القاهرة: تواصل شركة مصر إيطاليا العقارية إعادة تعريف الحياة الساحلية برأس الحكمة من خلال إطلاق Maison Solare Boutique Hotel & Serviced Residences بالشراكة مع Maison 69 باستثمارات 2.5 مليار جنيه مصري. يمثل Maison Solare منطقة سكنية متميزة تتكوّن من خمس مباني معمارية تضم فندق بوتيك (Boutique Hotel) ووحدات سكنية فندقية (Serviced Residences)، وتمتد هذه المنطقة على مساحة إجمالية 7 أفدنة تشمل المكونات السكنية والترفيهية ومنطقة تجارية متكاملة. كما يضم Maison Solare بحيرة "كريستال لاجون" مساحتها 3,000 متر مربع تقريباً وتشكّل عنصرًا مركزيًا يربط بين المكونات المختلفة والفندق ضمن تجربة واحدة متكاملة داخل منطقة سولاري داون تاون (Solare Downtown) بمشروع سولاري رأس الحكمة.

تعد الشراكة بين مصر إيطاليا وMaison 69 امتدادًا لتعاون ناجح بدأ في Garden 8، حيث يقدم Maison 69 – وهي علامة تجارية ذات هوية ومفهوم متفرد في مجال الموضة وفي تقديم نمط حياة مختلف، تجربة تعكس أسلوب حياة عصري يجمع بين الذوق والتصميم وجودة الاختيار . ويأتي Maison Solare ليترجم رؤية أمير فايو ، مؤسس Maison 69، من خلال تقديم تجربة متكاملة تجمع بين وحدات سكنية عصرية، والضيافة المتميزة، بالاضافة إلى تجربة تسوق مبتكرة ضمن بيئة ساحلية متكاملة في منظومة واحدة.

ويقع Maison Solare على ارتفاع 34 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ويأتي ثمرة تصميم معماري مبتكر تم تطويره بالتعاون مع شركة Synthetic Architecture، ليقدّم رؤية معاصرة تعزز الترابط السلس بين المساحات المختلفة داخل خمس مبانٍ سكنية يتوسطها البوتيك هوتيل(Boutique Hotel) وتحيط به الوحدات الفندقية التي تتميز بتنوع المساحات والتصاميم، والتشطيبات فائقة الجودة. و يُمثّل Maison Solare حجر الزاوية لمنطقة سولاري داون تاون (Solare Downtown) الممتدة على مساحة 36 فدانًا داخل مشروع سولاري رأس الحكمة والتي صُممت باستثمارات ضخمة تبلغ 10 مليارات جنيه مصري لتكون القلب النابض لرأس الحكمة ومن المتوقع أن تستقطب قرابة 30 ألف زائر يوميًا.

وتعليقًا على هذه الشراكة ، صرّح المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، قائلًا: "نؤمن بأن مستقبل التطوير العقاري لا يقتصر على بناء وحدات فقط، بل على صناعة تجارب متكاملة، لقد آمنا برؤية أمير فايو منذ البداية والمتمثلة في Maison 69 بـــــــــ Garden 8. اليوم نفخر بالبناء على هذه الثقة لتقديم بُعد جديد للحياة القائمة على التجارب الاستثنائية في "سولاري رأس الحكمة"، والذي يعد من أبرز المشاريع العقارية في الساحل الشمالي."

بدوره، علّق أمير فايو، مؤسس Maison 69، قائلًا: "تم تصميم Maison Solare Boutique Hotel & Branded Residences ليكون أكثر من مجرد وجهة، إنه موطن تتلاقى فيه مجالات الفن والتصميم والإبداع. يركز المشروع على تقديم نموذج عملي قائم على تكامل الخدمات وجودة التجربة، بالشراكة مع مطورين يشاركوننا نفس الرؤية في تطوير وجهات أكثر ابتكارًا."

ومن جانبه، أضاف الأستاذ كريم العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية: "تعكس هذه الشراكة رؤيتنا الأوسع نحو تقديم مفهوم مختلف للضيافة، حيث يتم تصميم كل تفصيل ليعزز الراحة، والترابط، وجودة التجربة. ففي Maison Solare، لا تقتصر الضيافة على الفندق فقط، بل تمتد لتشكّل هوية الوجهة بالكامل، بدءًا من الوحدات الفندقية وتجارب التسوق المختارة بعناية، وصولًا إلى انسيابية المساحات والترابط السلس بينها. يمثل Maison Solare Boutique Hotel & Branded Residences فصلًا جديدًا في رؤيتنا للحياة الساحلية العصرية."

جدير بالذكر أن مشروع "سولاري رأس الحكمة"، الذي تطوره شركة "مصر إيطاليا العقارية"، وجهة ساحلية متكاملة تقع عند الكيلو 199، وتمتد على مساحة 386 فدانًا بواجهة شاطئية يبلغ طولها 3 كيلومترات، ليمزج ببراعة بين الطراز المعماري للبحر الأبيض المتوسط والمناظر الطبيعية الخلابة، بما يخلق تجربة معيشية متناغمة وممتعة على مدار اليوم. وبفضل موقعه الاستراتيجي في قلب رأس الحكمة، يتمتع المشروع بسهولة الوصول، حيث يبعد 35 دقيقة فقط عن مطار العلمين الدولي، وساعتين من الإسكندرية، وثلاث ساعات من القاهرة، مع ارتباط مباشر بأهم الطرق والمحاور الرئيسية في الساحل الشمالي، مما يعزّز مكانته كإحدى أبرز الوجهات الساحلية المتكاملة في مصر.

نبذة عن شركة مصر ايطاليا العقارية:

جدير بالذكر أن مصر إيطاليا العقارية تُعد واحدة من أهم الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري في مصر، إذ تمتلك محفظة متنوعة تشمل 11 مشروعًا سكنيًا و9 مشروعات تجارية و7 فنادق فاخرة. وتقدم الشركة من خلال هذه المحفظة عددًا من المشروعات البارزة، من بينها "البوسكو" و"لانوفا فيستا" و"جاردن 8" و"كايرو بيزنس بارك" في القاهرة الجديدة، إلى جانب "كاي السخنة" و"سولاري رأس الحكمة" في الساحل الشمالي، بما يعكس خبرتها الممتدة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السوق وتواكب تطلعات المستقبل.

