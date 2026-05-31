دبي، الإمارات العربية المتحدة– بحثت غرف دبي مع عدد من الهيئات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، آليات تعزيز التبادل التجاري سوالاستثماري بين دبي وإثيوبيا.

وبحضور سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، عقدت الغرف اجتماعاً مع وزارة الصناعة في إثيوبيا، بمشاركة معالي ميلاكو أليبل، وزير الصناعة، حيث ناقش الجانبان فرص تطوير التعاون في القطاعات الصناعية، وآليات دعم الشراكات بين القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للعمل الاستثماري المشترك.

كما اجتمعت الغرف مع هيئة الاستثمار الإثيوبية، بحضور الدكتور زينابو يبجا، نائب مفوض الهيئة، حيث تناول اللقاء فرص جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى استعراض البيئة الاستثمارية في دبي إثيوبيا والمزايا المتاحة للمستثمرين والشركات الدولية.

وعقدت الغرف كذلك اجتماعاً مع شركة إثيوبيا القابضة للاستثمار، والتي تعبر أكبر صندوق سيادي في أفريقيا، بحضور ميليكيت ساهلو، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، حيث ناقش الطرفان فرص التعاون وآليات بناء شراكات طويلة الأمد تدعم التنمية الاقتصادية وتوفر فرصاً جديدة للشركات والمستثمرين من دبي وأثيوبيا.

وجاءت الاجتماعات ضمن فعاليات البعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى كل من إثيوبيا وغانا بهدف دعم توسع الشركات العاملة في دبي نحو الأسواق الأفريقية ذات الإمكانات الواعدة.



