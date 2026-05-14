التدريب التشريحي التطبيقي وتقنيات المحاكاة المتقدّمة لتنمية المهارات السريرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن معهد "مدلاب" للتدريب، المزوّد لخدمات التعليم الطبي والتدريب الجراحي المتخصّص في التشريح التطبيقي وتقنيات المحاكاة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن افتتاح مركزه التدريبي الجراحي الجديد في مجمّع دبي للعلوم، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات العلوم العالمية والإقليمية والتابعة لمجموعة تيكوم.

ويأتي افتتاح هذا المركز استجابةً للطلب المتنامي على التدريب السريري العملي والتطبيقي، حيث يسعى المتخصّصون في مجال الرعاية الصحية على مستوى المنطقة إلى تنمية مهاراتهم الجراحية وتبنّي تقنيات جراحية متقدّمة.

يملك معهد "مدلاب" للتدريب القدرة على استيعاب من 1,000 إلى 1,500 متخصّص في مجال الرعاية الصحية سنوياً تقريباً، بما في ذلك الاستشاريين والمتخصّصين والممارسين في بداية مسيرتهم المهنية. ويقدّم هذه البرامج التدريبية نخبة من الأساتذة الدوليين والخبراء الإقليميين والشركاء في القطاع، بما يتيح للمتدرّبين فرصة الاطلاع على مناهج وتقنيات جراحيّة متنوّعة.

وتشمل هذه النخبة مجموعة استشارية من الجرّاحين والأخصّائيين، الذين يتمتّعون بخبرات واسعة في مجال الممارسة السريرية والعمل الأكاديمي، علماً أنّ العديد منهم يعملون في مستشفيات تعليمية وجامعات رائدة في كافة أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط.

وفي هذه المناسبة، أكّد مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم، أنّ افتتاح مركز التدريب الجراحي الجديد لمعهد "مدلاب" للتدريب في مجمّع دبي للعلوم يجسّد قوة منظومة الرعاية الصحية وعلوم الحياة في دولة الإمارات، ويعكس قدرتها المتنامية على استقطاب أبرز الكفاءات والمهارات المتخصّصة في مجال التدريب الجراحي. وقال: "يوفّر هذا المركز منصّة رائدة للتدريب الجراحي المتقدّم ضمن بيئة تعليمية عملية وآمنة، بما يسهم بشكل مباشر في صقل وتنمية المهارات السريرية وتحقيق أفضل النتائج الطبية للمرضى على مستوى المنطقة. يسرّنا أن نرحّب بانضمام معهد "مدلاب" للتدريب إلى مجمّعنا العلمي الرائد ونتطلّع إلى إسهامه في تعزيز قطاع التعليم الطبي في الدولة، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031" ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

ويضمّ المركز الجديد مختبرات للتدريب التشريحي التطبيقي، وأنظمة سمعية وبصرية متقدّمة للعرض المباشر والتسجيل، ومساحات مخصّصة للتعلّم من خلال التفاعل والتجارب العملية. ويلعب التدريب التشريحي العملي دوراً محورياً في هذا المركز، حيث يتيح للكوادر الطبية تشريح عيّنات حقيقية ضمن بيئة طبية آمنة، بما يسهم في تعزيز دقّة العمليات الجراحية وترسيخ ثقة المتخصّصين بمهاراتهم وضمان نتائج أفضل للمرضى. وتقدّم هذه البرامج دورات تدريبية معتمدة عند الحاجة، بما يتماشى مع الأطر التنظيمية ومعايير الاعتماد ذات الصلة. وتتراوح مدّة معظم البرامج التدريبية بين 1 و3 أيام، مع جلسات تدريب عملي مكثّفة قد تصل مدّتها إلى 8 ساعات يومياً.

ويوفّر المركز دورات تدريبية في العديد من التخصّصات الجراحية، بما في ذلك جراحة العظام والعمود الفقري، وجراحة الإصابات الرياضية، وجراحة الوجه والفكّين، والجراحات الترميمية.

ومن جانبه، أشار الدكتور بلال اليافاوي، الرئيس التنفيذي لمعهد "مدلاب" للتدريب، إلى أنّ المعهد يطمح للارتقاء بمستوى التدريب الجراحي، من خلال التعليم العملي القائم على الخبرات ضمن بيئة سريرية تحاكي الواقع. وقال: "يتيح لنا هذا المركز توفير برامج تدريب عملية ومنظّمة، تدعم التطوّر المستمرّ للمتخصّصين في مجال الرعاية الصحية على مستوى المنطقة."

تجدر الإشارة إلى أنّ معهد "مدلاب" للتدريب يعتزم توسيع نطاق برامجه التدريبية وتعزيز سُبُل التعاون مع مؤسّسات الرعاية الصحية والشركاء في القطاع الطبي، بما يسهم في ترسيخ مكانته كوجهة رائدة في المنطقة للتدريب الجراحي المتقدّم. واستجابةً للطلب المتنامي على مثل هذه البرامج التدريبية المتخصّصة، يعتزم المعهد زيادة عدد المتدرّبين وتوفير المزيد من البرامج التدريبية المتنوّعة خلال 2 إلى 3 سنوات المقبلة.

يُعدّ مجمّع دبي للعلوم من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

