عجمان، الإمارات العربية المتحدة : فازت الطالبة نسيمة محمد هلال من كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة عجمان بفئة “الطالب المتميز” ضمن الدورة الرابعة من “جائزة التميّز والإبداع الهندسي 2026”، التي نظمتها جمعية المهندسين في الإمارات، تقديراً لتميّزها الأكاديمي وإنجازاتها في المجال الهندسي.

وكرّم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، الطالبة خلال حفل احتفى بـ29 فائزاً من المؤسسات والأفراد المتميزين في القطاع الهندسي.

وتُعد الجائزة الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات، إذ أُطلقت بناءً على توجيهات المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بهدف دعم الابتكار والإبداع الهندسي، وتحفيز الكفاءات الهندسية، وتسليط الضوء على المشاريع والأفكار المبتكرة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي متنوع، انسجامًا مع مستهدفات “مئوية الإمارات 2071”.

وتسعى الجائزة إلى إبراز أهمية العمل الهندسي، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار، وتشجيع المهندسين والطلبة على تطوير حلول وممارسات مبتكرة تواكب التطورات العالمية المتسارعة في مختلف المجالات.

وأعربت الطالبة نسيمة محمد هلال عن فخرها بهذا التكريم، مؤكدة أن هذه اللحظة تمثل محطة مهمة في مسيرتها الأكاديمية والمهنية، خاصة أنها كانت المكرّمة الوحيدة من جامعة عجمان ضمن جميع فئات الجائزة لهذا العام.

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز جاء بعد رحلة من العمل والاجتهاد والتحديات، مؤكدة أن الدعم الذي تلقته من أساتذتها وعائلتها وزملائها كان له دور كبير في وصولها إلى هذا المستوى من التميز.

ويعكس هذا الإنجاز تميّز طلبة جامعة عجمان في المجالات الهندسية، وقدرتهم على المنافسة في منصات التميز والإبداع، من خلال توظيف المعرفة الأكاديمية والمهارات التطبيقية في الابتكار والبحث والعمل الهندسي. كما يؤكد حرص الجامعة على دعم طلبتها وتمكينهم من المشاركة في مبادرات تعزز الإبداع والريادة، وتسهم في إعداد كفاءات قادرة على خدمة المجتمع والمساهمة في تطوير مستقبل القطاع الهندسي.

نبذة عن جامعة عجمان

تأسّست جامعة عجمان عام 1988 كأول جامعة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مؤسسة غير ربحية تضع التميّز الأكاديمي، والانفتاح العالمي، وخدمة المجتمع في صميم رؤيتها، وتواصل بناء بيئة تعليمية شاملة ومتنوّعة تُعزّز الابتكار.

وفي عام 2024، حصلت جامعة عجمان على الاعتماد الكامل من هيئة الاعتماد الأمريكية WSCUC، لتكون أول جامعة خاصة وغير ربحية في دولة الإمارات والمنطقة العربية تنال هذا الاعتراف الرفيع. ووفق تصنيف مؤسسة "كيو إس" العالمي للجامعات لعام 2026، حققت الجامعة المرتبة 440 عالمياً والمرتبة 12 في المنطقة العربية والسادسة على مستوى دولة الإمارات، كما حلّت في المرتبة 241 عالمياً والثالثة محلياً في مؤشر السمعة لدى جهات التوظيف. وتواصل الجامعة تصدّرها للمؤسسات التعليمية في الدولة من حيث نسبة الطلبة الدوليين، محتلةً المرتبة الأولى في دولة الإمارات والرابعة عالمياً في هذا المؤشر.

وتفخر الجامعة بشبكة خريجيها التي تضمّ أكثر من 45,000 خريج وخريجة حول العالم، وتواصل التزامها بإعداد كفاءات مؤهلة، ومتمكّنة، تسهم في بناء مستقبل مزدهر لمجتمعاتها وللعالم. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع التالي: www.ajman.ac.ae