دبي، الإمارات العربية المتحدة أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة دشّنت 1,994 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت جديدة خلال عام 2025، مقارنةً بـ 1,530 محطة خلال عام 2024، بزيادة بلغت أكثر من 30%. ويأتي هذا الإنجاز ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير شبكة توزيع الكهرباء وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والجودة.

وقال معالي سعيد الطاير: "نواصل العمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير وتوسعة البنية التحتية لشبكات التوزيع وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه في دبي، ويدعم النمو الاقتصادي والعمراني المتسارع في الإمارة، ويلبي توقعات الطلب حتى عام 2030، ويعزز مكانة دبي كواحدة من أفضل المدن في العالم للعيش والعمل والاستثمار، انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) وخطة دبي الحضرية 2040. ونعتمد أحدث التقنيات والحلول الرقمية في تصميم وتنفيذ وتشغيل شبكات التوزيع، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز الجاهزية والمرونة، وتقديم خدمات عالمية المستوى تلبي تطلعات المتعاملين وتفوق توقعاتهم، فضلاً عن دعم توجهات دبي نحو الحياد الكربوني والاستدامة."

من جانبه، أوضح المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن العمل في محطات التوزيع جهد 11 كيلوفولت والمهام المرتبطة بها خلال 2025 تضمن أكثر من 1.45 مليون ساعة عمل، وفق أعلى معايير الصحة والسلامة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) بلغ 47,060 محطة بنهاية عام 2025

