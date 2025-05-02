أبرمت الخطوط السعودية اتفاقية شراكة استراتيجية مع NuFlights، وهي شركة رائدة في تجميع قدرات التوزيع الجديدة (NDC) التابعة لمجموعة NuCore. وتهدف هذه الشراكة إلى توزيع محتوى NDC الخاص بـ "السعودية" عالميًا عبر منصة NuFlights المبتكرة.

وتم توقيع هذه الشراكة في سوق السفر العربي 2025، وستتيح لوكالات السفر حول العالم الوصول بسهولة إلى مجموعة شاملة من محتوى NDC الخاص بـ "السعودية". ومن خلال هذا التعاون، ستستفيد الوكالات من الأسعار الفورية والخدمات الإضافية الغنية والأسعار المميزة والعروض المخصصة وإمكانيات ما بعد إصدار التذاكر مثل الإلغاءات وإعادة الإصدار والاسترداد، وسيتم تقديم كل ذلك عبر واجهة حجز مصممة لتحقيق الكفاءة.

ويدعم التصميم القوي لمنصة NuFlights التحكم الائتماني الفوري بالإضافة إلى التكامل الخلفي للمكاتب، مما يضمن كفاءات تشغيلية مماثلة لأنظمة GDS التقليدية. ويتماشى هذا تمامًا مع استراتيجية التحول الرقمي لـ "السعودية" التي تهدف إلى تعزيز نطاق توزيعها وتقديم تجارب بيع بالتجزئة مخصصة على مستوى العالم.

وقال مدير عام استراتيجية المبيعات بالخطوط السعودية ألكساندر جالي: "يمثل التعاون مع NuFlights خطوة مهمة في رحلتنا نحو التحول الرقمي. ومن خلال الاستفادة من خبرتهم في التكامل الخلفي للمكاتب وحضورهم القوي عبر أسواق مهمة مثل الشرق الأوسط وغيرها، نحن ملتزمون بتعزيز نطاق توزيعنا وتقديم تجارب بيع بالتجزئة فائقة الجودة تلبي احتياجات ضيوفنا."

وقال نائب الرئيس ومدير الشؤون التجارية لدى NuFlights والرئيس التنفيذي لمجموعة NuCore سهيل ڤي بي: "نحن فخورون بالشراكة مع "السعودية" في رحلتهم نحو تبني نظامNDC.ومهمتنا هي تمكين وكالات السفر من الوصول السلس إلى المحتوى الجوي الغني بينما نضمن تكاملاً عميقاً للخلفيات التشغيلية وكفاءة العمليات."

نبذة عن السعودية:

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

حصدت السعودية مؤخراً جائزة شركة الطيران الأكثر تطوراً في العالم لعام 2024 وفقاً لتقييم جوائز سكاي تراكس، وهي المرة الثالثة التي تحصل فيها على هذه الجائزة، إلى جانب 14 جائزة متميزة أخرى في التقييم ذاته. كما حصلت أيضاً على جائزة "شركة الطيران العالمية 2024" للعام الثالث على التوالي في حفل توزيع جوائز APEX Official Airline Ratings™. بالإضافة إلى ذلك، احتلت أيضًا المرتبة الأولى بين شركات الطيران العالمية لانضباط مواعيد الرحلات (OTP) وفقًا لتقرير صادر عن Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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