القاهرة، أعلنت شركة ڤودافون مصر عن فوزها بجائزة Great Place To Work® لأفضل بيئة عمل في مصر لعام 2026، لتحصد هذا التتويج للمرة الثالثة في سجلها، في إنجاز يؤكد مكانتها كواحدة من أبرز جهات العمل في السوق المصري.

تُعد هذه الشهادة من أهم المعايير العالمية لقياس جودة بيئة العمل وتُمنح من مؤسسة Great Place To Work استنادًا إلى آراء الموظفين المستقلة والكاملة، ويعكس هذا التقدير الثقافة الإيجابية التي يساهم موظفو ڤودافون مصر في بنائها كل يوم، بما يحملونه من حماس والتزام وروح التعاون، وما يسود الشركة من شعور بالانتماء والثقة المتبادلة، في بيئة تدعمهم لتحقيق النمو والابتكار وصناعة أثر حقيقي.

يستند هذا النجاح إلى مواصلة الشركة استثمارها في إثراء تجربة الموظفين، من خلال برامج الدعم النفسي والسلامة الشخصية، وتوفير مسارات واضحة للتعلم والتطوير المهني، والاهتمام بالتنوع والشمول، بالإضافة لإتاحة نماذج عمل مرنة، وتساهم كل هذه العناصر في خلق بيئة تساعد على تحقيق أداء متميز ونمو مهني مستدام.

كما تحظى ڤودافون مصر بسجل حافل بالتقديرات في مجال التميز الوظيفي، حيث تم اختيارها سابقًا ضمن أفضل بيئة عمل في مصر، إلى جانب حصولها على جوائز وتكريمات أخرى مرتبطة بمؤسسة Great Place To Work وتعكس هذه الإنجازات التزام الشركة المستمر بالحفاظ على مستوى عالٍ من تجربة الموظفين وثقافة العمل.

عن ڤودافون مصر:

ڤودافون مصر هي إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات. وتتمحور استراتيجيتها حول صياغة مستقبل العالم الرقمي، مع وضع العملاء في مقدمة أولوياتها. فعلى مدار أكثر من 25 عامًا، استثمرت الشركة ما يزيد عن 125 مليار جنيه مصري للمساهمة في تغيير حياة أكثر من 55 مليون عميل وتحقيق تأثير إيجابي ملموس من خلال فريق عمل متميز يضم 10,000 موظف. تقدم ڤودافون مصر العديد من المنتجات والخدمات المبتكرة بهدف منح عملائها تجربة رقمية سلسة. فقد كانت أول شركة اتصالات تطلق محفظة إلكترونية للهواتف المحمولة تحت اسم "ڤودافون كاش"، مما ساهم في تيسير حياة أكثر من 20 مليون مواطن مصري، وذلك من خلال حلول رقمية وخدمات مالية ميسرة. من ناحية أخرى، وتأكيدًا على التزامها تجاه المجتمعات التي تعمل بها؛ أطلقت الشركة مؤسسة ڤودافون مصر للتنمية المجتمعية عام 2003، والتي استثمرت 700 مليون جنيه في تنفيذ مشاريع واسعة الأثر على حياة أكثر من 11 مليون مصري. تسعى ڤودافون مصر لتقديم خدمات الاتصالات المتطورة بهدف التواصل من أجل مستقبل أفضل، مع الاستفادة من الحلول التكنولوجية المتطورة لتعزيز التواصل بين الأفراد وتطوير الأعمال والمساهمة في تقدم المجتمعات المستدامة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://web.vodafone.com.eg/en/home أو التواصل معنا على LinkedIn عبر www.linkedin.com/company/vodafone

نبذة عن شهادة Great Place to Work Certification™

تُعد شهادة Great Place to Work Certification™ من أهم وأقوى الشهادات التي تسعى الشركات للحصول عليها كدليل واضح على أنها جهة عمل مفضلة. هذه هي الشهادة الوحيدة التي تعتمد بالكامل على آراء الموظفين وتتعلق بتقييم تجربتهم في بيئة العمل، وبشكل خاص مدى شعورهم المستمر بالثقة داخل مكان العمل. وتحظى هذه الشهادة باعتراف دولي واسع على مستوى العالم من الموظفين وأصحاب العمل، كما تُعد معيارًا عالميًا لتحديد وتكريم الشركات التي تقدم تجربة متميزة لموظفيها. وتتقدم كل عام أكثر من 10,000 شركة في 60 دولة للحصول على هذه الشهادة.

نبذة عن Great Place To Work®

تُعد "Great Place To Work®" مؤسسة عالمية رائدة ومتخصصة في ثقافة بيئة العمل، وتمتلك خبرة تمتد إلى 30 عامًا من الأبحاث والبيانات التي تساعد المؤسسات على أن تصبح أماكن عمل أفضل للجميع. ومن خلال منصتها الخاصة ونموذج "For All™"، تساعد هذه المؤسسة الشركات من جميع دول العالم على تقييم تجربة كل موظف داخل المؤسسة، كما يمكن لأفضل أماكن العمل الحصول على شهادة "Great Place To Work Certified™" أو الانضمام إلى قائمة "Best Workplaces™" المرموقة.

