أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم كل من شركة جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز (GIP)، التابعة لشركة بلاك روك، وشركة العماد القابضة "لِعماد"، المنصة السيادية الاستثمارية التابعة لحكومة أبوظبي، ومجموعة "أدنوك"، وشركة "تماسيك القابضة" عن شراكة استثمارية في قطاع البنية التحتية، تهدف للاستفادة من اتساع نطاق الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة وسط آسيا، واغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتهدف الشراكة المقترحة إلى الاستثمار في فرص عالية الجودة في عدد من قطاعات البنية التحتية الرئيسية، تشمل الطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والمياه، وإدارة النفايات، وذلك استجابةً للطلب المتزايد في الأسواق المستهدفة.

وتسعى هذه الشراكة لبناء محفظة استثمارية متنوعة، تستهدف تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد. وتشمل الشراكة أصول البنية التحتية القائمة والأصول تحت الإنشاء، بهدف تحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأمد من خلال استثمارات البنية التحتية القابلة للنمو.

من جانبه، قال بايو أوغونليسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز: "يؤكد إطلاق هذه الشراكة مع لِعماد وأدنوك وتماسيك التزامنا الراسخ بدعم الاستثمار في منطقة الخليج ووسط آسيا. ونتطلع إلى مواصلة مسيرتنا المشتركة نحو تعزيز الابتكار ودعم النمو الاقتصادي، من خلال تطوير مشاريع البنية التحتية بمعايير عالمية، لتعزيز المرونة الاقتصادية ودعم النمو".

من جهته، قال جاسم بوعتابه الزعابي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة لِعماد: "يُعد قطاع البنية التحتية أحد الركائز الرئيسة في استراتيجيتنا الاستثمارية، لا سيما في الأسواق التي يرتكز فيها الطلب على المشاريع الحيوية المستدامة. وتُسهم هذه العوامل في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات طويلة الأجل، بما يشمل مشاريع البنية التحتية المعتمدة على التوسع الحضري، والتحول الرقمي، والنمو القائم على تحسّن الإنتاجية. ومن خلال شراكتنا مع جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز وأدنوك وتماسيك القابضة، نجمع بين الخبرات الاستثمارية العالمية وفهم متطلبات السوق المحلي، ضمن نهج منضبط وطويل الأمد، يهدف إلى دعم تطوير أصول مرنة تتماشى مع الطلب الإقليمي".

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات ببناء شراكات نوعية تساهم في تسريع مسارات التطور، تستمر ’أدنوك‘ في ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة كشركة طاقة تركز على النمو والتقدم، وتواصل العمل على ضمان أمن الطاقة وتعزيز المرونة الاقتصادية وخلق قيمة مستدامة. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية المقترحة مع كل من ’جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز‘ و’لِعماد‘ و’تماسيك القابضة‘، إلى تنفيذ استثمارات منضبطة ضمن مجموعة متنوعة من الفرص عالية الجودة، بالاستفادة من خبرات ’أدنوك‘ وسجلها الحافل في العمل مع شركاء موثوقين، وتنفيذ المشروعات وإدارة البنية التحتية، والتمويل، بالإضافة إلى خبرتها الواسعة في توظيف رأس المال لخلق مصادر دخل جديدة وقيمة طويلة الأمد".

وبدوره، قال تشيا سونغ هوي، الرئيس التنفيذي لشركة تماسيك جلوبال إنفستمنتس: "تمثل البنية التحتية الأساسية أحد أهم المجالات التي تركز عليها أنشطتنا، خاصة في ظل تزايد الطلب على البنية التحتية الحديثة والمرنة على مستوى العالم. يسعدنا التعاون مع جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز ولِعماد وأدنوك، لدعم تكامل خبراتنا والاستفادة من الفرص الاستثمارية عالية الجودة في هذا القطاع. وتعكس هذه الشراكة اهتمامنا المتزايد في دول الخليج والمنطقة بشكل عام، ومساعينا المستمرة للتعاون مع شركاء تجمعنا بهم رؤية واحدة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى البعيد".

وترتكز هذه الشراكة على دعائم رئيسية تتمثل في الارتقاء بكفاءة التنفيذ التشغيلي، وترسيخ أطر الحوكمة، وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ومن خلال هذا التعاون، يهدف الشركاء إلى تسريع وتيرة تطوير وتوسيع أصول البنية التحتية الحيوية، والمساهمة في بناء منظومة بنية تحتية مرنة وجاهزة للمستقبل في الأسواق المستهدفة. ويشار إلى أن الشراكة تخضع لاستكمال الاتفاقيات النهائية.

وتعكس هذه الشراكة استمرار اهتمام المستثمرين العالميين بدولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة، باعتبارها وجهات رئيسة للاستثمارات طويلة الأجل في بيئة عمل متطورة، تعتمد على أسس اقتصادية متينة، مدعومةً بتوفر فرص استثمارية مجدية.

نبذة عن جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز (GIP)، التابعة لبلاك روك

تُعد جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز (GIP)، التابعة لشركة بلاك روك، من أبرز المستثمرين العالميين في البنية التحتية، وتختص بالاستثمار وامتلاك وإدارة بعض من أكبر الأصول وأكثرها تعقيدًا في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية الرقمية والمياه وإدارة النفايات.

وتُدار منصة GIP العالمية، التي يقودها فريق عالمي من المتخصصين، محفظة استثمارات واسعة في أكثر من 100 دولة حول العالم، تشمل أصولًا متنوعة في أسواق البنية التحتية. وتوفر هذه المنصة، التي تمثل جزءًا من بلاك روك، نطاقًا واسعًا من الخبرات في رأس المال والديون والحلول الاستثمارية المتكاملة عبر فئات الأصول المتعددة.

وتُظهر GIP حضورًا عالميًا قويًا من خلال محفظة استثمارات نشطة تمتد إلى قطاعات حيوية، مع التركيز على تطوير أصول مرنة تلبي الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات وتحقق عوائد جذابة للمستثمرين على المدى الطويل.

نبذة عن شركة العماد القابضة

تأسست شركة العماد القابضة «لِعماد» كمنصة سيادية استثمارية تابعة لحكومة أبوظبي، بهدف ترسيخ الأسس الاقتصادية المتينة للإمارة وتحقيق أفضل العوائد الاستثمارية. تمتلك «لِعماد» محفظة متنوعة من الاستثمارات المحلية والدولية في الأسواق الخاصة والعامة. وكمستثمر صناعي نشط، تسعى لِعماد لبناء وتطوير محفظتها الاستثمارية في قطاعي البنية التحتية والصناعات لتعزيز قدرتها التنافسية على الساحة العالمية. وإلى جانب القطاعات التقليدية، تستثمر لِعماد في الصناعات المتقدمة بهدف دعم تحقيق التطلعات الاقتصادية لإمارة أبوظبي على المدى البعيد. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.limad.com

نُبذة عن "أدنوك"

تُعدّ شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ش.م.ع.، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، واحدة من أكبر مجموعات الطاقة والبتروكيماويات المتنوعة الرائدة على مستوى العالم. وتهدف الشركة إلى تعزيز القيمة من الموارد والاحتياطيات الهيدروكربونية الكبيرة في إمارة أبوظبي من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمعرفة المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.adnoc.ae

نبذة عن "تماسيك القابضة"

تماسيك القابضة هي شركة استثمارية عالمية تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، بلغت قيمة محفظتها الاستثمارية 434 مليار دولار سنغافوري (ما يعادل 324 مليار دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2025. وتعمل الشركة وفق رؤية "تحقيق الازدهار عبر الأجيال"، بهدف إحداث أثر إيجابي يمتد لأجيال. تسعى تماسيك لبناء محفظة مرنة وذات نظرة مستقبلية، لتحقيق عوائد مستدامة على المدى البعيد. للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة: www.temasek.com.sg

