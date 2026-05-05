أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت «مؤسسة الإمارات للدواء» و «أرسيرا»، الشركة العالمية المتخصصة في قطاع علوم الحياة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير قدرات التصنيع الدوائي في الدولة، وذلك على هامش معرض «اصنع في الإمارات» الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو. وتركّز الاتفاقية على وضع إطار تعاون يشمل تعزيز التصنيع المحلي، وتطوير الكوادر الوطنية، ودعم البحث والابتكار، إلى جانب تأمين إمدادات مستدامة للمنتجات الطبية الحيوية.

وفي سياق تفصيلي، سيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على تنفيذ برامج وورش تدريبية وتبادل خبرات، بهدف توطين قطاع المنتجات الطبية وتنمية الكفاءات البشرية من المواطنين وتأهيلهم للعمل في بيئات التصنيع الدوائي المتقدمة، بما يسهم في تعزيز جهود الدولة في مجال التوطين.

كما تدعم الشراكة توسيع القدرة الإنتاجية للأدوية داخل الدولة وجذب الاستثمارات إلى القطاع، إلى جانب تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية لضمان توفرها واستمرارية الإمداد، ورفع مستوى الجاهزية الوطنية في مواجهة الاحتياجات الصحية الحيوية.

وبموجب الاتفاقية أيضاً، ستدعم «أرسيرا» عدداً من المبادرات التي تقودها «مؤسسة الإمارات للدواء»، إلى جانب مساهمتها في برامج تهدف إلى تعزيز قطاع التصنيع الدوائي في الدولة. كما ستعمل الشركة على توفير برامج تدريب داخل مرافقها التصنيعية، بما يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتها لسوق العمل وفتح آفاق مستقبلية للتوظيف.

من جانبها، أوضحت «إيزابيل أفونسو»، الرئيس التنفيذي لشركة «أرسيرا»، أن تطوير قدرات القطاع الدوائي يتطلب تنسيقاً مستمراً بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي، لافتة إلى أن الشراكة تسهم في تحويل هذه الرؤية إلى خطوات عملية، من خلال دعم التصنيع المحلي، وتأهيل الكفاءات، وتعزيز الوصول المستدام والموثوق إلى العلاجات الأساسية.

وجدير بالذكر أن معرض «اصنع في الإمارات» في عامه الخامس على التوالي يعتبر منصة رئيسية لدفع عجلة الأجندة الصناعية للدولة، إذ يجمع الجهات الحكومية وقادة الصناعة والمستثمرين بهدف تعزيز الشراكات وتحفيز الاستثمار.

وستكون «أرسيرا» متواجدة في جناح «لِيماد» في القاعة 13

نبذة عن شركة «أرسيرا» لعلوم الحياة

تُعد «أرسيرا» شركة عالمية رائدة في مجال علوم الحياة، تعمل على تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من الأدوية المبتكرة ومثبتة الفاعلية في أسواق دولية رئيسية. وتتخذ من أبوظبي مقرًا رئيسيًا لإدارة عملياتها عالميًا، مستندة في ذلك إلى حضورٍ قوي يمتد عبر أكثر من 90 سوقًا حول العالم. وتدعم هذا الامتداد بنيةٌ تشغيلية متطورة تشمل مرافق للتصنيع والتعبئة والتغليف في ثماني دول، ما يتيح لها تقديم محفظة دوائية واسعة تضم أكثر من 2000 صنف ضمن مجالات علاجية متعددة. وتسهم «أرسيرا» من خلال رسالتها في دعم رؤية أبوظبي لترسيخ مكانتها مركزًا عالميًا للرعاية الصحية المبتكرة والمستدامة، عبر تمكين الأفراد من العيش حياة أطول وأكثر صحة. وجدير بالذكر أن «أرسيرا» تأسست من قبل «القابضة (ADQ) » الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.arceralifesciences.com

للتواصل الإعلامي:

رؤى أنور ، بروجلوبال

E: roaa.anwar@proglobal.agency

-انتهى-

#بياناتشركات