مثل كاسا فاميليا وكازا فلوريس وشقق إيدن في موتور سيتي وأبراج سكاي كورتس وفيلات الأندلس والعديد من الأصول الأخرى.

يتمثل هدف الشركة في إنشاء مشاريع عقارية مبتكرة توفر أعلى مستوى من المعيشة في أهم المواقع في المدينة.

