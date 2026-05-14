الرياض، المملكة العربية السعودية – تعلن شركة مطلق الغويري للمقاولات ("الشركة") اليوم عن طرح جزء من أسهمها طرحاً عاماً أولياً ("الطرح العام" أو "الطرح") وإدراج كافة أسهمها في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

شركة مطلق الغويري للمقاولات هي إحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية ("المملكة") في مجال أعمال التصميم والتوريد والبناء، ومزودٌ بارزٌ لخدمات التشغيل والصيانة، إذ تقوم أعمال الشركة على تنفيذ كبرى مشاريع البنى التحتية الحيوية ذات الطبيعة الفنية المعقدة وتشغيلها وصيانتها، وذلك في قطاعات المياه والنقل والتطوير الحضري.

أعلنت هيئة السوق المالية ("الهيئة") في 31 ديسمبر 2025م موافقتها على طلب الشركة تسجيل أسهمها وطرح (240,000,000) سهماً للاكتتاب العام ("أسهم الطرح"، ويشار إلى كل منها بـ "سهم طرح")، تمثل (30٪) من رأس مال الشركة المصدر، وسيتم بيع أسهم الطرح من قبل عدد من المساهمين الحاليين[1] (ويشار إليهم مجتمعين بـ "المساهمين البائعين").

سيحدد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر. ولن تقوم الشركة بإصدار أي أسهم جديدة ضمن عملية الطرح، ولن تحصل على أي جزء من صافي متحصلات الطرح.

وسيتم توزيع متحصلات الطرح –بعد خصم مصاريف الطرح– ("صافي متحصلات الطرح") على المساهمين البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في أسهم الطرح.

سيكون هذا الطرح متاحاً للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المستثمرين من المؤسسات (باستثناء الأشخاص الأمريكيين) خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقاً للائحة إس (Regulation S) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته.

نبذة عامة عن شركة مطلق الغويري للمقاولات

تنفذ شركة مطلق الغويري للمقاولات مشاريع البنى التحتية الحيوية في المملكة العربية السعودية، ضمن قطاعات المياه، والنقل، والتطوير الحضري، باقتدار وموثوقية وعلى نطاق واسع

شركة وطنية رائدة في مجال أعمال التصميم والتوريد والبناء لمشاريع البنى التحتية، ومزود بارز لخدمات التشغيل والصيانة، مساهمة في إنجاز مشاريع البنى التحتية الحيوية على امتداد مناطق المملكة.

تمارس أعمالها بصورة رئيسة في قطاعات كبرى مشاريع مرافق المياه، ومرافق النقل، علاوة على عينة مختارة من مشاريع التطوير الحضري.

استهلت أعمالها في المملكة في العام 1977م، وترتكز على خبرة تناهز خمسة عقود من الإنجاز والتكيف مع مختلف الظروف في أداء أعمالها.

يتمحور نموذج عمل الشركة على أعمال التصميم والتوريد والبناء وأعمال التشغيل والصيانة، بما يمكّنها من المشاركة في كامل دورة حياة مشاريع البنى التحتية.

تتمتع بقدرات هندسية متخصصة تضم ما يزيد عن 450 مهندساً ضمن كوادرها الداخلية، وقوة عاملة تتجاوز 4,700 موظفاً ) كما في 31 ديسمبر 2025م ( .

كما في 31 ديسمبر 2025م . تتمتع بشبكة علاقات ممتدة وطويلة الأمد في المملكة مع الجهات الحكومية البارزة وشريحة متميزة من عملاء القطاع الخاص.

تمتلك سجلاً متميزاً في إنجاز المشاريع، إذ نجحت في تسليم أكثر من 80 مشروعاً خلال السنوات الخمس الماضية، بما يعكس قدرة تشغيلية متميزة ومستدامة ضمن مجالات أعمالها.

تتميز بمركز مالي غير مثقل بالأصول وشبه خال من الديون ومستويات عالية من الربحية، بما يعزز من مرونة الأداء ويتيح تنمية أعمالها بقدراتها الذاتية.

تعتمد على اتباع منهجية استراتيجية واضحة في اختيار المشاريع، وإدارة هيكلية للمخاطر، و اتزان في إدارة رأس المال العامل، بما يعزز استدامة هوامش الربحية.

يستند أداؤها إلى إطار حوكمة راسخ يدعم إدارة فعالة للمخاطر، ويعزز الشفافية والمساءلة، بقيادة فريق إداري يتمتع بخبرة ممتدة وسجل متميز في إدارة الشركة.

وفي هذه المناسبة، قال مطلق بن داموك بن مطلق الغويري العتيبي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة:"على مدى ما يقارب خمسة عقود، أسهمت شركة مطلق الغويري للمقاولات في تنفيذ مشاريع مرافق المياه والنقل والتطوير الحضري التي تعتمد عليها المجتمعات وقطاعات الأعمال في مختلف أنحاء المملكة بشكل يومي. وقد ارتكز نمو الشركة على شراكات طويلة الأمد مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، وعلى تركيز متواصل على التميز الهندسي، والانضباط في التنفيذ، والموثوقية التشغيلية؛ إدراكاً منا بأن المشاريع الأساسية تمثل ركيزة للحياة اليومية ومحركاً للتنمية الوطنية.

ومع دخول المملكة مرحلة جديدة من الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة في إطار رؤية المملكة 2030 وما بعدها، إلى جانب تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي والنمو السكاني، نرى أن هذه الفرص السوقية تترجم إلى محفظة كبيرة متعددة السنوات من المناقصات الممولة في قطاعات الشركة الرئيسة، لا سيّما في مرافق المياه والنقل، حيث تُعد موثوقية التنفيذ والقدرة المحلية والسجل المثبت عناصر حاسمة. ويعكس قرارنا بالمضي قدماً في الطرح العام ثقتنا في هذه المعطيات.

ويتيح هذا الطرح العام الأولي للمستثمرين المشاركة في مسيرة شركة تتمتع بسجل حافل بالإنجازات، وتركيز واضح على خلق قيمة طويلة الأجل ودعم التنمية المستدامة في المملكة".

قال المهندس عمر بن بجاد بن هذلي الدلبحي، الرئيس التنفيذي:

"تدخل شركة مطلق الغويري للمقاولات الأسواق المالية من موقع قوة، حيث تمتلك الشركة أعمالاً مقرر تنفيذها قوية ومحفظة فرص جذابة، مدعومة بعقود من تنفيذ مشاريع بنى تحتية أساسية في مختلف أنحاء المملكة تتيح لنا وضوحًا أكبر في الإيرادات، وتدعم زخم نمو الأعمال، بجانب محفظة فرص جاذبة مدعومة بعقود من تنفيذ مشاريع بنى تحتية أساسية في مختلف أنحاء المملكة. ويستند أداؤنا إلى الانضباط في التقدم للمنافسات، والإدارة الصارمة للمشاريع، والقدرة على التنفيذ الموثوق في بيئات تشغيلية معقدة. وفوق كل ذلك، فإن كوادرنا من مهندسين ومشغلين وفرق المشاريع هم من يجعلون التميز التشغيلي معياراً ثابتاً في أعمالنا.

واعتباراً من العام 2026م وما بعده، تتمثل استراتيجيتنا في ترسيخ مكانتنا في سوقنا المحلي وتعميق نشاطنا في القطاعات التي نمتلك فيها خبرة مثبتة، وهي مرافق المياه والنقل والتطوير الحضري. كما نعمل على بحث التوسع بشكل مدروس في قطاعات جديدة مثل الطاقة، مع التركيز على المجالات ذات القيمة العالية والمتوافقة مع قدراتنا الهندسية، وحيثما تتوافر توقعات ربحية مناسبة ومخاطر يمكن إدارتها.

ويعزز التحول إلى شركة مدرجة طموحنا في العمل وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والانضباط الرأسمالي. كما يمنحنا مرونة أكبر للاستثمار في القدرات التي تحسن العوائد، مع الحفاظ على تركيز واضح على تحقيق عوائد للمساهمين من خلال استمرارية التدفقات النقدية، واستدامة الهوامش، وجودة التنفيذ. ونتطلع إلى الترحيب بمساهمين جدد في شركة مطلق الغويري للمقاولات، بينما نواصل تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية وبناء قيمة طويلة الأمد معاً".

أبرز مقومات الاستثمار

شركة مطلق الغويري للمقاولات: شركاء في تشييد أسس راسخة تمتد لأجيال

ريادة وطنية في أعمال التصميم والتوريد والبناء وأعمال التشغيل والصيانة لمشاريع البنى التحتية الحيوية والأساسية

شركة تتمتع بحضور راسخ يمتد لنحو خمسة عقود، ما أكسبها معرفة واسعة وخبرة عميقة بالبيئة التشغيلية في المملكة.

ترتكز استراتيجيتها بوضوح على مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية، بما يشمل مرافق المياه والنقل والتطوير الحضري، حيث تُعد الموثوقية وجودة التنفيذ عنصرين أساسيين. على سبيل المثال، نفّذت الشركة وركّبت أحد أكبر خطوط نقل المياه المصنوعة من الفولاذ الكربوني في المملكة، وذلك ضمن مشروع نظام نقل خزانات المغمس في مكة المكرمة، قبل الموعد المحدد للتسليم، بقيمة تقارب 1.2 مليار ريال سعودي. ويمتد الخط لنحو 155 كيلومترًا، وبأقطار تصل إلى 2.5 متر، وبطاقة نقل تصميمية تبلغ 2.5 مليون متر مكعب يوميًا .

تعكس خبرة الشركة سجلّها الحافل في تنفيذ المشاريع، إذ سلّمت ما يزيد عن 80 مشروعًا خلال السنوات الخمس الماضية .

تميز عالي في التنفيذ وأداء تسليم استثنائي وثقافة سلامة راسخة

تتمتع الشركة بسمعة راسخة وسجل قوي في تسليم المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة وبانضباط في التكاليف.

وتُطبق الشركة حوكمة وضوابط تشغيلية متكاملة عبر كامل دورة حياة المشروع، بما يشمل أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات والتشغيل التجريبي والتسليم.

كما يضم فريقها الهندسي المتخصص أكثر من 450 مهندسًا، كما في 31 ديسمبر 2025م، يتمتعون بخبرات واسعة في تصميم وتنفيذ المشاريع المعقدة وتطوير الحلول الفنية المتقدمة

وتتمتع الشركة بوفرة في الموارد الفنية والبشرية التي تدعم التنفيذ المنضبط، إذ تضم قوة عاملة تزيد على 4,700 موظف، كما في 31 ديسمبر 2025م، بما يمكّنها من تسليم مشاريع متعددة بصورة موثوقة في مختلف مناطق المملكة.

وترسّخ الشركة ثقافة مؤسسية راسخة في مجالات الصحة والسلامة والبيئة، مدعومة بمؤشرات أداء رائدة، من بينها معدلات إصابات منخفضة للغاية، حيث بلغ متوسط معدل الإصابات القابلة للتسجيل 0.08 كما في 31 ديسمبر 2025م.

وتتمتع الشركة بقدرة مثبتة على التنفيذ الموثوق في البيئات التشغيلية المعقدة وعبر جهات متعددة، كما يظهر ذلك في تنفيذها لمشاريع بنية تحتية كبرى تتطلب تنسيقًا واسعًا بين أصحاب المصلحة والتكامل مع الشبكات القائمة .

وتسهم جودة التنفيذ في تعزيز فرص تكرار الأعمال، وترسيخ ثقة العملاء، وتعزيز سمعة الشركة .

بيئة تنافسية ذات حواجز دخول مرتفعة، مدعومة بأطر تأهيل صارمة وسجل اعتمادات واسع لدى العملاء الاستراتيجيين

توجد حواجز هيكلية في عمليات المناقصات، تشمل القدرات الفنية، والتأهيل المالي، وتوافر المعدات، وعمق الموارد، وهي عوامل تحدّ بطبيعتها من نطاق المنافسة الفعلية والجادة .

كما تسهم متطلبات المحتوى المحلي والامتثال النظامي في التأثير على القدرة التنافسية، بما يدعم الشركات المحلية ذات الحجم التشغيلي المناسب والسجل التنفيذي المثبت .

وتمثل أنظمة الشركة الراسخة، ومراجعها، وسجلها التنفيذي، ميزة تنافسية مستدامة مقارنة باللاعبين الأصغر حجماً أو الأحدث دخولاً إلى السوق .

وقد حصلت الشركة على تأهيل واسع لدى جهات رئيسية في القطاعين العام والخاص؛ كما في 31 ديسمبر 2025م كانت الشركة معتمدة لدى 30 جهة كبرى في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك شركة الحائر للخدمات البيئية، وأمانة منطقة الرياض، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وشركة ستريم لنقل المياه.

علاقات عميقة وطويلة الأمد مع جهات رائدة في القطاعين العام والخاص

تتمتع الشركة بعلاقات راسخة وممتدة مع جهات رئيسية في القطاعين العام والخاص. وقد عملت شركة مطلق الغويري للمقاولات مع عملاء حكوميين بارزين لأكثر من 30 عامًا، بما في ذلك 35 عامًا مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية و33 عامًا مع الجهات ذات الصلة بشركة المياه الوطنية.

كما تتمتع الشركة بفهم عميق لمتطلبات العملاء وتفضيلاتهم وإجراءات المشتريات لديهم، مما يعزز فعالية التقدم للمنافسات ويدعم سرعة بدء التنفيذ وسلاسته، ويقوي القدرة التنافسية بما يتجاوز عنصر السعر.

أثبتت الشركة قدرة مثبتة على الفوز بحصة مؤثرة من المناقصات الكبرى عند المشاركة فيها. في عام 2025م، تقدمت الشركة بعروض لـ 64 مناقصة، وقد تم البت في 26 منها بإجمالي قيمة تقارب 27.8 مليار ريال سعودي. وفازت الشركة بخمس من هذه المناقصات، بإجمالي قيمة تقارب 8.5 مليار ريال سعودي، بما يعادل 19% من إجمالي عدد المناقصات التي تم البت فيها و31% من إجمالي قيمتها.

كما يسهم تكرار الأعمال وعمق العلاقات في تعزيز مرونة الشركة ودعم استدامة خط مشاريعها المستقبلية .

وتمتلك الشركة سجلاً حافلاً بالإنجازات في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) . ومع تصاعد وتيرة استخدام هذا النموذج في قطاعات الشركة الرئيسة، فإن الشركة في موقع قوي للاستفادة من المناقصات المرتقبة ضمن هذا النموذج.

سجل قوي من الأعمال المقرر تنفيذها ومحفظة مشاريع واعدة متوافقة مع النمو الاستراتيجي

تتمتع الشركة بحجم كبير من الأعمال المقرر تنفيذها بموجب عقود مبرمة، بقيمة تقارب 10.6 مليار ريال سعودي، كما في 31 مارس 2026م. كما بلغت نسبة الأعمال المقرر تنفيذها إلى الإيرادات 2.7 مرة، (استناداً إلى إيرادات الاثني عشر شهراً الأخيرة كما في الربع الأول من عام 2026م)، مما يدعم وضوح الإيرادات المستقبلية والتخطيط التشغيلي.

كما تضم محفظة الأعمال المقرر تنفيذها مزيجًا من المشاريع المتوافقة مع مواطن قوة الشركة في البنية التحتية الحيوية، بما يعزز الثقة بقدرتها على التنفيذ ويدعم الانضباط في الهوامش.

ومن المتوقع أن تسهم محفظة المشاريع المرتقبة في المملكة في دعم تجديد محفظة الأعمال المقرر تنفيذها لدى الشركة، مدفوعة بالبرامج الوطنية التي تقود مشاريع متعددة السنوات وواسعة النطاق في القطاعات الأساسية للشركة. ووفقًا لدراسة سوقية أعدّتها شركة كيرني، تشمل المشاريع المخطط لها في الأسواق الأساسية للشركة ما يلي: مشاريع مياه مخطط لها للفترة 2025م–2030م بقيمة 279 مليار ريال سعودي. مشاريع نقل مخطط لها للفترة 2025م–2030م بقيمة 672 مليار ريال سعودي. مشاريع تطوير حضري مخطط لها للفترة 2025م–2030م بقيمة 2,078 مليار ريال سعودي.

ورغم أن هذه الأرقام تمثل إجمالي الإنفاق التقديري في السوق، فإن مكانة الشركة الراسخة في هذه القطاعات توفر منصة قوية لاقتناص حصة مؤثرة من هذه المحفظة المستقبلية من المشاريع.

ربحية هيكلية مرتفعة مدفوعة بانضباط التسعير وكفاءة المشتريات وقاعدة تكاليف مرنة، ومدعومة بمركز مالي قوي مستدام وتدفقات نقدية مستدامة

تجسد النهج المنضبط الذي تتبعه شركة مطلق الغويري للمقاولات في اختيار المشاريع والتقدم للمنافسات وتنفيذها في أداء مالي متميز، بما في ذلك: ارتفعت إيرادات العقود بنسبة 56.1٪ بين عامي 2022م و2025م (من 2,286.4 مليون ريال سعودي إلى 3,570 مليون ريال سعودي)، مدعومة بتحويل مستدام للأعمال المقرر تنفيذها إلى إيرادات والانضباط في التنفيذ. وفي الربع الأول من عام 2026م، ارتفعت إيرادات العقود بنسبة 58.8٪ على أساس سنوي لتصل إلى 967 مليون ريال سعودي. ارتفع صافي الربح بين عامي 2022م و2025م بنسبة 33.9٪ (من 611.0 مليون ريال سعودي في عام 2022م إلى 819 مليون ريال سعودي في عام 2025م).ويعكس هذا الأداء قدرة الشركة على تحقيق ربحية مستدامة بفضل الحوكمة الصارمة للمشاريع، والإدارة الفعالة للمخاطر، والعلاقات القوية مع الموردين والمقاولين من الباطن، إلى جانب نموذج أعمال مرن من حيث الأصول . وفي الربع الأول من عام 2026م، ارتفع صافي الربح بنسبة 85.3٪ على أساس سنوي ليصل إلى 202 مليون ريال سعودي.

كما تستند الهوامش المتميزة إلى منهجية انتقائية في التقدم للمنافسات وتسعير متناسب مع المخاطر، حيث يتم دمج مدخلات الموردين واحتياطيات المخاطر والمصاريف العمومية وتوقعات الهوامش ضمن نموذج التسعير، وذلك في إطار عملية منظمة لمراجعة الجدوى التجارية وتقييم العطاءات. وبلغ هامش صافي الربح للسنة المالية 2025م ما نسبته 23٪، فيما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 26٪. كما بلغ هامش صافي الربح في الربع الأول من عام 2026م نسبة 21٪، فيما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 23٪.

وتتمتع الشركة بقدرات قوية في المشتريات وعلاقات متينة مع الموردين ومنظومة متنوعة من المقاولين من الباطن تكفل تقنين التكلفة والمرونة في التنفيذ.

كما يدعم هيكل المصاريف العمومية والإدارية المرن الرافعة التشغيلية للشركة مع زيادة حجم الأعمال .

وتتمتع الشركة بمركز مالي قوي شبه خال من المديونية ومركز نقدي صافٍ إيجابي؛ إذ لا توجد قروض قائمة كما في 31 ديسمبر 2025م، مع توافر تسهيلات ائتمانية. كما لم يكن لدى الشركة أي دين قائم أو أي رافعة مالية كما في الربع الأول من عام 2026م.

لدى الشركة سجل قوي في التدفقات النقدية يدعم النمو الممول ذاتياً والتكيف مع الدورات الاقتصادية.

ويسهم نموذج الأعمال المرن من حيث الأصول في الحد من الاحتياجات الرأسمالية ودعم العوائد.

ويتيح الهيكل المالي القوي والمرن للشركة الاستثمار في الكفاءات والأنظمة والتوسع الانتقائي، مع الحفاظ على الانضباط المالي .

استراتيجية النمو المعتمدة لدى شركة مطلق الغويري للمقاولات

الفرصة السوقية: طلب كبير وممول ومتعدد السنوات في القطاعات الأساسية للشركة

تقود رؤية المملكة 2030 دورة استثمارية طويلة الأمد وممولة في قطاعات المياه والنقل والتطوير الحضري، وهي القطاعات الأساسية التي تنشط فيها شركة مطلق الغويري للمقاولات، مما يخلق طلباً مستداماً على أعمال التصميم والتوريد والبناء، إلى جانب تنامي الحاجة إلى أعمال التشغيل والصيانة للأصول الوطنية الجديدة والمطورة.

وتسهم برامج رؤية المملكة 2030م في تكوين محفظة استثمار وطنية كبيرة ومتعددة السنوات، بما يعزز الطلب على أعمال التصميم والتوريد والبناء وأعمال التشغيل والصيانة في البنية التحتية الأساسية، ويمتد أثر ذلك إلى ما بعد عام 2030م.

تمثل البنية التحتية للمياه قطاعًا استراتيجيًا لا غنى عنه . ووفقاً لتقرير سوقي صادر عن شركة كيرني، تبلغ قيمة مشاريع المياه المخطط لها للفترة 2025م–2030م نحو 609 مليار ريال سعودي، مما يدعم استمرار الاستثمار في خطوط النقل ومرافق أمن المياه على نطاق واسع.

ووفقاً لتقرير سوقي صادر عن شركة كيرني، تبلغ قيمة مشاريع المياه المخطط لها للفترة 2025م–2030م نحو 609 مليار ريال سعودي، مما يدعم استمرار الاستثمار في خطوط النقل ومرافق أمن المياه على نطاق واسع. يشهد قطاع النقل دورة استثمارية كبرى. ووفقاً للتقرير ذاته، تبلغ قيمة مشاريع النقل المخطط لها للفترة 2025م–2030م نحو 1,463 مليار ريال سعودي، مدعومة باستراتيجيات وطنية تشمل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية واستراتيجية قطاع الطرق، إضافة إلى برامج وطنية واسعة النطاق مثل مشاريع السكك الحديدية الكبرى وتطوير المطارات.

مليار ريال سعودي، مدعومة باستراتيجيات وطنية تشمل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية واستراتيجية قطاع الطرق، إضافة إلى برامج وطنية واسعة النطاق مثل مشاريع السكك الحديدية الكبرى وتطوير المطارات. كما يوفر التطوير الحضري امتداداً هيكلياً واسع النطاق: تشير التقديرات إلى مشاريع تطوير حضري مخطط لها للفترة 2025م–2030م بقيمة 4,481 مليار ريال سعودي، مما يدفع الطلب على البنية التحتية الممكنة والأعمال المدنية على نطاق غير مسبوق.

وعلى صعيد آخر ستسهم الفعاليات العالمية الكبرى في تسريع جداول التنفيذ، إذ تعزز متطلبات استضافة إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034 الحاجة إلى تسليم مرافق النقل والأصول الحضرية الداعمة بصورة موثوقة وفي الوقت المحدد.

الأسس الاستراتيجية

وفي هذا السياق، تتبنى شركة مطلق الغويري للمقاولات استراتيجية نمو شاملة ومنضبطة تتيح لها الاستفادة من هذا الاستثمار المستدام في البنية التحتية.

ترسيخ الريادة في البنية التحتية لقطاع المياه

تظل البنية التحتية لقطاع المياه الركيزة الأساسية لأعمال شركة مطلق الغويري للمقاولات، مدعومة بطلب وطني طويل الأمد ولا غنى عنه.

وتواصل الشركة التركيز على مشاريع خطوط نقل المياه واسعة النطاق، والخزانات، ومحطات الضخ، والبنية التحتية المرتبطة بها، باعتبارها عناصر حيوية لأمن المياه.

كما تستفيد الشركة من عقود من الخبرة التنفيذية، والعلاقات القوية مع العملاء، والقدرة المثبتة على تنفيذ مشاريع مياه ذات أهمية وطنية.

وتستفيد الشركة من مكانة المملكة العربية السعودية بصفتها ثاني أكبر مستهلك للمياه للفرد سنويًا على مستوى العالم، ومن الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية لقطاع المياه ضمن رؤية المملكة 2030م.

الحفاظ على نشاط البنية التحتية لقطاع النقل وتوسيعه

تواصل البنية التحتية لقطاع النقل دورها كركيزة أساسية ومكملة ضمن أنشطة الشركة.

وتركز الشركة على مشاريع الطرق والطرق السريعة وممرات النقل والأعمال المدنية المرتبطة بها، دعماً لأولويات الحركة الوطنية والخدمات اللوجستية والربط الحضري.

ويستند هذا التوجه إلى خبرة واسعة في تنفيذ المشاريع ضمن بيئات حضرية مأهولة ومقيدة بضوابط صارمة، بما في ذلك مشاريع تحسين السلامة وتوسعة الشبكات.

ودعم الطلب طويل الأمد الناتج عن النمو السكاني والتوسع الحضري والبرامج الوطنية الكبرى.

التوسع الانتقائي في قطاع التطوير الحضري

تتوسع الشركة بشكل انتقائي في قطاع التطوير الحضري باعتباره امتدادًا منضبطًا لقدراتها في الهندسة المدنية وأعمال التصميم والتوريد والبناء.

كما تشارك الشركة بصورة انتقائية في المشاريع المتوافقة مع كفاءاتها الأساسية، مع تجنب أي توسع يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في المخاطر التنفيذية أو متطلبات رأس المال .

وتدعم الشركة مرافق البنية التحتية والخدمات المساندة اللازمة للمشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات واسعة النطاق ضمن رؤية المملكة 2030.

ويظل تركيز الشركة منصباً على جودة التنفيذ، والحفاظ على الهوامش، والانضباط في إدارة المخاطر.

استهداف الدخول إلى قطاع البنية التحتية لقطاع الطاقة (لا سيّما الغاز)

تستهدف الشركة التوسع بشكل انتقائي في قطاع البنية التحتية للطاقة، وبصورة رئيسة في مشاريع التصميم والتوريد والبناء المرتبطة بالغاز، باعتبار ذلك مجالًا مجاورًا كبيرًا وجاذبًا من الناحية الهيكلية.

ويستند هذا التوجه إلى عدد من العوامل الداعمة، من أبرزها: ترسية مشاريع وطنية حديثة مرتبطة بقطاع الغاز بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال سعودي . كما يستند إلى الهدف الاستراتيجي لشركة أرامكو السعودية الرامي إلى توسيع قدرات توليد الطاقة المعتمدة على الغاز في إطار تحول قطاع الطاقة في المملكة ونمو الطلب المحلي .

يعتمد هذا التوسع على قدرات هندسية وتنفيذية راسخة وقابلة للنقل المباشر من أنشطة خطوط نقل المياه ضمن أعمال التصميم والتوريد والبناء، مما يحد من المخاطر التنفيذية والفنية والرأسمالية، ويعزز القدرة على اقتناص حصة سوقية .

ويظل النمو في قطاع الطاقة منضبطاً وقائماً على القدرات، وليس انسياقاً وراء فرص عارضة .

التوسع في أعمال التشغيل والصيانة

تُمكّن خدمات التشغيل والصيانة الشركة من الاستمرار في الارتباط بالمشاريع بعد اكتمال أعمال التشييد، بما يعزز استمرارية المشاريع ويقوي العلاقات مع العملاء.

كما تسهم عقود التشغيل والصيانة في رفع جودة الأرباح من خلال إضافة طبقة إيرادات متكررة إلى جانب أعمال التصميم والتوريد والبناء.

و تدعم استدامة الهوامش، واستقرار التدفقات النقدية، وتعزز الفهم المتعمق لأداء الأصول على المدى الطويل.

كذلك تعزز الاحتفاظ طويل الأمد بالعملاء عبر البرامج الكبرى لأعمال التصميم والتوريد والبناء.

أبرز معلومات الطرح

يتمثل الطرح في طرح مائتين وأربعين مليون (240,000,000) سهم عادي من أسهم الشركة، تمثل ما نسبته ثلاثون بالمائة (30%) من رأس مال الشركة.

سيكون الطرح عبارة عن بيع لأسهم قائمة من قبل المساهمين البائعين، ولن تقوم الشركة بإصدار أي أسهم جديدة فيما يتعلق بالطرح.

سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين على أساس تناسبي وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في أسهم الطرح، ولن تتلقى الشركة أي جزء من متحصلات الطرح.

سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات (“الفئات المشاركة”) وللمستثمرين الأفراد (“المكتتبون الأفراد”)، وذلك وفقًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

سيتم تخصيص حد أقصى يبلغ مائتين وأربعين مليون (240,000,000) سهم، تمثل ما نسبته مائة بالمائة (100%) من أسهم الطرح، للفئات المشاركة. وفي حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، واكتتاب الفئات المشاركة بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى مائة وثمانية وستين مليون (168,000,000) سهم طرح، تمثل ما نسبته سبعون بالمائة (70%) من أسهم الطرح.

سيتم تخصيص حد أقصى يبلغ اثنين وسبعين مليون (72,000,000) سهم، تمثل ما نسبته ثلاثون بالمائة (30%) من أسهم الطرح، للمكتتبين الأفراد.

بعد إتمام الطرح واستيفاء جميع المتطلبات النظامية ومتطلبات الإدراج، سيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

من المتوقع أن يسفر الطرح عن نسبة تداول حر -أي نسبة ملكية الجمهور- تتماشى مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها، بما يعزز السيولة ويوفر وصولًا أوسع للمستثمرين في السوق.

يخضع كبار المساهمين والمساهمون الذين يتصرفون بالاتفاق معاً لفترة حظر مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز للشركة إدراج أسهم من نفس فئة الأسهم المزمع إدراجها وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة.[7]

تم تعيين شركة الراجحي المالية وشركة مورغان ستانلي السعودية مستشارين ماليين مشتركين، ومديري سجل اكتتاب مشتركين، ومتعهدَي تغطية مشتركين فيما يتعلق بالطرح.

تم تعيين شركة العربي المالية والإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية كمديري سجل اكتتاب مشتركين ومتعهدَي تغطية مشتركين فيما يتعلق بالطرح.

تم تعيين شركة البلاد للاستثمار وشركة أرقام كابيتال المالية كمديري سجل اكتتاب مشتركين فيما يتعلق بالطرح.

تم تعيين شركة الراجحي المالية مديرًا للاكتتاب .

تم تعيين شركة موليس آند كومباني السعودية المحدودة مستشاراً مستقلاً للشركة.

تشمل الجهات المستلمة شركة العربي المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الراجحي المالية، وشركة الرياض المالية، وشركة البلاد للاستثمار، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، وشركة دراية المالية، وشركة الأهلي المالية، وشركة يقين المالية، وشركة الخبير المالية، وشركة الأول للاستثمار، وشركة سهم كابيتال المالية، وشركة جي آي بي كابيتال، وشركة مشاركة المالية، وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية، وشركة عوائد الأصول المالية، وشركة دينار.

تتوفر نسخ من نشرة الإصدار على المواقع الإلكترونية لكل من الشركة ( www.mgc.com.sa/ipo )، وهيئة السوق المالية ( www.cma.org.sa )، وتداول السعودية ( www.saudiexchange.sa ). ومستشاري الطرح الماليين المشتركين شركة الراجحي المالية ( www.alrajhi-capital.com ) ومورغان ستانلي ستانلي ( www.morganstanley.com ) .

)، وهيئة السوق المالية ( )، وتداول السعودية ( ). ومستشاري الطرح الماليين المشتركين شركة الراجحي المالية www.alrajhi-capital.com ومورغان ستانلي ستانلي www.morganstanley.com . يُنصح المستثمرون بالرجوع إلى نشرة الإصدار للاطلاع على مزيد من التفاصيل المتعلقة بالجدول الزمني المتوقع، وإجراءات الاكتتاب، وآلية التخصيص، وشروط وأحكام الطرح.

يقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين (يُشار إليهما مجتمعين بـ”المكتتبين“):

الشريحة (أ) الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الجهات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات العامة الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية (ويُشار إليهم مجتمعين بـ“الفئات المشاركة” وكل منهم “فئة مشاركة”). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًا للفئات المشاركة مائتين وأربعين مليون (240,000,000) سهم طرح، تمثل ما نسبته مائة بالمائة (100%) من أسهم الطرح. وسيتم التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد (كما هو معرّف في الشريحة (ب) أدناه). وفي حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشارين الماليين، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة لشريحة الفئات المشاركة إلى حد أدنى يبلغ مائة وثمانية وستين مليون (168,000,000) سهم طرح، تمثل ما نسبته سبعون بالمائة (70%) من أسهم الطرح. ويتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة باستخدام آلية التخصيص الاختيارية، وبناءً عليه قد لا يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لبعض الفئات المشاركة.

وتشمل هذه الشريحة الجهات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات العامة الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية (ويُشار إليهم مجتمعين بـ“الفئات المشاركة” وكل منهم “فئة مشاركة”). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًا للفئات المشاركة مائتين وأربعين مليون (240,000,000) سهم طرح، تمثل ما نسبته مائة بالمائة (100%) من أسهم الطرح. وسيتم التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد (كما هو معرّف في الشريحة (ب) أدناه). وفي حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشارين الماليين، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة لشريحة الفئات المشاركة إلى حد أدنى يبلغ مائة وثمانية وستين مليون (168,000,000) سهم طرح، تمثل ما نسبته سبعون بالمائة (70%) من أسهم الطرح. ويتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة باستخدام آلية التخصيص الاختيارية، وبناءً عليه قد لا يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لبعض الفئات المشاركة. الشريحة (ب) المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة أي شخص طبيعي لديه حساب استثماري ومحفظة نشطة لدى إحدى الجهات المستلمة أو يحق له فتح حساب استثماري مع إحدى مؤسسات السوق المالية ومحفظة استثمارية نشطة لدى إحدى الجهات المستلمة، أو أن يكون له الحق في فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية (ويُشار إليهم مجتمعين بـ“المكتتبين الأفراد” وكل منهم “مكتتب فرد”، ويُشار إليهم مجتمعين مع الفئات المشاركة بـ“المكتتبين”). وفي حال تم الاكتتاب مرتين، يُعتبر الاكتتاب الثاني لاغيًا ويتم الاعتداد بالاكتتاب الأول فقط. وسيتم تخصيص حد أقصى يبلغ اثنين وسبعين مليون (72,000,000) سهم طرح للمكتتبين الأفراد، تمثل ما نسبته ثلاثون بالمائة (30%) من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد بما يتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

-انتهى-

#بياناتشركات