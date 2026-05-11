دبي، أعلنت روبلوكس، منصة ألعاب الفيديو والإبداع التفاعلية، تعيين السيد محمد الشيخ بمنصب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، في خطوة تعكس توجه الشركة للتوسع في أحد أسرع أسواق الألعاب نمواً في العالم.

وفي إطار مهامه الجديدة، سيتولى الشيخ تعزيز حضور روبلوكس في المنطقة وتنمية شراكاتها ودعم منظومة المطورين فيها، مع العمل على مواءمة متطلبات السوق المحلية مع الأولويات العالمية للشركة. وبحكم موقعه كمدير عام للشركة في المنطقة، سيعمل الشيخ على تعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص لتنمية قطاع الألعاب ودعم منظومة الإبداع الرقمي في المنطقة.

وحول تعيينه بهذا المنصب، قال محمد الشيخ، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى روبلوكس: "نجحت روبلوكس في بناء منصة ألعاب تفاعلية عالمية، وتمتلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا كل المقومات التي تجعل منها ركيزة أساسية تدعم مستقبل الشركة، فهذه المنطقة تضم شريحة واسعة من الشباب المبدع والمهتم بالعالم الرقمي، وتشهد استثمارات متنامية من القطاعين العام والخاص، مما يفتح أمامنا فرصاً واسعة في المنطقة لتحقيق مزيد من النمو والتوسع."

من جانبه، قال زن فانغ، نائب الرئيس للشؤون الدولية لدى روبلوكس: "تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا ركيزة أساسية لدعم نمو وتوسع روبلوكس دولياً، وتمتلك إمكانات واعدة لدعم اقتصاد الإبداع ومنظومة الألعاب الإلكترونية. ويعكس تعيين محمد الشيخ في هذا المنصب التزامنا المستمر بتوفير منصة تعليمية آمنة، تمنح اللاعبين والمبدعين والعائلات في المنطقة الفرصة لإطلاق إمكاناتهم الإبداعية."

استثمرت الحكومات في المنطقة بشكل متزايد في البنية التحتية الرقمية اللازمة لتلبية المتطلبات المتنامية لمنظومة الألعاب والمبدعين. ويأتي حضور روبلوكس في المنطقة بقيادة الشيخ ليعزز مكانتها المتنامية على الساحة العالمية، حيث استقطبت المنصة 132 مليون مستخدم نشط يومياً في الربع الأول من عام 2026.

ويمتلك الشيخ خبرة تزيد عن عقدين في قطاعي التقنية والهاتف المحمول، حيث شغل مناصب قيادية عالمية في "أبل ستور" لدى شركة أبل، ومايكروسوفت ونوكيا. وقبل انضمامه إلى روبلوكس، ترأس شركة "Games Ventures" المتخصصة في بناء منظومة الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر دعم الاستوديوهات والمبدعين والمستثمرين والقطاع العام.

نبذة عن روبلوكس

روبلوكس هي منصة ألعاب وإبداع تفاعلية توفر للمستخدمين ملايين الوسائل للتواصل فيما بينهم، وتتيح لأفراد مجتمعها إمكانية استكشاف وإنشاء ومشاركة تجارب فريدة لا حصر لها. تتجسد رؤيتنا في ابتكار أسلوب تواصل جديد بين الأشخاص في عالم آمن وإيجابي. ولتحقيق هذه الرؤية، نعمل على بناء شركة مبتكرة مع مجتمع روبلوكس لتعزيز النسيج الاجتماعي ودعم النمو الاقتصادي للأفراد حول العالم.

