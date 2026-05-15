مشروع بقيمة 13 مليار دولار يُجسّد طموح كاتوروس لبناء الشركة الأمريكية المستقلة الرائدة في قطاع الغاز الطبيعي والغاز المسال المتكامل، باعتماد استراتيجية "من رأس البئر إلى التصدير"، وتحقيق إيرادات تصديرية سنوية بقيمة 3 مليارات دولار

أبوظبي – أعلنت مبادلة للطاقة، شركة الطاقة الدولية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن اتخاذ شركة كاتوروس قرار الاستثمار النهائي في مشروع "كومنولث للغاز المُسال"، بما يشمل الاستكمال الناجح للإغلاق المالي للمشروع بقيمة 9.75 مليار دولار أمريكي، بهدف بناء منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المُسال بطاقة تصل إلى 9.5 مليون طن متري سنوياً في مقاطعة كاميرون بولاية لويزيانا الأمريكية.

ويمثل قرار الاستثمار النهائي بداية أعمال الإنشاء الكاملة للمشروع الذي يعد أحد أكثر مشاريع الغاز الطبيعي المُسال كفاءة وتنافسية من حيث التكلفة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. وقد حظيت الصفقة بإقبال كبير من المستثمرين وممولي الديون على حد سواء، إذ وصل إجمالي الالتزامات إلى 21.25 مليار دولار.

وفي هذا الصدد، قال بن ديل، الشريك الإداري في كيمريدج ورئيس مجلس إدارة "كومنولث للغاز المسال": "تُمثّل هذه المناسبة التاريخية، التي تأتي بالتوازي مع النمو المتواصل لمنصة كاتوروس للاستكشاف والإنتاج، تتويجاً لسنوات من التخطيط الاستراتيجي والشراكات الراسخة والالتزام بتطوير مشروع متكامل تماماً من رأس البئر إلى التصدير".

وجرى توقيع اتفاقيات توريد طويلة الأمد مع مجموعة متنوعة من الشركات العالمية في قطاعي الطاقة والصناعة, وهي إي كيو تي وجلينكور وميركوريا وبتروناس وأرامكو للتجارة. ومن المتوقع أن تحقق المرحلة الأولى إيرادات تصديرية سنوية تتجاوز 3 مليارات دولار عند بدء العمليات التشغيلية في عام 2030.

وقد شاركت مبادلة للطاقة في تمويل المشروع كأحد مستثمري حقوق الملكية، حيث تمتلك مسبقاً حصة بنسبة 24.1% في منصة كاتوروس المتكاملة التي تضم مشروع كومنولث للغاز المسال وأنشطة الاستكشاف والإنتاج.

من جانبه، قال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: "يُمثل إعلان قرار الاستثمار النهائي محطة مهمة لمشروع كومنولث للغاز الطبيعي المسال، وخطوة أساسية نحو تحقيق استراتيجيته الرامية إلى بناء منظومة متكاملة من الإنتاج إلى التصدير. ويسرنا في مبادلة للطاقة أن نؤدي دوراً فاعلاً في دعم تحقيق هذه الرؤية، بما يضيف زخماً جديداً لاستراتيجيتنا للنمو الدولي. كما يعزز هذا الاستثمار محفظتنا العالمية التي تركز على الغاز ، ويوسّع حضورنا عبر سلسلة القيمة الكاملة للغاز الطبيعي، بما يدعم خططنا طويلة الأمد للنمو".

وبدوره سيُسهم مجلس استثمار صندوق التقاعد الكندي بمبلغ 1.2 مليار دولار في تمويل المشروع، مما يرفع إجمالي حصته في شركة كاتوروس إلى 31%، شاملاً الاستثمارات السابقة.

وصرح بيل روجرز، العضو المنتدب ورئيس قسم الطاقة المستدامة في صندوق التقاعد الكندي: "تتميز شركة كاتوروس بنهجها المتكامل الذي يجمع بين إنتاج الغاز الطبيعي وتصدير الغاز المسال، مما يُمكّنها من دعم موثوقية الطاقة وتأمينها في الأسواق الرئيسية على المدى البعيد. ويُمثّل هذا الاستثمار الإضافي في كاتوروس إلى جانب شركائنا فرصة مهمة لتعزيز التزامنا بمنصة طاقة متميزة، سعياً لتحقيق قيمة طويلة الأمد لصندوق التقاعد الكندي".

وتشمل قائمة أبرز الشركاء الماليين في المشروع كلاً من إي أو سي بارتنرز، والصناديق والحسابات التي تديرها بلاك روك، وصندوق آريس لفرص البنية التحتية.

وكانت كاتوروس قد أقرت سابقاً لشركة تكنيب إنرجيز، الشريك المنفذ لمشروع كومنولث للغاز المسال بعقد الهندسة والتوريد والإنشاء، طلب المعدات الرئيسية ذات المهل الزمنية الطويلة. وستعتمد الشراكة على الخبرة العالمية لتكنيب إنرجيز في قطاع الغاز الطبيعي المسال ومنهجية البناء المعياري لتحسين السلامة والكفاءة في جميع أرجاء الموقع. وتشمل المنشأة ستة ضواغط مبردة مختلطة من إنتاج شركة بيكر هيوز مدفوعة بتوربينات غاز LM9000، وستة مبادلات حرارية كريوجينية رئيسية من إنتاج شركة هانيويل، وأربعة مولدات توربينية غازية من طراز Titan 350 تابعة لشركة سولار توربينز. كما ستكون منشأة كومنولث للغاز المسال قادرة على استيعاب ناقلات غاز مسال تصل حمولتها إلى 216,000 متر مكعب.

وقال ديفيد لولر، الرئيس التنفيذي لشركة كاتوروس: "لا شك أن الطلب العالمي على الغاز في ازدياد، وبدورها تمتلك كاتوروس الإمكانات اللازمة لتكون شركة رائدة على امتداد سلسلة القيمة بأكملها، من الاستكشاف والإنتاج إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال. ستواصل كاتوروس تعزيز ريادتها بوصفها الشركة المستقلة والمتكاملة الأولى للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، مدعومة بفريق عالي المستوى وشركاء من كبار المستثمرين بالإضافة إلى شركة وكيمريدج ".

وتُعد منشأة كومنولث للغاز المسال ركيزةً أساسيةً في استراتيجية كاتوروس المتكاملة للغاز الطبيعي، والرامية إلى تلبية احتياجات سوق الطاقة العالمية المتنامية التي تبحث عن مصادر طاقة موثوقة عند الطلب وتتميز ببصمة كربونية أقل. ويُتيح هذا النهج العملي للشركة الإشراف المباشر والمسؤولية الكاملة عن أنشطة الاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعي، إلى جانب قدرات تسييل وتسويق الغاز الطبيعي المعد للتصدير.

وفي الأسابيع التي سبقت قرار الاستثمار النهائي لمشروع كومنولث، وسّعت شركة كاتوروس محفظتها في قطاع الاستكشاف والإنتاج بشكل كبير من خلال الاستحواذ على أصول مزرعة جالفان للغاز الطبيعي من شركة إس إم إنرجي. حيث أصبح إنتاج شركة كاتوروس حالياً أكثر من مليار قدم مكعب مكافئ يومياً على أساس صاف، وتُصنّف ضمن أكبر 10 شركات أمريكية خاصة متخصصة في إنتاج الغاز الطبيعي.

نبذة عن شركة كاتوروس

تسعى كاتوروس إلى بناء الشركة الأمريكية الرائدة في قطاع الغاز الطبيعي والغاز المسال المتكامل، من خلال استراتيجية فريدة تمتد من رأس البئر إلى شاطئ التصدير، بهدف توصيل وقود مسؤول وذي انبعاثات منخفضة إلى الأسواق المحلية والدولية. تضم المنصة كاتوروس إنرجي، المعروفة سابقاً بكيمريدج تكساس غاز، وهي مشغّل في قطاع الاستكشاف والإنتاج بطاقة إنتاجية صافية تتجاوز مليار قدم مكعبة معادلة يومياً على ما يزيد على 280,000 فدان صافٍ في ولاية تكساس، إضافة إلى كومنولث للغاز المسال، مرفق لتصدير الغاز الطبيعي المسال بطاقة 9.5 مليون طن سنوياً يقع على ساحل الخليج الأمريكي بالقرب من كاميرون، لويزيانا. www.caturus.com

نبذة عن شركة كيمريدج

تأسست كيمريدج عام 2012 على يد بن ديل ود. نيل ماكماهون وهنري مكانسي، وهي شركة إدارة أصول بديلة متخصصة في قطاع الطاقة. تتميز الشركة بنهجها في الاستثمار المباشر وعمق معرفتها التقنية وإدارتها الفاعلة للمحافظ الاستثمارية وسجلها الحافل في مجال الاستدامة وبحوثها الخاصة وجمع البيانات. www.kimmeridge.com

نبذة عن مبادلة للطاقة

مبادلة للطاقة شركة طاقة دولية مقرها أبوظبي، تمتد عملياتها في 10 دول. تتشكّل محفظة الشركة من نحو 70% من الغاز الطبيعي، بمعدل إنتاج يبلغ نحو 450,000 برميل مكافئ نفطي يومياً على أساس حصة العمل. انسجاماً مع التزام مبادلة للطاقة بأداء دور فاعل في مسيرة تحول الطاقة، تواصل الشركة توسعها عبر سلسلة القيمة في قطاع الغاز الطبيعي وتسعى بنشاط إلى اقتناص الفرص في قطاعات الطاقة الجديدة. www.mubadalaenergy.com

نبذة عن مجلس استثمار صندوق التقاعد الكندي

مجلس استثمار صندوق التقاعد الكندي (CPP Investments™) هو منظمة مهنية متخصصة في إدارة الاستثمارات، تتولى إدارة صندوق خطة معاشات كندا للتقاعد في خدمة مصالح ما يزيد على 22 مليون مساهم ومستفيد. في سبيل بناء محافظ استثمارية متنوعة، تضخّ الشركة استثماراتها حول العالم في الأسهم العامة والخاصة والعقارات والبنية التحتية والدخل الثابت والاستراتيجيات البديلة، بما فيها الشراكات مع الصناديق الاستثمارية. يقع المقر الرئيسي في تورنتو، مع مكاتب في هونغ كونغ ولندن ومومباي ونيويورك وساو باولو وسيدني. تُدار الشركة باستقلالية تامة عن خطة معاشات كندا للتقاعد وعلى مسافة من الحكومات. بلغ إجمالي الصندوق في 31 ديسمبر 2025 نحو 780.7 مليار دولار كندي.

