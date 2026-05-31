العبلاني: نؤمن بأن الاستثمار في رأس المال البشري هو أساس التميز والاستدامة

• شراكتنا مع مؤسسة البترول تجسد تاريخًا طويلًا من التعاون المثمر في تطوير الكفاءات

• منصة «الوطني التعليمية» تمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للتدريب والتطوير

• نعمل على تمكين الكوادر الوطنية عبر بيئة تعليمية رقمية متكاملة تواكب متطلبات المستقبل

في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما، قام وفد من مؤسسة البترول الكويتية بزيارة المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني، بهدف تبادل المعرفة والخبرات في مجال التدريب والتطوير، وترسيخ أواصر التعاون، والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في صقل مهارات الموظفين.

وتجسيداً لهذه الشراكة الاستراتيجية، تم تطوير صفحة مخصصة للتعلم الإلكتروني للموظفين منتسبي برنامج ادارة الموهبة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وذلك عبر منصة الوطني التعليمية الرائدة، لتوفير تجربة ثرية تلبي الاحتياجات المتغيرة لتطوير الكوادر البشرية، تسهم بفعالية في رفع كفاءة الموظفين وتنمية مهاراتهم.

وتتضمن الصفحة عددًا من المسارات التعليمية المتنوعة، تشمل برامج التطوير الشخصي، وبرامج الكفاءات القيادية، وبرامج القيادة، بالإضافة إلى دورات تدريبية إلزامية، وبرامج تعليمية موصى بها، بما يتيح لمنتسبي برنامج إدارة الموهبة من الاستفادة من محتوى تدريبي شامل ضمن بيئة رقمية متطورة تمكنهم من تعزيز قدراتهم المهنية بشكل مستمر.

كما تم منح 120 موظفاً من منتسبي برنامج إدارة الموهبة من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة صلاحية الوصول إلى منصة بنك الكويت الوطني التعليمية، للاستفادة من المحتوى التدريبي المتنوع عبر المنصة في أي وقت، ما يضمن لهم استمرارية تطوير مهاراتهم.

وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ ثقافة التعلم الذاتي، وتمكين منتسبي برنامج ادارة الموهبة من مواكبة أحدث المستجدات في مجالات تخصصهم، بما يدعم الأداء المؤسسي ويرتقي بمستوى الكفاءة والإنتاجية.

ويأتي هذا التعاون في إطار انسجام الرؤى بين البنك ومؤسسة البترول في تطوير رأس المال البشري وتبني أفضل الممارسات في مجال تطوير الكفاءات، بما يحقق قيمة مضافة مستدامة ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

وقد أعربت مؤسسة البترول الكويتية عن بالغ تقديرها للشراكة المثمرة مع مؤسسة عريقة مثل بنك الكويت الوطني، مشيدةً بمستوى التنسيق والتكامل الذي يميز تنفيذ مثل هذه المبادرات.

وبهذه المناسبة، قال رئيس الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/عماد العبلاني: «نؤمن في بنك الكويت الوطني بأن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التميز المؤسسي والاستدامة، لذلك نحرص على تطوير منظومة التعليم والتدريب لدينا بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف العبلاني: «تعاوننا مع مؤسسة البترول الكويتية يجسد عمق العلاقة التاريخية التي تربطنا بمؤسسات القطاع النفطي، والتي تمتد لعقود من التعاون المثمر في مجالات التدريب والتطوير، حيث نواصل توسيع آفاق هذا التعاون عبر مبادرات نوعية تسهم في تنمية الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات القطاع، بما يدعم استدامة نموه على المدى الطويل».

وتابع: «تشكل منصة الوطني التعليمية إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية البنك للتدريب والتطوير، حيث توفر بيئة رقمية متكاملة تواكب احتياجات المؤسسات الحديثة، وتمكّن الموظفين من تطوير مهاراتهم بشكل مستمر وفعّال، ونحن فخورون بتسخير هذه الإمكانات لدعم شركائنا وتعزيز أثر مبادراتنا على مستوى مختلف القطاعات».

وأكد العبلاني أن بنك الكويت الوطني يتمتع بعلاقات راسخة ووطيدة مع كافة مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص، حيث يسعى من خلال هذه العلاقات إلى توحيد الجهود المبذولة لخدمة الكويت والعمل مع جميع الشركاء لدعم الاقتصاد وتسليح الكوادر الوطنية بالمهارات والخبرات اللازمة لضمان استدامة الكوادر البشرية.

من جانبه، قال العضو المنتدب للموارد البشرية والخدمات الشاملة في مؤسسة البترول الكويتية، السيد هشام أحمد الرفاعي: "يُعتبر الاهتمام بالعنصر البشري من القيم الجوهرية التي ترتكز عليها مؤسسة البترول الكويتية بالرغم من الطفرة والنقلة النوعية بتكنولوجيا المعلومات، وذلك لإيمانها أن الكوادر الوطنية هي المحرك الرئيسي لتحقيق التميز المؤسسي. وتتبنى المؤسسة أساليب مبتكرة في التدريب والتطوير وبناء شراكات نوعية مع مؤسسات وطنية وعالمية رائدة".

وأضاف الرفاعي: " ويأتي تعاوننا مع بنك الكويت الوطني تجسيداً للعلاقة المتميزة والعميقة بين القطاع النفطي والقطاع المصرفي. ويعكس إلتقاء الرؤى بين أبرز المؤسسات الاقتصادية في دولة الكويت حول أولوية تنمية العنصر البشري، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يدعم جاهزية الكوادر الوطنية لمواكبة المتغيرات والمحافظة على جودة الأداء والإنتاجية".

وتعكس مبادرات بنك الكويت الوطني التدريبية رؤيته العميقة تجاه الاستثمار في الموارد البشرية، حيث يوفر البنك لذلك الهدف نخبة من أفضل الخبراء في العمل المصرفي، الذين يقدمون خبراتهم للكوادر الواعدة، حيث تتواصل هذه المبادرات سنوياً انسجاماً مع سياسات البنك الراسخة للنهوض بمسؤولياته الاجتماعية، وإيماناً منه بالأثر الفعال لهذه البرامج الهادفة لخدمة المجتمع وأبنائه، كما أنها تعكس الدور القيادي الذي يلعبه البنك الوطني في هذا المجال منذ عقود طويلة.

-انتهى-

