من شأن اتفاقية الاستحواذ على مجموعة سي إم دي، الواقعة في جنوب إيطاليا، أن تمنح مجموعة ايدج وصولاً مباشراً إلى أكثر من 35 عاماً من الخبرة المتخصصة والتميّز الصناعي في تطوير وتصنيع المحركات المكبسية، بما يرسّخ دعائم إنشاء قاعدة أوروبية متقدمة وعالية الجودة لإنتاج المحركات وأنظمة الدفع.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة / أتيلا، إيطاليا ، أعلنت مجموعة ايدج، إحدى المجموعات الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة Costruzioni Motori Diesel S.p.A. (CMD) الإيطالية، المتخصصة في تصميم النماذج الأولية وتطوير أنظمة الدفع المتقدمة للتطبيقات الخاصة بقطاعات السيارات والطيران والقطاع البحري. وأُقيمت مراسم التوقيع في منشأة شركة سي إم دي بمدينة أتيلا بمنطقة بازيليكاتا جنوب إيطاليا، بحضور ممثلين عن الجانبين وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين.

وتُمثل الاتفاقية، التي تخضع لشروط الإغلاق المعتادة والحصول على الموافقات التنظيمية والحكومية ذات الصلة، خطوة استراتيجية محورية تدعم خطط مجموعة ايدج الرامية إلى توسيع حضورها في مجالات الهندسة المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وحلول الطاقة المستقبلية. ومن المتوقع أن تستفيد مجموعة سي إم دي، المعروفة بخبرتها العريقة في مكونات المحركات الدقيقة وتقنيات منظومات نقل الحركة، من رفع الاستثمارات الرأسمالية وإتاحة الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية جديدة، إلى جانب الاستفادة من القدرات العالمية التي تتمتع بها مجموعة ايدج. وفي المقابل، ستُسهم سي إم دي بإرثها الصناعي الممتد لأكثر من 35 عاماً في تطوير وتصنيع محركات عالية الأداء والجودة للاستخدامات البرية والبحرية والجوية.

وفي هذا الصدد، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: “يمثل إبرام هذه الاتفاقية مع سي إم دي خطوة استراتيجية مهمة نحو تأسيس مركز أوروبي متطور وعالي الكفاءة لأنظمة الدفع، بما يعزز البصمة الصناعية العالمية لمجموعة ايدج ويُكمل منظومتها التصنيعية المتقدمة. ومن خلال الاستفادة من الخبرات الراسخة التي تمتلكها مجموعة سي إم دي في مجال المحركات المكبسية وتقنيات الدفع المتقدمة، سنعمل على تسريع تطوير منتجات تنافسية وجاهزة للتصدير، قادرة على تلبية أكثر المتطلبات التقنية والتشغيلية صرامة لدى عملائنا في قطاعات الطيران والسيارات والقطاع البحري.”

وأكدت مجموعة ايدج خططها لتوسيع القدرات التصنيعية لمجموعة سي إم دي، وتسريع برامج البحث والتطوير، وتعزيز موقعها الريادي في مجالي أنظمة الدفع التقليدية وأنظمة الدفع المستقبلية من الجيل القادم. وقد صُممت الصفقة لتحقيق تكامل استراتيجي شامل من خلال الجمع بين الإرث الهندسي والصناعي العريق لمجموعة سي إم دي، والانتشار العالمي والقوة المالية والخبرات التقنية المتقدمة التي تتمتع بها مجموعة ايدج.

ومن جانبه، قال ماريانو نيغري، الرئيس التنفيذي لمجموعة سي إم دي: “يمثل توحيد الجهود مع مجموعة ايدج فرصة صناعية استراتيجية بالغة الأهمية لسي إم دي ولموظفينا وشركائنا. وبدعم من ايدج، سنتمكن من توسيع نطاق تقنياتنا، وتعزيز حضورنا الدولي، وزيادة استثماراتنا في مجالات الابتكار والتطوير، مع الحفاظ في الوقت ذاته على جذورنا الصناعية الإيطالية وترسيخ التزامنا الراسخ بالجودة والموثوقية والتميّز التكنولوجي.”

وأكد قادة المؤسستين رؤيتهما المشتركة القائمة على الابتكار والاستدامة وتحقيق قيمة طويلة الأمد، بما يدعم النمو المستدام والتقدم التكنولوجي عبر مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة. ومن المتوقع أن تسهم المنصة المشتركة في تعزيز القدرة على تلبية المتطلبات المتنامية والمتطورة في قطاعات السيارات والطيران والقطاع البحري والصناعة، إلى جانب تسريع وتيرة الابتكار وتطوير حلول دفع متقدمة تلبي احتياجات الأسواق العالمية المستقبلية.

وتأسست مجموعة سي إم دي عام 1989 على يد عائلة نيغري، التي يمتد إرثها في صناعة المحركات إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، وقد كرّست الشركة أكثر من 35 عاماً لتطوير وتصميم النماذج الأولية والمحركات المكبسية عالية الأداء لقطاعات السيارات والطيران والقطاع البحري. واكتسبت سي إم دي مكانة دولية مرموقة بفضل دقتها الهندسية العالية، وابتكاراتها التقنية المتقدمة، والتزامها الصارم بأعلى معايير الجودة الصناعية.

وحتى استكمال الصفقة، المتوقع إتمامها بحلول نهاية العام الجاري، ستواصل سي إم دي العمل كشركة مستقلة تحت إدارة فريقها الحالي، بما يضمن استمرارية العمليات والخدمات المقدمة للعملاء والموردين والموظفين دون انقطاع. وعقب إتمام الصفقة، ستعمل مجموعة ايدج والمساهمون الحاليون في سي إم دي، الذين سيحتفظون بحصة أقلية مؤثرة في الشركة ويواصلون تولي أدوار إدارية رئيسية، بصورة مشتركة على إعداد خطة تكامل شاملة تهدف إلى تعظيم أوجه التكامل الصناعي، وحماية المعارف والخبرات الحيوية، وتسريع تطوير ونشر منظومة متكاملة من حلول الدفع المتقدمة عبر قطاعات الطيران والسيارات والقطاع البحري.

عن ايدج

أطلقت ايدج في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكبر المجموعات الريادية على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد أسست المجموعة بهدف تطوير الحلول الابداعية والمبتكرة للقطاع الدفاعي والمساهمة في دفع التطور والتغيير في العديد من القطاعات الرئيسية. حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

تُركز مجموعة ايدج خصيصاً على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جهودها لتطوير القدرات السيادية سواء لتصديرها عالمياً أو لتعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال تعاونها الوطيد مع مشغلي الخطوط الأمامية والشركاء العالميين وتطوير التكنولوجيا الحديثة مثل القدرات المستقلة، والأنظمة المادية السيبرانية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة edgegroup.com

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

المكتب الإعلامي لدى مجموعة ايدج

media@edgegroup.ae

-انتهى-

#بياناتشركات